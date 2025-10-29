Με Παπανικολάου η δωδεκάδα του Ολυμπιακού κόντρα στη Μονακό
Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τη Μονακό και ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα έχει στη διάθεσή του τον αρχηγό της ομάδας, Κώστα Παπανικολάου - Η δωδεκάδα των «ερυθρόλευκων».
- Στέγαση: Μια κρίση που απειλεί τα θεμέλια της δημοκρατίας – Η λύση βρίσκεται στην πολιτική βούληση
- Ναύπλιο: Βίντεο-ντοκουμέντο από δολοφονικό ξυλοδαρμό άνδρα έξω από νυχτερινό κέντρο
- Η Γαλλία την Τετάρτη πρόκειται να καταστήσει τη σεξουαλική πράξη χωρίς συναίνεση, σεξουαλική επίθεση
- Μαγική εικόνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ παρουσίασε ο Μητσοτάκης - Εξέλαβε ως στήριξη στον ίδιο τη συμμετοχή στις παρελάσεις
Ο Ολυμπιακός ξεκινά ακόμη μία «διαβολοβδομάδα» στη Euroleague φιλοξενώντας τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Euroleague.
O Γιώργος Μπαρτζώκας είχε ευχάριστα νέα αφού συμπεριέλαβε τον Κώστα Παπανικολάου στη δωδεκάδα της αναμέτρησης, με τον αρχηγό της ομάδας να επιστρέφει στην δράση ύστερα από την απουσία του στα παιχνίδια με την Μπάγερν Μονάχου και τη Μύκονο Betsson.
Ο Έλληνας τεχνικός επέλεξε να αφήσει εκτός αποστολής τους Γιαννούλη Λαρεντζάκη, Κώστα Αντετοκούνμπο, Όμηρο Νετζήπογλου, αλλά και τον Κίναν Έβανς που ξεκίνησε τις ομαδικές προπονήσεις.
Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού:
Γουόκαπ, Νιλικίνα, Λι, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Παπανικολάου, Γουόρντ, Μακίσικ, Βεζένκοφ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Χολ.
- Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρτιζάν 97-84: «Τρένο» η ομάδα του Ιτούδη που νίκησε τον… δάσκαλο Ομπράντοβιτς
- Μπράουνσβαϊγκ – ΠΑΟΚ 88-79: Το πάλεψε αλλά λύγισε ο Δικέφαλος
- Βρήκε δίχτυα ο Δουβίκας στη νίκη της Κόμο (3-1)
- Πάλεψε η Καρδίτσα αλλά έχασε από τη Μερσίν (81-73)
- Το μήνυμα του Μπιανκόν μετά τα δύο γκολ του Γάλλου κόντρα στον Βόλο
- Ο Μεντιλίμπαρ δεν βλέπει 11αδα αλλά …20αδα!
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις