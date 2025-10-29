Μπαρτζώκας: «Είναι πρόβλημα ότι δεχθήκαμε 90 πόντους»
Ο τεχνικός του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας εστίασε στα προβλήματα που είχε η ομάδα του στην άμυνα
Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας έκανε δηλώσεις μετά την ήττα των Πειραιωτών και τόνισε ότι είναι πρόβλημα που οι ερυθρόλευκοι δέχθηκαν 90 πόντους σε ματς εντός έδρας.
Παράλληλα, ο Μπαρτζώκας υπογράμμισε ότι η ομάδα πρέπει να βελτιώσει την άμυνα στα κρίσιμα σημεία αλλά και το σουτ στο τρίποντο.
Αναλυτικά, όσα είπε στις δηλώσεις του ο Γιώργος Μπαρτζώκας:
«Μπορούσαμε να κάνουμε πολλά πράγματα διαφορετικά σε όλο το ματς. Δεχθήκαμε 90 πόντους στην έδρα μας και αυτό είναι πρόβλημα. Πρέπει στα κρίσιμα σημεία να παίζουμε καλύτερη άμυνα και να σουτάρουμε καλύτερα από το τρίποντο».
