Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025
Μπαρτζώκας: «Την τελευταία στιγμή η απόφαση για τους τραυματίες…»
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στη media day του Ολυμπιακού για τους τραυματίες Εβάν Φουρνιέ και Σακίλ ΜακΚίσικ, ενώ αναφέρθηκε και στην πιθανότητα για προσθήκη στο ρόστερ.

Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε το μεσημέρι της Δευτέρας (13/10) τη media day ενόψει των αναμετρήσεων με Εφές και Μακάμπι Τελ Αβίβ και ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε, μεταξύ άλλων και για την κατάσταση των τραυματιών.

«Δυστυχώς δεν έχουμε χρόνου ούτε για προπόνηση, θα δούμε, είναι πραγματικά απόφαση της στιγμής», ανέφερε ο κόουτς Μπαρτζώκας, αναφορικά με τους τραυματίες.

Αναλυτικά όσα είπε στη media day ο Μπαρτζώκας

Για μία πιθανή προσθήκη: «Είναι το αγαπημένο θέμα των δημοσιογράφων και αυτό γιατί είναι το αγαπημένο θέμα του κόσμου και το καταλαβαίνω. Πείτε πώς να το κάνω αυτό όταν έχουμε 4 ματς σε 6 μέρες; Πώς να σκεφτεί ένα σταφ τόσο πολύ με αυτό. Θα περιμένουμε να γυρίσει ο Γουόκαπ, να γυρίσει ο Φουρνιέ. Ας έχουμε μια πλήρη εικόνα της ομάδας τις επόμενες μέρες. Οι πρόεδροι είναι ανοιχτοί, οτιδήποτε προκύψει ή τους ζητήσω εγώ να το σκεφτούν σοβαρά».

Για την διαχείριση του ρόστερ λόγω και της υπερπροσπάθειας της Κυριακής (12/10): «Είναι κάτι που πρέπει να διαχειριστούμε. Ίσως να ανοίξουμε το ροτέισον και να μην παίζουν συνεχόμενα κάποιοι παίκτες. Η ενέργεια είναι απαιτούμενο σε σειρά παιχνιδιών. Ένα παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό είναι ιδιαίτερο πάντα και ειδικά στην ψυχολογική πίεση που δημιουργεί στους παίκτες και γι αυτό στο πρώτο ημίχρονο είχαμε λάθος πνευματική προσέγγιση. Στο δεύτερο ήμασταν διαφορετικοί. Η Εφές δεν σου επιτρέπει κανενός είδους χαλάρωση. Για να την κερδίσουμε πρέπει να ματώσουμε και αν πάμε σε πιο συγκεκριμένα πράγματα, είναι μια ομάδα με πολύ δημιουργικούς παίκτες στο iso, έχει επανέλθει ο Μπομπουά και ο Ντόζιερ. Τα γκαρντ της είναι πολύ καλά στο 1-1. Είναι πολύ καλή ομάδα μετά το τάιμ άουτ. Ο κόουτς Κοκόσκοφ έχει καλές ιδέες για το μπάσκετ. Πρέπει να είσαι σκληρός. Είναι το 3ο παιχνίδι σε λίγες μέρες και αυτό σε σύγκριση με την Εφές είναι ένα ντεσαβαντάζ, αλλά παίζουμε στην έδρα μας και θέλουμε δυνατή υποστήριξη γιατί είναι ένα σημαντικό παιχνίδι για εμάς. Ιδίως αυτή την περίοδο που έχουμε πληγεί από τραυματισμούς στην περιφέρεια και θέλουμε να περάσουμε όσο το δυνατόν χωρίς απώλειες αυτό το διάστημα».

Για το πόσο θεωρεί πως ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή απέχει από τα «θέλω» του: «Θα έλεγα ότι απέχουμε πολύ από το να παίξουμε όπως πραγματικά θέλουμε και οι παίκτες και εμείς οι προπονητές. Είναι παράλογο να ζητάμε κάτι τέτοιο. Το Εurobasket δημιούργησε συγκεκριμένες συνθήκες για εμάς τους προπονητές στην Εuroleague. Πρέπει να διαχειριστούμε και αυτό. Η αθλητικότητα που προσθέσαμε θα φανεί όταν θα είμαστε πλήρεις. Έχοντας καλύτερο playmaking θα αναδείξουμε τα προσόντα του Ουόρντ στο τρανζίσιον ή το παιχνίδι πάνω από τη στεφάνη του Χολ. Όταν το παζλ είναι πιο γεμάτο οι δυνατότητες της ομάδας θα αναδειχθούν περισσότερο».

