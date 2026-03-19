H Βαλένθια ανανεώνει το συμβόλαιο του Πέδρο Μαρτίνεθ

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ έχει κάνει εξαιρετική δουλειά στη Βαλένθια, οι «νυχτερίδες» πάνε φουλ για πλεονέκτημα έδρας στη Euroleague και όλα δείχνουν ότι είναι θέμα χρόνου η ανανέωση συνεργασίας τους.

Οι δύο πλευρές εμφανίζονται απόλυτα ικανοποιημένες από τη μέχρι τώρα πορεία τους και βρίσκονται πολύ κοντά σε νέα συμφωνία, παρότι το συμβόλαιο που είχαν ανανεώσει πριν από έναν χρόνο είχε ήδη διάρκεια μέχρι το 2027.

Τι λένε στην Ισπανία για τον Μαρτίνεθ και τη Βαλένθια

Το ρεπορτάζ αναφέρει πως οι συζητήσεις βρίσκονταν σε εξέλιξη εδώ και εβδομάδες και πλέον όλα είναι έτοιμα ώστε ο Καταλανός τεχνικός να παραμείνει στο τιμόνι του project για τουλάχιστον ακόμη μία σεζόν, με ανοιχτό μάλιστα το ενδεχόμενο η νέα δέσμευση να φτάσει ακόμη και μέχρι το 2029, είτε ως κλειστή συμφωνία, είτε με σχετική οψιόν.

Πέρα από τη χρονική διάρκεια, το σημαντικότερο στοιχείο για τη Βαλένθια είναι η χημεία που υπάρχει στην καθημερινότητα ανάμεσα στον Πέδρο Μαρτίνεθ και τη διοίκηση του συλλόγου, με το δημοσίευμα να στέκεται στη συνεργασία του προπονητή με τους Ενρίκ Καρμπονέλ και Λουίς Αρμπαλέχο.

Η φετινή πορεία της ισπανικής ομάδας έχει ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη διάθεση για συνέχεια, καθώς η Βαλένθια πραγματοποιεί εντυπωσιακή σεζόν, έχοντας ήδη κατακτήσει το Supercopa και παραμένοντας σε πολύ υψηλό επίπεδο τόσο στην ACB όσο και στην ευρωπαϊκή της πορεία.