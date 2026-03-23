Με προβλήματα η Βαλένθια κόντρα στον Ολυμπιακό

Η Βαλένθια νίκησε τη Γρανάδα και πήρε ανάσα μετά το δύσκολο προηγούμενο διάστημα που είχε σε ACB και Euroleague, όμως το βασικό θέμα στην ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ δεν είναι τόσο το αποτέλεσμα όσο το ιατρικό δελτίο ενόψει της συνέχειας.

Οι «νυχτερίδες» μπαίνουν σε πολύ απαιτητικό κομμάτι της σεζόν, με ματς απέναντι σε Ολυμπιακό και Παρτιζάν στη EuroLeague, αλλά και εκτός έδρας υποχρεώσεις στην Ισπανία, έχοντας σημαντικά ερωτηματικά στο rotation τους.

Τα προβλήματα της Βαλένθια

Αρχικά η πιο σημαντική απουσία είναι αυτή του Κάμερον Τέιλορ. Η Βαλένθια ανέφερε επίσημα πριν από το ματς με τη Γρανάδα ότι ο Αμερικανός φόργουορντ συνέχιζε να είναι εκτός με μυϊκό τραυματισμό στο δεξί πόδι, χωρίς να υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα επιστροφής.

Στα προβλήματα προστέθηκε και ο Τσάμπι Λόπεθ-Αροστέγκι. Η ίδια επίσημη ενημέρωση της Βαλένθια τον έδινε ως αμφίβολο λόγω ενοχλήσεων στον οπίσθιο μηριαίο.

Από εκεί και πέρα, πρόβλημα έχει και ο Ζαν Μοντέρο, καθώς έχει ξανά ενοχλήσεις στο χέρι που είχε κάνει επέμβαση στο δάχτυλο πριν μερικούς μήνες, κάτι που τον έθεσε εκτός δράσεις και είναι άγνωστο το αν θα είναι έτοιμος με Ολυμπιακό.

Η Βαλένθια έχει μπροστά της πρόγραμμα-φωτιά, με Ολυμπιακό εντός στις 24 Μαρτίου, Παρτιζάν εκτός στις 27 Μαρτίου και αμέσως μετά νέο εκτός έδρας ματς στην ACB με την Μπούργος και τρία προβλήματα κομβικά για το ροτέισον της…