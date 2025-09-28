Επίσημο: Στην Dubai BC ο Σανλί (pic)

Ο σοβαρός τραυματισμός του Μαμ Τζαϊτέ στον αχίλλειο, που μπορεί να τον αφήσει εκτός δράσης για όλη τη σεζόν, οδήγησε την Dubai BC στην αγορά για σέντερ, και έκανε δικό της τον Σερτάτς Σανλί για το επόμενο έτος.

Ο Τούρκος θα βοηθήσει σημαντικά με την εμπειρία του την ομάδα των Εμιράτων, στην πρώτη της σεζόν στη Euroleague

Ο 34χρονος έχει συνολικά 203 συμμετοχές στην καριέρα του στη Euroleague, καθώς έχει αγωνιστεί με τις Γαλατάσαραϊ, Εφές, Μπαρτσελόνα και Φενέρμπαχτσε, ενώ έχει κατακτήσει το τρόπαιο δύο φορές στην καριέρα του το 2021 και το 2025.

Αξίζει να σημειωθεί πως την περασμένη σεζόν, με την ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους, ο Σανλί αγωνίστηκε σε 33 παιχνίδια, στα οποία μέτρησε 5.5 πόντους και 2.4 ριμπάουντ σε 13:04 λεπτά κατά μέσο όρο.

Δείτε την ανάρτηση για τη μεταγραφή του Σανλί στην Dubai BC