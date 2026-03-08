Ο Ολυμπιακός δεν αντιμετώπισε κανένα απολύτως πρόβλημα, είχε ένα άνετο μεσημέρι Κυριακής στο ΣΕΦ και επιβλήθηκε εύκολα με το ευρύ 100-73 του ΠΑΟΚ, σε μία αναμέτρηση η οποία διεξήχθη στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Οι Πειραιώτες εξακολουθούν να είναι η μόνη αήττητη ομάδα του ελληνικού πρωταθλήματος με 19/19 νίκες (έχει και ένα ρεπό), ενώ ο «Δικέφαλος του Βορρά» έχει πλέον ρεκόρ 11-6 και βρίσκεται στην τέταρτη θέση.

Φοβερή εμφάνιση από τον Άλεκ Πίτερς που μπήκε στα… παπούτσια του Σάσα Βεζένκοφ, μετρώντας 26 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Εξαιρετικοί και οι Τζόουνς (12π.), Φουρνιέ (11π.), Παπανικολάου (10π.), Χολ (10π.). Πρώτος σκόρερ για τον ΠΑΟΚ ο Ντίμσα με 13 πόντους.

Ακολουθεί «διαβολοβδομάδα» στη Euroleague για τον Ολυμπιακό με δύο αγώνες στη Γαλλία, κόντρα σε Παρί (10/3, 21:45) και Μονακό (12/3, 20:00). Εκεί όπου θα έχει τον Σάσα Βεζένκοφ, αλλά πιθανότατα όχι και τον Τόμας Γουόκαπ.

Με το… πόδι στο γκάζι από το ξεκίνημα ο Ολυμπιακός

Πίτερς και Ντίμσα πέτυχαν τους πρώτους πόντους για τις ομάδες τους (6-5), με τους Νιλικίνα και Πίτερς να χαρίζουν στη συνέχεια την πρώτη διψήφια διαφορά υπέρ του Ολυμπιακού (17-7). Ο Φουρνιέ ανέβασε τον δείκτη του σκορ και εν τέλει το πρώτο δεκάλεπτο έκλεισε με τους Πειραιώτες στο +14 (25-11).

Ο Γουόρντ το πήγε στο +17 με το… καλησπέρα της δεύτερης περιόδου (30-13), ο Ντόρσεϊ έκανε με τρίποντο το 33-17 και ο Τζόουνς χάρισε την υψηλότερη διαφορά (35-17). Από εκείνο το σημείο (13′) και έπειτα όμως, ο ΠΑΟΚ… μπήκε στο παιχνίδι, βελτίωσε τις περιστροφές του, άρχισε να είναι εύστοχος στην επίθεση και έτσι κατάφερε να μειώσει.

Αντέδρασε ο ΠΑΟΚ

Μετά το 41-23 του Τζόουνς ακολούθησε ένα σερί 10-0 του «Δικεφάλου του Βορρά». Ταϊρί, Μέλβιν, Ντίμσα και Ομορούγι μετέτρεψαν το 41-23 σε 41-33 και οι φιλοξενούμενοι -παίζοντας μερικές καλές άμυνες- κατόρθωσαν να πάνε στην ανάπαυλα με ένα αξιοπρεπέστατο -8.

«Ερυθρόλευκος» περίπατος στο δεύτερο ημίχρονο

Στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου ο Ολυμπιακός ανέκτησε τη διψήφια διαφορά του (49-36) χάρη στον Χολ, ενώ με τα τρίποντα των Παπανικολάου και Ντόρσεϊ έγινε το 55-40. Ο Πίτερς το πήγε στους 17 (59-42) και με τη βοήθεια του Φουρνιέ ανέβασε τη διαφορά λίγο πάνω από τους 20 πόντους για το 69-48, το οποίο ήταν και το σκορ του τρίτου δεκαλέπτου.

Ο Ολυμπιακός δεν άφησε το… πόδι από το γκάζι και ουσιαστικά η σεμνή τελετή έλαβε τέλος από πολύ νωρίς. Η διαφορά έφτασε σε επίπεδα τριαντάρας περίπου στο 35′, με το υπόλοιπο διάστημα της αναμέτρησης να μετατρέπεται -όπως γίνεται εύκολα κατανοητό- σε ένα πεντάλεπτο διαδικαστικού χαρακτήρα, με το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα να φτάνει στην κατοστάρα (100-73) και πλέον να στρέφει το βλέμμα του στη… γαλλική «διαβολοβδομάδα» της Euroleague.

Τα δεκάλεπτα: 25-11, 41-33, 69-48, 100-73

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Νιλικίνα 4, Παπανικολάου 10 (2/2 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα), Ντόρσεϊ 8 (1/3 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Πίτερς 26 (7/8 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 κλεψίματα), Χολ 10 (3/5 δίποντα, 4/4 βολές, 9 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Γουορντ 7 (1 τρίποντο, 2 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα), Μπουρνελές 2, Λαρεντζάκης 3 (1/7 σουτ), Νετζήπογλου 7 (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ), Τζόουνς 12 (3/3 δίποντα, 6/6 βολές), Φουρνιέ 11 (1/3 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 3/3 βολές, 3 ασίστ)

ΠΑΟΚ (Μπούτσκος): Άλεν 5 (1/7 σουτ, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Κόνιαρης 6 (1/4 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 1/2 βολές, 4 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Χουγκάζ 2 (1/7 σουτ), Μουρ 4, Ντιμσά 16 (2/4 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 3/4 βολές), Μέλβιν 12 (4/6 δίποντα, 1/6 τρίποντα), Ταϊρί 10 (2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα), Ομορούγι 10 (3/5 δίποντα, 4/4 βολές, 5 ριμπάουντ), Ζάρας, Περσίδης, Ιατρίδης 5 (1), Φίλλιος 6 (1)