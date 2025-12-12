Μπαρτζώκας: «Δυσκολευτήκαμε αμυντικά σε όλο το παιχνίδι, παίξαμε κάτω από το επίπεδό μας»
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε μετά την ήττα του Ολυμπιακού με την Μπαρτσελόνα και δήλωσε πως οι ερυθρόλευκοι ζορίστηκαν αμυντικά σε όλο το παιχνίδι.
Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 98-85 στη Βαρκελώνη από την Μπαρτσελόνα για την 15η αγωνιστική της Euroleague και υποχώρησε στο 8-6 και ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε μετά το τέλος του ματς για την ήττα των Πειραιωτών.
Ο Έλληνας τεχνικός ανέφερε πως ο Ολυμπιακός έπαιξε κάτω από τις δυνατότητές του, ενώ τόνισε πως οι ερυθρόλευκοι είχαν πρόβλημα αμυντικά σε όλο το παιχνίδι.
Αναλυτικά όσα δήλωσε στο flash interview ο Μπαρτζώκας:
«Σε όλο το ματς ζοριστήκαμε αμυντικά. Παίξαμε κάτω από το επίπεδό μας. Δεν είναι 1,2,3 παίκτες, είναι όλη η ομάδα. Παίκτες όπως ο Πάντερ και ο Κλάιμπερν αν αποκτήσουν αυτοπεποίθηση με ελεύθερα σουτ, είναι πολύ δύσκολο να τους σταματήσεις».
