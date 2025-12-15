Μπαρτζώκας: «Όλοι ξέρουν ποιος είναι ο Μόρις, έχουν γίνει αναλύσεις για το παιχνίδι του»

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει αύριο Τρίτη (16/12, 21:15) τη Βαλένθια και ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για το παιχνίδι με τους Ισπανούς, τονίζοντας ότι είναι μια ομάδα που παίζει με ρυθμό και ένταση και ότι δεν θα είναι εύκολο.

Παράλληλα, ο Έλληνας τεχνικός στάθηκε στον Μόντε Μόρις, επισημαίνοντας ότι όλοι ξέρουν ποιος είναι, ενώ αναφέρθηκε και στο τι πρέπει να αλλάξουν οι Ερυθρόλευκοι ενόψει της συνέχειας στη Euroleague.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

Για την αναμέτρηση με τη Βαλένθια: «Θα είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι με βάση τις συνθήκες τις δικές μας. Έχουμε χάσει τα δύο τελευταία ματς και πρέπει να κερδίσουμε. Πολύ καλή ομάδα η Βαλένθια. Έχω εκτίμηση στον προπονητή της. Παίζουν με συγκεκριμένο τρόπο και πρόσθεσαν κάποιους παίκτες. Παίζουν με ρυθμό και ένταση. Σουτάρουν οι πάντες στο παρκέ και ανοίγουν το γήπεδο. Πρέπει να είμαστε καλοί αμυντικά και να ελέγξουμε το ρυθμό. Δεν βγάζω συμπέρασμα από το πρόγραμμα. Ομάδες που είναι κουρασμένες παίζουν καλά, ομάδες που είναι πιο άνετες δεν κερδίζουν. Έχει σχέση με το πόσο αποφασισμένος είσαι».

Για τα αγωνιστικά προβλήματα: «Ο ΜακΚίσικ και ο Γουόρντ είναι έξω. Ο Μόρις δεν θα παίξει. Την Τετάρτη θα κάνει εργομετρικά και να δούμε πως είναι η κατάστασης του και μετά θα μπει στις προπονήσεις μας. Θα δούμε μετά την Τετάρτη σε ποια κατάσταση θα είναι».

Για το τι μπορεί να προσφέρει ο Μόρις: «Όλοι τον ξέρουν ως παίκτη. Έγιναν πολλές καλές αναλύσεις. Πασάρει και παίζει για την ομάδα. Ο Ολυμπιακός αυτήν την στιγμή απαιτείται να έχει ισορροπία. Κάναμε κακό ματς στη Βαρκελώνη. Έχουμε πολλούς καλούς σκόρερ και αν βελτιώσουμε την ισορροπία μας θα γίνουμε πολύ καλοί».

Για τους τομείς που χρειάζεται βελτίωση ο Ολυμπιακός: «Μια καλή εικόνα ήταν αυτή με το Περιστέρι. Δεν έχει σημασία που δεν είναι ομάδα Ευρωλίγκας, αλλά παίξαμε ολοκληρωτικά. Πολλές πάσες, συμμετοχή, ταχύτητα, καλή άμυνα. Νομίζω ότι δυσκολευόμαστε, γιατί φέτος υπάρχουν νέα δεδομένα. Έχουμε σκόρερ πιο πολλούς και τραυματισμούς. Οι ομάδες έτσι είναι θέλουν χρόνο. Όσο λιγότερες προπονήσεις κάνουμε τόσο μας στοιχίζει. Έχουμε δύσκολο πρόγραμμα μπροστά μας. Αλλά αυτό είναι και έχουμε αρκετά καλούς παίκτες για να μπούμε στο δεύτερο μισό πλήρεις και ολοκληρωμένοι».

Για το ρεκόρ ασίστ του Γουόκαπ: «Θα ήθελα να μην πηγαίνω σε συγκρίσεις. Όταν ολοκληρώνει κάποιος την πορεία του μόνο. Για μένα οι παίκτες είναι η εμπιστοσύνη που τους έχεις. Στον Τόμας έχουμε εμπιστοσύνη ακόμα και όταν δεν παίζει καλά, γιατί εκτελεί το πλάνο».