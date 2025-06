Τέλος από τη Ρεάλ Μαδρίτης ο Μούσα – Αυτή είναι η επόμενη ομάδα του…

Ο Τζάναν Μούσα αποτελεί παρελθόν και τυπικά από τη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς μετά την ολοκλήρωση των τελικών της ACB και την κατάκτηση του πρωταθλήματος κόντρα στη Βαλένθια αποκάλυψε ότι αυτό ήταν το τελευταίο του παιχνίδι με τη βασίλισσα.

«Ήταν το τελευταία μου παιχνίδι. Ένα κομμάτι μου είναι πολύ στενοχωρημένο και ένα κομμάτι μου είναι πολύ χαρούμενο. Αλλά θα είμαι πάντα οπαδός της Ρεάλ Μαδρίτης όπου κι αν είμαι», τόνισε στις δηλώσεις του ο Μούσα. «Είμαι ενθουσιασμένος, σε περίπου δύο ημέρες θα πω κάτι, αλλά είμαι πολύ περήφανος για αυτή την ομάδα», συμπλήρωσε ο Βόσνιος.

Dzanan Musa is the new player of Dubai BC as previously reported ✍🇦🇪

He will sign a €10M three-year contract! #realmadridbasket #paobc #olybc #olympiacosbc #paobcaktor #kkcz #kkpartizan #Fenerbahçe #realmadrid pic.twitter.com/XH0FYxh6Zn

