Ο Νέιπιερ, ο Σανλί και ένας πρώην ερυθρόλευκος: Ποιοι παίκτες κυκλοφορούν ελεύθεροι στη Euroleague (vids)

Οι ομάδες της Euroleague συνεχίζουν το χτίσιμο του ρόστερ τους ενόψει της νέας σεζόν με τις μεταγραφικές κινήσεις να συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό. Αρκετοί παίκτες κυκλοφορούν ελεύθεροι και αρκετές ομάδες έχουν ακόμα κενά στο ρόστερ τους, τα οποία προσπαθούν να καλύψουν είτε από το NBA, είτε από την ευρωπαϊκή αγορά.

Υπάρχουν όμως παίκτες με εμπειρία από τη Euroleague και κυκλοφορούν ακόμα ελεύθεροι, είτε επειδή έλυσαν πρόσφατα το συμβόλαιό του, είτε γιατί από την αρχή της μεταγραφικής περιόδου βρίσκονται στην free agency.

Ποιοι είναι οι παίκτες που κυκλοφορούν ελεύθεροι στη Euroleague

Στην λίστα ξεχωρίζει το όνομα του Σαμπάζ Νέιπιερ, ο οποίος μετά από μια σεζόν με μέσο όρο 10,3 πόντους και 3,2 ασίστ στην EuroLeague, αναζητά το επόμενο βήμα στην καριέρα του μετά την άφιξη του Καμάρ Μπόλντγουιν στην Μπάγερν Μονάχου.

Στην κατηγορία των βετεράνων, ο Φαμπιέν Κοζέρ, παρά τα 38 του χρόνια, έχει τη δυνατότητα να προσφέρει σταθερότητα και βάθος στο ρόστερ όποια ομάδας τον επιλέξει, έχοντας περάσει πολλά χρόνια στην Ρεάλ Μαδρίτης κάνοντας πρωταθλητισμό. Πέρυσι αγωνίστηκε με στην Αρμάνι Μιλάνο.

Άκρως ενδιαφέρουσα είναι και η περίπτωση του Τούρκου σέντερ, Σερτάτς Σανλί, που απέρριψε πρόταση ανανέωσης από τη Φενέρμπαχτσε και έμεινε ελεύθερος ψάχνοντας κάτι καλύτερο τόσο σε οικονομικό σκέλος, όσο και στον ρόλο του, που θα ήθελε να είναι μεγαλύτερος.

Τέλος ελεύθερος κυκλοφορεί και ο πρώην σέντερ του Ολυμπιακού, Τάρικ Μπλακ, ο οποίος ψάχνει νέα ομάδα μετά το πέρασμά του από την Βιλερμπάν, στην οποία είχε θετικό πέρασμα αγωνιζόμενος τόσο στο γαλλικό πρωτάθλημα, όσο και στη Euroleague.