Μπαρτζώκας: «Είμαι ευγνώμων στους παίκτες και τους οπαδούς μας»

Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση απέναντι στην Παρί, επικρατώντας με 104-87 και συνεχίζοντας την πορεία του στη Euroleague. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε μετά τον αγώνα τονίζοντας πως είναι ευγνώμων στους παίκτες του, ενώ στάθηκε και στο βεβαρημένο πρόγραμμα.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

Για το πιο δεκάλεπτο ήταν το καλύτερο του Ολυμπιακού: «Το τέταρτο. Επειδή βγάλαμε καλές άμυνες που χρειαζόμασταν. Η Παρί είμαι απίστευτα επιθετική ομάδα. Φανταστείτε ότι είχαμε βάλει 13 τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο και δεν μπορούσαμε να ξεφύγουμε με μεγάλη διαφορά, γιατί έχουν αυτή την απίστευτη ικανότητα να σκοράρουν άμεσα μέσα σε 5-6 δευτερόλεπτα.

Είπα στους παίκτες ότι αυτός ο ρυθμός δεν είναι για εμάς. Πρέπει να κοντρολάρουμε το παιχνίδι, να εκτελέσουμε περισσότερο, να έχουμε υπομονή και να αποφύγουμε κάποια λάθη, όπως να πατάμε τη γραμμή. Είμαι πραγματικά ευγνώμων στους παίκτες μας. Τα έδωσαν όλα. Αλλά και στους οπαδούς μας, που μας στηρίζουν σε όλη την Ευρώπη. Είναι κάτι το εκπληκτικό».

Για τη δύσκολη συνέχεια στο πρόγραμμα: «Έχουμε να παίξουμε την Πέμπτη με τη Μονακό. Έχουμε μετά ένα ματς στην Stoximan GBL. Άλλα δύο ματς μετά στη διαβολοβδομάδα. Αυτό το πρόγραμμα είναι πραγματικά εξαντλητικό. Έχουμε όμως πολλούς παίκτες, βαθύ ρόστερ. Φανταστείτε ότι χάσαμε πολύ καλούς παίκτες, όπως οι Βεζένκοφ και Ουόκαπ. Κερδίσαμε καλές ομάδες όπως ο Παναθηναϊκός και η Παρί απόψε, οπότε είμαστε ικανοποιημένοι με το ρόστερ μας».

Πίτερς: «Παίξαμε την άμυνα που παίζει ο Ολυμπιακός στο δεύτερο ημίχρονο»

«Το είπαμε στο ημίχρονο για την άμυνά μας, γιατί δεχθήκαμε 55 πόντους και κάναμε κάποιες προσαρμογές. Δε θέλαμε να είναι άνετοι στο δεύτερο ημίχρονο. Παίξαμε εκεί την άμυνα που παίζει ο Ολυμπιακός. Το να κερδίζεις εκτός έδρας στην Ευρωλίγκα είναι πάντα δύσκολο. Το θέμα ήταν ότι καταφέραμε να ελέγξουμε το παιχνίδι», ανέφερε από την πλευρά του ο Πίτερς.