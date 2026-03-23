Χωρίς Τζόσεφ στην Ισπανία – Με 13 παίκτες ο Ολυμπιακός κόντρα στη Βαλένθια

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει το βράδυ της Τρίτης (24/3, 21:15) τη Βαλένθια και σήμερα (23/3) θα «πετάξει» για την Ισπανία, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να έχει μαζί του 13 παίκτες.

Ποιοι όμως έμειναν εκτός; Οι Τζόσεφ, Λαρεντζάκης, Νετζηπογλου και Φαλ δεν ταξίδεψαν στην Ισπανία, με τον Έλληνα τεχνικό να μην υπολογίζει στις υπηρεσίες τους.

Ποιοι είναι οι 13 παίκτες που έχει διαθέσιμους ο Ολυμπιακός

Κάπως έτσι, ο Μπαρτζώκας θα έχει στη διάθεσή του τους: Γουόκαπ, Μόρις, Νιλικίνα, Φουρνιέ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Γουόρντ, ΜακΚίσικ, Βεζένκοφ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Τζόουνς, Χολ.

Από εκεί και πέρα, αξίζει να σημειωθεί πως ο Μουστάφα Φαλ έχει επιστρέψει σε φουλ ρυθμούς προπονήσεων και δεν αποκλείεται να παίξει σε επόμενο παιχνίδι του Ολυμπιακού στη Euroleague, αφού έχει πάρει το «ΟΚ» από το ιατρικό τιμ και είναι και σε πολύ καλή φυσικά κατάσταση.