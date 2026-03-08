Ολυμπιακός: Έτοιμος για τη «διαβολοβδομάδα» ο Βεζένκοφ
Ο Σάσα Βεζένκοφ θα ταξιδέψει με την αποστολή του Ολυμπιακού για τις εκτός έδρας αναμετρήσεις κόντρα σε Παρί (10/3) και Μονακό (12/3) στο πλαίσιο της διαβολοβδομάδας της Euroleague.
Ο Σάσα Βεζένκοφ αναμένεται να ταξιδέψει με την αποστολή του Ολυμπιακού για τις δύο εκτός έδρας αναμετρήσεις απέναντι σε Παρί (10/3) και Μονακό (12/3) αντίστοιχα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο έμπειρος φόργουορντ παραμένει εκτός δράσης, αφού υποφέρει από από ένα σφίξιμο στην οσφυϊκή μοίρα από τον τελικό του Κυπέλλου απέναντι στους πράσινους.
Ο Βεζένκοφ θα ταξιδέψει στη Γαλλία για τη «διαβολοβδομάδα»
Ωστόσο, σήμερα (8/3) ο Βούλγαρος σταρ των Πειραιωτών έκανε σουτ με ένταση φορώντας ειδική ζώνη, ενώ προπονήθηκε και χθες (7/3).
Συνεπώς, θα ταξιδέψει με την αποστολή του Ολυμπιακού και για τα δύο ματς της διαβολοβδομάδας, αλλά θα κριθεί τελευταία στιγμή το αν θα καταφέρει να αγωνιστεί, με γνώμονα και την εκτίμηση του ιατρικού επιτελείου.
