Ο «άλλος δρόμος» του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός έκανε την καλύτερη εμφάνιση του στην φετινή Ευρωλίγκα, εντυπωσιάζοντας στο παιχνίδι με την Φενέρ στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Οι «ερυθρόλευκοι» διέλυσαν την ομάδα του Γιασικεβίτσιους και ο Λιθουανός έψαχνε να βρει τι τον «χτύπησε» χθες βράδυ στον Πειραιά, αλλά όταν κατάλαβε τι έγινε, ο Ολυμπιακός είχε προλάβει να σκοράρει 104 πόντους.

Και η αλήθεια είναι πως ο Ολυμπιακός το έκανε με τρόπο που δεν μας έχει συνηθίσει. Αν πριν το παιχνίδι δηλαδή έλεγε κάποιος ότι οι «ερυθρόλευκοι» θα είχαν 8/25 τρίποντα (δηλαδή 32/%) δεν θα μπορούσε να προβλέψει ότι οι πειραιώτες θα «φόρτωναν» με 104 πόντους το καλάθι της τουρκικής ομάδας.

Κι όμως έτσι ακριβώς έγινε, ο Ολυμπιακός διέλυσε την καλύτερη άμυνα της Ευρώπης με αδιανόητο ποσοστό από το δίποντο, το οποίο έφτασε στο μυθικό 81% καθώς η ελληνική ομάδα είχε 31/37 δίποντα.

Αν μη τι άλλο οι «ερυθρόλευκοι» έδειξαν στο παιχνίδι απέναντι στην Φενέρ ότι έχουν κι «άλλον δρόμο» για να πετύχουν τον στόχο τους και δεν είναι ανάγκη να εστιάζουν μόνο στις προσπάθειες από τα 6.75.

Τόσο ο Φουρνιέ όσο και ο Βεζένκοφ έδωσαν ρεσιτάλ με τις προσπάθειες που πήραν κοντά στο καλάθι και η τουρκική άμυνα δεν μπόρεσε ν’ αντιμετωπίσει τους δύο σούπερ σταρ της ομάδας του λιμανιού.

Οι πειραιώτες απέφυγαν τα πολλά τρίποντα, πήραν διαφορετική «κατεύθυνση» στο ματς και δικαιώθηκαν με τον πλέον πανηγυρικό τρόπο. Οι δύο πρώτοι σκόρερ των πρωταθλητών Ελλάδος πήγαν σε πολλές προσπάθειες μέσα απ’ την ρακέτα και κατάφεραν να κάνουν την διαφορά.

Μ’ αυτά και μ’ αυτά οι «ερυθρόλευκοι» πήραν μια σπουδαία νίκη απέναντι στους πρωταθλητές Ευρώπης, οι οποίοι μάλιστα σούταραν με το εντυπωσιακό 50% στο τρίποντο.

Ο χθεσινός Ολυμπιακός όμως πήρε πολλά πράγματα απ’ όλους τους παίκτες που πάτησαν στο παρκέ του ΣΕΦ κι αυτό φανερώνει πολλά για την πληρότητα που έχει το ρόστερ της ομάδας του Πειραιά.

Η στατιστική δείχνει ότι οι «ερυθρόλευκοι» είχαν μόλις τρεις παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων αλλά οκ, αυτό δεν ήταν πρόβλημα για την ελληνική ομάδα. Μια προσεκτική ματιά στους αριθμούς όλων των παικτών που χρησιμοποίησε ο Μπαρτζώκας, φανερώνει γιατί οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν πάρτι στο ΣΕΦ κόντρα στην Φενέρ.

Είπαμε για Φουρνιέ και Βεζένκοφ που έκαναν μυθική εμφάνιση, αλλά πρέπει να σταθούμε και στην απόδοση του Τόμας Γουόκαπ, ο οποίος ήταν «ρομπότ» βγαλμένο από το… εγχειρίδιο μπάσκετ του Μπαρτζώκα.

Σε 22:10 είχε εφτά πόντους, δύο ριμπάουντ, ένα κλέψιμο και έντεκα ασίστ. Ωραίος ο «Θωμάς» που θα έλεγαν και οι συμπαίκτες του για ν’ αποθεώσουν την συνεισφορά του στην μεγάλη επικράτηση του Ολυμπιακού.

Η επιστροφή του Γουόκαπ είναι σημαντικό νέο για τους πρωταθλητές Ελλάδος κι αυτό άλλωστε φάνηκε απέναντι στην Φενέρ, όπου καθοδήγησε με μαεστρία το παιχνίδι της ομάδας του, κάνοντας ευτυχισμένους τους συμπαίκτες του.

Οι έντεκα ασίστ σ’ ένα παιχνίδι με τον βαθμό δυσκολίας της χθεσινής αναμέτρησης, είναι ευλογία για μια ομάδα και ο Γουόκαπ ήταν εντυπωσιακός.

Με τη νίκη επί της Φενέρ οι πειραιώτες «κλείδωσαν» επί της ουσίας την τετράδα και το πλεονέκτημα έδρας κι απομένει να δούμε ποια θέση θα πάρει τελικά η ομάδα του λιμανιού στην κανονική διάρκεια της Ευρωλίγκας.

Αυτό όμως που είναι πιο σημαντικό απ’ όλα είναι να μην αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός προβλήματα τραυματισμών στην συνέχεια της σεζόν.

Θα είναι μεγάλη υπόθεση για τους «ερυθρόλευκους» να συνεχίσουν σε αυτούς τους ρυθμούς χωρίς να υπάρξουν άλλες απουσίες κι αυτό είναι τώρα το βασικό ζητούμενο για τους πρωταθλητές Ελλάδος.