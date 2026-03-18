Αδιάφορο για τον Αδωνι να τον παρακολουθεί το Κράτος με το Predator, αλλά όχι και να τον βιντεοσκοπούν στη Βουλή όταν τρώει κρακεράκια. Ε, ναι αυτό σηκώνει καταγγελία για παραβίαση προσωπικών δεδομένων!

On Field 18 Μαρτίου 2026, 17:30

Ο «άλλος δρόμος» του Ολυμπιακού

Τα ποσοστά στο δίποντο, οι επιθέσεις Φουρνιέ – Βεζένκοφ και ο Γουόκαπ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Vita.gr
Το τίμημα της επιβίωσης: Οι γυναίκες «νικούν» τον καρκίνο, αλλά υποφέρουν περισσότερο

Το τίμημα της επιβίωσης: Οι γυναίκες «νικούν» τον καρκίνο, αλλά υποφέρουν περισσότερο

Ο Ολυμπιακός έκανε την καλύτερη εμφάνιση του στην φετινή Ευρωλίγκα, εντυπωσιάζοντας στο παιχνίδι με την Φενέρ στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Οι «ερυθρόλευκοι» διέλυσαν την ομάδα του Γιασικεβίτσιους και ο Λιθουανός έψαχνε να βρει τι τον «χτύπησε» χθες βράδυ στον Πειραιά, αλλά όταν κατάλαβε τι έγινε, ο Ολυμπιακός είχε προλάβει να σκοράρει 104 πόντους.

Και η αλήθεια είναι πως ο Ολυμπιακός το έκανε με τρόπο που δεν μας έχει συνηθίσει. Αν πριν το παιχνίδι δηλαδή έλεγε κάποιος ότι οι «ερυθρόλευκοι» θα είχαν 8/25 τρίποντα (δηλαδή 32/%) δεν θα μπορούσε να προβλέψει ότι οι πειραιώτες θα «φόρτωναν» με 104 πόντους το καλάθι της τουρκικής ομάδας.

Κι όμως έτσι ακριβώς έγινε, ο Ολυμπιακός διέλυσε την καλύτερη άμυνα της Ευρώπης με αδιανόητο ποσοστό από το δίποντο, το οποίο έφτασε στο μυθικό 81% καθώς η ελληνική ομάδα είχε 31/37 δίποντα.

Αν μη τι άλλο οι «ερυθρόλευκοι» έδειξαν στο παιχνίδι απέναντι στην Φενέρ ότι έχουν κι «άλλον δρόμο» για να πετύχουν τον στόχο τους και δεν είναι ανάγκη να εστιάζουν μόνο στις προσπάθειες από τα 6.75.

Τόσο ο Φουρνιέ όσο και ο Βεζένκοφ έδωσαν ρεσιτάλ με τις προσπάθειες που πήραν κοντά στο καλάθι και η τουρκική άμυνα δεν μπόρεσε ν’ αντιμετωπίσει τους δύο σούπερ σταρ της ομάδας του λιμανιού.

Οι πειραιώτες απέφυγαν τα πολλά τρίποντα, πήραν διαφορετική «κατεύθυνση» στο ματς και δικαιώθηκαν με τον πλέον πανηγυρικό τρόπο. Οι δύο πρώτοι σκόρερ των πρωταθλητών Ελλάδος πήγαν σε πολλές προσπάθειες μέσα απ’ την ρακέτα και κατάφεραν να κάνουν την διαφορά.

Μ’ αυτά και μ’ αυτά οι «ερυθρόλευκοι» πήραν μια σπουδαία νίκη απέναντι στους πρωταθλητές Ευρώπης, οι οποίοι μάλιστα σούταραν με το εντυπωσιακό 50% στο τρίποντο.

Ο χθεσινός Ολυμπιακός όμως πήρε πολλά πράγματα απ’ όλους τους παίκτες που πάτησαν στο παρκέ του ΣΕΦ κι αυτό φανερώνει πολλά για την πληρότητα που έχει το ρόστερ της ομάδας του Πειραιά.

Η στατιστική δείχνει ότι οι «ερυθρόλευκοι» είχαν μόλις τρεις παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων αλλά οκ, αυτό δεν ήταν πρόβλημα για την ελληνική ομάδα. Μια προσεκτική ματιά στους αριθμούς όλων των παικτών που χρησιμοποίησε ο Μπαρτζώκας, φανερώνει γιατί οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν πάρτι στο ΣΕΦ κόντρα στην Φενέρ.

Είπαμε για Φουρνιέ και Βεζένκοφ που έκαναν μυθική εμφάνιση, αλλά πρέπει να σταθούμε και στην απόδοση του Τόμας Γουόκαπ, ο οποίος ήταν «ρομπότ» βγαλμένο από το… εγχειρίδιο μπάσκετ του Μπαρτζώκα.

Σε 22:10 είχε εφτά πόντους, δύο ριμπάουντ, ένα κλέψιμο και έντεκα ασίστ. Ωραίος ο «Θωμάς» που θα έλεγαν και οι συμπαίκτες του για ν’ αποθεώσουν την συνεισφορά του στην μεγάλη επικράτηση του Ολυμπιακού.

Η επιστροφή του Γουόκαπ είναι σημαντικό νέο για τους πρωταθλητές Ελλάδος κι αυτό άλλωστε φάνηκε απέναντι στην Φενέρ, όπου καθοδήγησε με μαεστρία το παιχνίδι της ομάδας του, κάνοντας ευτυχισμένους τους συμπαίκτες του.

Οι έντεκα ασίστ σ’ ένα παιχνίδι με τον βαθμό δυσκολίας της χθεσινής αναμέτρησης, είναι ευλογία για μια ομάδα και ο Γουόκαπ ήταν εντυπωσιακός.

Με τη νίκη επί της Φενέρ οι πειραιώτες «κλείδωσαν» επί της ουσίας την τετράδα και το πλεονέκτημα έδρας κι απομένει να δούμε ποια θέση θα πάρει τελικά η ομάδα του λιμανιού στην κανονική διάρκεια της Ευρωλίγκας.

Αυτό όμως που είναι πιο σημαντικό απ’ όλα είναι να μην αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός προβλήματα τραυματισμών στην συνέχεια της σεζόν.

Θα είναι μεγάλη υπόθεση για τους «ερυθρόλευκους» να συνεχίσουν σε αυτούς τους ρυθμούς χωρίς να υπάρξουν άλλες απουσίες κι αυτό είναι τώρα το βασικό ζητούμενο για τους πρωταθλητές Ελλάδος.

Πετρέλαιο – Φυσικό Αέριο: Φωτιά στις τιμές καθώς κλιμακώνεται η σύγκρουση

Φρουροί της Επανάστασης: Οι ενεργειακές εγκαταστάσεις που συνδέονται με ΗΠΑ και Ισραήλ θα γίνουν στάχτη

Europa League 18.03.26

LIVE: Μπράγκα – Φερεντσβάρος

LIVE: Μπράγκα – Φερεντσβάρος. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπράγκα – Φερεντσβάρος για τη φάση των «16» του Euriopa League.

Γάσπαρης: «Μετάνιωσα για όσα είπα για τον Μάκη Δενδρινό, πρόσφερε πολλά σε Πανιώνιο κι ελληνικό μπάσκετ»

Ο άλλοτε γκαρντ του Πανιωνίου, του Άρη Γιώργος Γάσπαρης μίλησε σε διαδικτυακή εκπομπή και αναφέρθηκε σε πολλά γεγονότα και ιστορίες που ξεχώρισαν.

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός μετά την 100άρα στη Φενέρ βλέπει… κορυφή – Πώς μπορεί να βγει πρώτος στη regular season…

Ο Εβάν Φουρνιέ έκανε ασύλληπτη εμφάνιση στο ΣΕΦ κόντρα στη Φενέρμπαχτσε και πέτυχε την τρίτη 30άρα τη φετινή σεζόν - Ποιο είναι το κανονικό ρεκόρ του Γάλλου παιχταρά...

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους δεν μάσησε τα λόγια του μετά την ήττα της Φενέρμπαχτσε από τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ το βράδυ της Τρίτης, με τον Εβάν Φουρνιέ να σταματά στους 36 πόντους...

Με τον Εβάν Φουρνιέ να κάνει ρεκόρ καριέρας σε πόντους στην Ευρωλίγκα (είχε 32, σημείωσε 36) ο Ολυμπιακός συνέτριψε τη Φενέρμπαχτσε με 104-87 και της πήρε και τη διαφορά, ενόψει πιθανής ισοβαθμίας.

LIVE: Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της εξ αναβολής αναμέτρησης Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε για τη 14η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Πολύ ενδιαφέρουσες ατάκες από τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, Λούκα Βιλντόσα, για τις δύο ελληνικές ομάδες αλλά και τον Τούρκο προπονητή των «πράσινων».

Το δωρεάν μοντέλο, με την ονομασία Hunter Alpha, εμφανίστηκε σε πλατφόρμα προγραμματιστών και προσφέρει υψηλές επιδόσεις. Ίσως πρόκειται για μυστικές δοκιμές του νέου συστήματος της DeepSeek.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν αναφέρουν ότι στόχος ήταν το South Pars, το μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου στον κόσμο, και τα γειτονικά διυλιστήρια

LIVE: Μπράγκα – Φερεντσβάρος. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπράγκα – Φερεντσβάρος για τη φάση των «16» του Euriopa League.

Οι προσφορές εμπλουτίζονται συνεχώς μέσα από νέες συνεργασίες ενώ μπορεί κάποιος να της αποκτήσει εύκολα μέσα από το PADU app, προσφέροντας αμέτρητες επιλογές και μεγαλύτερη εξοικονόμηση στην καθημερινότητα

Ο άλλοτε γκαρντ του Πανιωνίου, του Άρη Γιώργος Γάσπαρης μίλησε σε διαδικτυακή εκπομπή και αναφέρθηκε σε πολλά γεγονότα και ιστορίες που ξεχώρισαν.

Διευρυμένο Περιφερειακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη.

Ο Θύμιος Λυμπερόπουλος του ΣΑΤΑ, κατά τη διάρκεια της ακρόασης φορέων στη Βουλή και εν μέσω κινητοποιήσεων των οδηγών ταξί, επιτέθηκε με σφοδρότητα στον υπουργό Μεταφορών, κατηγορώντας τον ακόμη και για απειλές κατά της ζωής του

Με κοινό όραμα και συλλογική προσπάθεια, το ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου συμβάλλει καθημερινά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, καθώς και στη διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης σε καινοτόμες θεραπείες, δημιουργώντας ουσιαστικό και διαχρονικό κοινωνικό αποτύπωμα

Η ΕΕ απειλεί να κόψει τη χρηματοδότηση της Μπιενάλε της Βενετίας αν συμμετάσχει η Ρωσία, ενόσω εκατοντάδες καλλιτέχνες και εργαζόμενοι στον πολιτισμό ζητούν τον αποκλεισμό του Ισραήλ.

«Αναρωτιέμαι τι θα συνέβαινε αν 'τελειώναμε' με ό,τι έχει απομείνει από το ιρανικό τρομοκρατικό κράτος και αφήναμε τις χώρες που το χρησιμοποιούν - όχι εμείς - να είναι υπεύθυνες για τα λεγόμενα 'Στενά'», λέει ο Τραμπ

Την Τετάρτη 18 Μαρτίου, η Αττική και άλλες περιοχές της Ελλάδας έζησαν έντονα καιρικά φαινόμενα, με λασποβροχή από αφρικανική σκόνη, βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 36χρονος φέρεται να δρούσε από τον Ιούλιο του 2025 έως και τις 7 Φεβρουαρίου 2026, στοχοποιώντας γυναίκες κυρίως σε περιοχές κοντά σε σταθμούς μετρό

Το τηλεφώνημα του Νίκου Ανδρουλάκη στον Πάρι Κουκουλόπουλο κατά την ομιλία του Τζόζεφ Στίγκλιτζ στις Βρυξέλλες και τα ευχαριστήρια του βουλευτή Κοζάνης μετά την εκλογή του.

Μετά τις επιθέσεις του Ισραήλ σε ενεργειακούς στόχους στο νότιο Ιράν, η Τεχεράνη προειδοποίησε για πιθανά αντίποινα σε ενεργειακές υποδομές τριών χωρών του Κόλπου

Η Ρεάλ Μαδρίτης απέκλεισε τη Μάντσεστερ Σίτι με δύο νίκες στη φάση των «16» του Champions League και οι οπαδοί της Βασίλισσας που ταξίδεψαν για τη ρεβάνς είχαν διάθεση για καζούρα στον Πεπ Γκουαρντιόλα…

«Η εικόνα είναι πλέον καθαρή: ένα σύστημα διαχείρισης ευρωπαϊκών πόρων που ευνοεί τους 'ημετέρους', χωρίς ουσιαστικό έλεγχο και χωρίς λογοδοσία. Δεν θα συνηθίσουμε σε μια καθημερινότητα σκανδάλων», διαμηνύει η Νέα Αριστερά

Στις 6 Μαρτίου, κανάλι της Μοσάντ στο Telegram δημοσίευσε μήνυμα που ενθάρρυνε τους Ιρανούς να διαβιβάσουν πληροφορίες από το εσωτερικό της χώρας τους

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

