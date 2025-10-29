Με Παπανικολάου η δωδεκάδα του Ολυμπιακού κόντρα στη Μονακό

Ο Ολυμπιακός ξεκινά ακόμη μία «διαβολοβδομάδα» στη Euroleague φιλοξενώντας τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Euroleague.

O Γιώργος Μπαρτζώκας είχε ευχάριστα νέα αφού συμπεριέλαβε τον Κώστα Παπανικολάου στη δωδεκάδα της αναμέτρησης, με τον αρχηγό της ομάδας να επιστρέφει στην δράση ύστερα από την απουσία του στα παιχνίδια με την Μπάγερν Μονάχου και τη Μύκονο Betsson.

Ο Έλληνας τεχνικός επέλεξε να αφήσει εκτός αποστολής τους Γιαννούλη Λαρεντζάκη, Κώστα Αντετοκούνμπο, Όμηρο Νετζήπογλου, αλλά και τον Κίναν Έβανς που ξεκίνησε τις ομαδικές προπονήσεις.

Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού:

Γουόκαπ, Νιλικίνα, Λι, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Παπανικολάου, Γουόρντ, Μακίσικ, Βεζένκοφ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Χολ.