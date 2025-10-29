sports betsson
Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
Με Παπανικολάου η δωδεκάδα του Ολυμπιακού κόντρα στη Μονακό
Euroleague 29 Οκτωβρίου 2025 | 20:31

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τη Μονακό και ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα έχει στη διάθεσή του τον αρχηγό της ομάδας, Κώστα Παπανικολάου - Η δωδεκάδα των «ερυθρόλευκων».

Πώς οι αρχαίοι «χάκαραν» το μυαλό τους πριν κοιμηθούν

Spotlight

Ο Ολυμπιακός ξεκινά ακόμη μία «διαβολοβδομάδα» στη Euroleague φιλοξενώντας τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Euroleague.

O Γιώργος Μπαρτζώκας είχε ευχάριστα νέα αφού συμπεριέλαβε τον Κώστα Παπανικολάου στη δωδεκάδα της αναμέτρησης, με τον αρχηγό της ομάδας να επιστρέφει στην δράση ύστερα από την απουσία του στα παιχνίδια με την Μπάγερν Μονάχου και τη Μύκονο Betsson.

Ο Έλληνας τεχνικός επέλεξε να αφήσει εκτός αποστολής τους Γιαννούλη Λαρεντζάκη, Κώστα Αντετοκούνμπο, Όμηρο Νετζήπογλου, αλλά και τον Κίναν Έβανς που ξεκίνησε τις ομαδικές προπονήσεις.

Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού:

Γουόκαπ, Νιλικίνα, Λι, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Παπανικολάου, Γουόρντ, Μακίσικ, Βεζένκοφ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Χολ.

Headlines:
World
Πάουελ: Η μείωση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο δεν είναι προδιαγεγραμμένο συμπέρασμα

Πάουελ: Η μείωση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο δεν είναι προδιαγεγραμμένο συμπέρασμα

Πώς οι αρχαίοι «χάκαραν» το μυαλό τους πριν κοιμηθούν

Wall Street
Wall Street: Πτώση 100 μονάδων του Dow μετά τις δηλώσεις Πάουελ για τα επιτόκια

Wall Street: Πτώση 100 μονάδων του Dow μετά τις δηλώσεις Πάουελ για τα επιτόκια

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio
inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
inTickets 27.10.25

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Σύνταξη
Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρτιζάν 97-84: «Τρένο» η ομάδα του Ιτούδη που νίκησε τον… δάσκαλο Ομπράντοβιτς
Euroleague 29.10.25

Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρτιζάν 97-84: «Τρένο» η ομάδα του Ιτούδη που νίκησε τον… δάσκαλο Ομπράντοβιτς

Ο «μαθητής» Δημήτρης Ιτούδης νίκησε τον «δάσκαλο» Ζέλικο Ομπράντοβιτς, με την Χάποελ Τελ Αβίβ να επικρατεί της Παρτιζάν (97-84) παραμένοντας στην κορυφή της Euroleague, πριν αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Euroleague 29.10.25

LIVE: Ολυμπιακός – Μονακό
Euroleague 29.10.25

LIVE: Ολυμπιακός – Μονακό

LIVE: Ολυμπιακός – Μονακό. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Μονακό για την 7η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Το depth chart με τον Κίναν Έβανς και η δύσκολη… εξίσωση του Μπαρτζώκα
Euroleague 29.10.25

Το depth chart με τον Κίναν Έβανς και η δύσκολη... εξίσωση του Μπαρτζώκα

Ο Κίναν Έβανς είναι ξανά διαθέσιμος, με αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός να προπονείται για πρώτη φορά πλήρης – Πώς έχει διαμορφωθεί το ρόστερ που έχει στα χέρια του ο Γιώργος Μπαρτζώκας…

Γιώργος Πανταζόγλου
Ο Παναθηναϊκός και οι σκέψεις για μεταγραφή: Η εμφάνιση του Γιούρτσεβεν και τα δεδομένα για Χολμς και Λεσόρ
Euroleague 29.10.25

Ο Παναθηναϊκός και οι σκέψεις για μεταγραφή: Η εμφάνιση του Γιούρτσεβεν και τα δεδομένα για Χολμς και Λεσόρ

Ο Παναθηναϊκός έχασε τον Ρισόν Χολμς για πάνω από ένα μήνα, ο Ματίας Λεσόρ είναι σε φάση επιστροφής και γενικά έχει ξεμείνει στο «5» μόνο με τον Ομέρ Γιούρτσεβεν – Οι σκέψεις για μεταγραφή και η ατάκα του Αταμάν…

Γιώργος Πανταζόγλου
LIVE: Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ
Euroleague 28.10.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ

LIVE: Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 7η αγωνιστική της Euroleague. Tηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Αλλάζοντας τα δεδομένα…
On Field 28.10.25

Αλλάζοντας τα δεδομένα…

Ο Κίναν Έβανς ετοιμάζεται για την μεγάλη επιστροφή και ο Μπαρτζώκας θα έχει για πρώτη φορά την ευκαιρία να σχεδιάσει το πλάνο του, χωρίς απουσίες

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μιλουτίνοφ: «Δύσκολο παιχνίδι με τη Μονακό – Καλό που επιστρέφουν οι τραυματίες»
Euroleague 28.10.25

Μιλουτίνοφ: «Δύσκολο παιχνίδι με τη Μονακό – Καλό που επιστρέφουν οι τραυματίες»

Οι τραυματίες του Ολυμπιακού σιγά σιγά επιστρέφουν και ενόψει του ματς με τη Μονακό, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ τόνισε ότι θα είναι μια καλή ευκαιρία για τους «ερυθρόλευκους» να μετρήσουν τις δυνάμεις τους απέναντι σε μια πολύ δυνατή ομάδα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Δεν με νοιάζει»: Ο Άντονι Χόπκινς για τα 24 χρόνια αποξένωσης με την καρκινοπαθή κόρη του – «Μνησικακία»
Καμία επαφή 29.10.25

«Δεν με νοιάζει»: Ο Άντονι Χόπκινς για τα 24 χρόνια αποξένωσης με την καρκινοπαθή κόρη του – «Μνησικακία»

Ο Σερ Άντονι Χόπκινς έσπασε τη σιωπή του για τη μακροχρόνια ρήξη με τη μοναχοκόρη του, Άμπιγκειλ, με την οποία δεν έχει μιλήσει εδώ και δεκαετίες

Λουκάς Καρνής
Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρτιζάν 97-84: «Τρένο» η ομάδα του Ιτούδη που νίκησε τον… δάσκαλο Ομπράντοβιτς
Euroleague 29.10.25

Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρτιζάν 97-84: «Τρένο» η ομάδα του Ιτούδη που νίκησε τον… δάσκαλο Ομπράντοβιτς

Ο «μαθητής» Δημήτρης Ιτούδης νίκησε τον «δάσκαλο» Ζέλικο Ομπράντοβιτς, με την Χάποελ Τελ Αβίβ να επικρατεί της Παρτιζάν (97-84) παραμένοντας στην κορυφή της Euroleague, πριν αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Ενεργειακό κόστος: Ποιες είναι οι φθηνότερες και ποιες οι ακριβότερες χώρες – Η θέση της Ελλάδας
Οικονομία 29.10.25

Ενεργειακό κόστος: Ποιες είναι οι φθηνότερες και ποιες οι ακριβότερες χώρες – Η θέση της Ελλάδας

Σταθερές έμειναν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ευρώπη το πρώτο εξάμηνο του 2025, ενώ στην Ελλάδα σημείωσαν μικρή αύξηση. Πόσο κοστίζει ρεύμα και φυσικό αέριο σε μονάδες αγοραστικής δύναμης.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Αγώνας δρόμου για να μην χαθούν οι πληρωμές – Στενεύουν τα χρονικά περιθώρια
Ανοιχτά μέτωπα 29.10.25

Στενεύουν επικίνδυνα τα περιθώρια για τις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ - «Θερμός» Νοέμβριος για την κυβέρνηση

«Κόκκινος συναγερμός» έχει σημάνει στο Μαξίμου, στον απόηχο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αγώνας δρόμου για να μην χαθούν οι πληρωμές. Η ημερομηνία «κλειδί» και οι κινήσεις στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Σύνταξη
Λάκης Λαζόπουλος: «Οι γυναίκες αυτή τη στιγμή κρατάνε τη χώρα όρθια, είναι ο Άγνωστος Στρατιώτης μας»
Αλ Τσαντίρι Νιουζ στο MEGA! 29.10.25

Λάκης Λαζόπουλος: «Οι γυναίκες αυτή τη στιγμή κρατάνε τη χώρα όρθια, είναι ο Άγνωστος Στρατιώτης μας»

«Παρατηρώ ότι οι άνδρες έχουν γίνει κότες» είπε ο Λάκης Λαζόπουλος και έστειλε το δικό του μήνυμα, στην φετινή πρεμιέρα του Αλ Τσαντίρι Νιούζ στο MEGA

Σύνταξη
Συνάντηση κορυφής Τραμπ – Σι για τους δασμούς – Κωδικός: «αποκλιμάκωση»
Διεθνής Οικονομία 29.10.25

Συνάντηση κορυφής Τραμπ – Σι για τους δασμούς – Κωδικός: «αποκλιμάκωση»

Στην αυριανή συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζίνπινγκ, των προέδρων ΗΠΑ – Κίνας, οι ελπίδες για τη λήξη του «εμπορικού πολέμου» – Τα θέματα που θα κυριαρχήσουν

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Τι άποψη έχει το ChatGPT για την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη; Ο Λάκης Λαζόπουλος το ρώτησε!
Αλ Τσαντίρι Νιουζ στο MEGA! 29.10.25

Τι άποψη έχει το ChatGPT για την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη; Ο Λάκης Λαζόπουλος το ρώτησε!

Ακόμα, ο Λάκης Λαζόπουλος παρουσίασε τις απόψεις των νέων ανθρώπων για την τροπολογία του Κυριάκου Μητσοτάκη για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Σύνταξη
«Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν έκανε δωρεά 1 εκατομμυρίου για να βρεθεί θεραπεία στην ομοφυλοφιλία»
Stranger Things 29.10.25

«Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν έκανε δωρεά 1 εκατομμυρίου για να βρεθεί θεραπεία στην ομοφυλοφιλία»

Μία ανάρτηση που έγινε viral στο X/Twitter πυροδότησε μια νέα φήμη, σύμφωνα με την οποία η ηθοποιός Μίλι Μπόμπι Μπράουν δώρισε ένα εκατομμύριο δολάριαστην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα για να «βρεθεί μια θεραπεία» και η επίθεση στη σταρ ξεκίνησε ξανά

Λουκάς Καρνής
Ο Μεντιλίμπαρ δεν βλέπει 11αδα αλλά …20αδα!
Ποδόσφαιρο 29.10.25

Ο Μεντιλίμπαρ δεν βλέπει 11αδα αλλά …20αδα!

«Δεν είναι μόνο οι Γιαζίτσι, Νασιμέντο αλλά υπάρχουν κι άλλοι παίκτες που μπορούν να βοηθήσουν» δήλωσε ο τεχνικός του Ολυμπιακού Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη συνέντευξη Τύπου

Σύνταξη
Οριστικό τέλος στη δικαστική διαμάχη Κούστα – Γιαννικοπούλου – Οι αξιώσεις που παύουν και η ανακοίνωση των δύο πλευρών
Ελλάδα 29.10.25

Οριστικό τέλος στη δικαστική διαμάχη Κούστα – Γιαννικοπούλου – Οι αξιώσεις που παύουν και η ανακοίνωση των δύο πλευρών

Επιτεύχθηκε συμφωνία μεταξύ του εφοπλιστή Ιωάννη Κούστα και της πρώην συζύγου του Σοφία Γιαννικοπούλου. που θέτει οριστικά τέλος σε κάθε μεταξύ τους εκκρεμότητα.

Γεωργία Κακή
Ατρόμητος-Παναθηναϊκός 1-2: Πράσινη ανατροπή με εκπλήξεις από τον Μπενίτεθ
Κύπελλο Ελλάδας 29.10.25

Ανατροπή για τον Παναθηναϊκό με εκπλήξεις από τον Μπενίτεθ (1-2)

Ο Ατρόμητος προηγήθηκε με τον Μπάκου, όμως ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 με ανατροπή στο Β' μέρος. Σκόρερ οι Πάντοβιτς και Μλαντένοβιτς, ο Μπενίτεθ άλλαξε σύστημα, πρόσωπα και έβαλε μικρούς.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Η μεγάλη υπόσχεση του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ
Ποδόσφαιρο 29.10.25

Η μεγάλη υπόσχεση του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ

«Σε έναν μήνα δεν θα πιστεύετε αυτά που θα βλέπετε», δήλωσε ο Ουκρανός άσος του Ολυμπιακού μετά την επιστροφή του και τα δυο γκολ επί του Βόλου

Σύνταξη
Ο Λάκης Λαζόπουλος και το «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» επέστρεψαν με Διονύση Σαββόπουλο και… καρφιά για τον Μητσοτάκη
Στο MEGA! 29.10.25

Ο Λάκης Λαζόπουλος και το «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» επέστρεψαν με Διονύση Σαββόπουλο και… καρφιά για τον Μητσοτάκη

Φυσικά, δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί στον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς και στην απόφαση του πρωθυπουργού για τον Άγνωστο Στρατιώτη, καθώς και ένα «καρφί» για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Αργολίδα: Βαριές καμπάνες σε οδηγό και συνοδηγό για το τροχαίο με θύμα την 37χρονη μητέρα στη Νέα Κίο
Ελλάδα 29.10.25

Αργολίδα: Βαριές καμπάνες σε οδηγό και συνοδηγό για το τροχαίο με θύμα την 37χρονη μητέρα στη Νέα Κίο

Σε μια πρωτοφανή απόφαση για τα ελληνικά δεδομένα το δικαστήριο καταδίκασε εκτός από τον οδηγό και τον συνοδηγό σε 15 χρόνια κάθειρξη θεωρώντας τον συνεργό - Συγκλονίζει ο πατέρας της της Νάντιας Κυριάκου

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – ΑΕΛ Novibet
Ποδόσφαιρο 29.10.25

LIVE: ΠΑΟΚ – ΑΕΛ Novibet

LIVE: ΠΑΟΚ – ΑΕΛ Novibet. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση ΠΑΟΚ – ΑΕΛ Novibet, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Τηλεοπτικά COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Σουδάν: Ο ηγέτης των παραστρατιωτικών θέλει «ενότητα», «είτε με την ειρήνη είτε με τον πόλεμο»
Κόσμος 29.10.25

Σουδάν: Ο ηγέτης των παραστρατιωτικών θέλει «ενότητα», «είτε με την ειρήνη είτε με τον πόλεμο»

Ο υποστηριζόμενος από τα ΗΑΕ ηγέτης της RSF στο Σουδάν, Μοχάμεντ Νταγκλό, δήλωσε στον απόηχο της σφαγής αμάχων στην πόλη Ελ φάσερ, πως θέλει «την ενότητα του Σουδάν, με ειρήνη ή με πόλεμο».

Σύνταξη
