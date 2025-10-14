Για την τρίτη νίκη στην Ευρωλίγκα ο Ολυμπιακός κόντρα στην Εφές

Επιστροφή στη Euroleague για τον Ολυμπιακό. Μετά τη νίκη με 90-86 επί του Παναθηναϊκού για τη Stoiximan GBL, οι πρωταθλητές Ελλάδας μένουν ΣΕΦ καθώς πρόκειται να υποδεχθούν την Αναντολού Εφές, απόψε βράδυ Τρίτης (14/10, 21:15), στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της regular season της Euroleague.

Με ανεβασμένη ψυχολογία το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα και με ρεκόρ 2-1 μέχρι στιγμής στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση του ευρωπαϊκού μπάσκετ, θέλει να κάνει μία ακόμα νίκη και να συνεχίσει το σερί που αρχίσει να χτίζει σε Ελλάδα και Ευρώπη. Στο 1-2 η Εφές και με ανάγκη για επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα μετά τις ήττες από Χάποελ Τελ Αβίβ και Παρτιζάν.

Και πάλι αρκετές απουσίες

Ο Έλληνας τεχνικός καλείται ξανά να διαχειριστεί αρκετές απουσίες. Ο Τόμας Γουόκαπ είναι εκτός δράσης, ενώ η συμμετοχή των Εβάν Φουρνιέ και Σακίλ ΜακΚίσικ είναι αμφίβολη, με τον Γάλλο σταρ, πάντως, να συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες για να αγωνιστεί.