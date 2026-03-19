H Βαλένθια ανανεώνει το συμβόλαιο του Πέδρο Μαρτίνεθ
Στην επέκταση της συνεργασίας τους, τουλάχιστον μέχρι το 2028, προχωρούν η Βαλένθια και ο Πέδρο Μαρτίνεθ, σύμφωνα με όσα αναφέρει η ιστοσελίδα COPE.
Ο Πέδρο Μαρτίνεθ έχει κάνει εξαιρετική δουλειά στη Βαλένθια, οι «νυχτερίδες» πάνε φουλ για πλεονέκτημα έδρας στη Euroleague και όλα δείχνουν ότι είναι θέμα χρόνου η ανανέωση συνεργασίας τους.
Οι δύο πλευρές εμφανίζονται απόλυτα ικανοποιημένες από τη μέχρι τώρα πορεία τους και βρίσκονται πολύ κοντά σε νέα συμφωνία, παρότι το συμβόλαιο που είχαν ανανεώσει πριν από έναν χρόνο είχε ήδη διάρκεια μέχρι το 2027.
Τι λένε στην Ισπανία για τον Μαρτίνεθ και τη Βαλένθια
Το ρεπορτάζ αναφέρει πως οι συζητήσεις βρίσκονταν σε εξέλιξη εδώ και εβδομάδες και πλέον όλα είναι έτοιμα ώστε ο Καταλανός τεχνικός να παραμείνει στο τιμόνι του project για τουλάχιστον ακόμη μία σεζόν, με ανοιχτό μάλιστα το ενδεχόμενο η νέα δέσμευση να φτάσει ακόμη και μέχρι το 2029, είτε ως κλειστή συμφωνία, είτε με σχετική οψιόν.
Πέρα από τη χρονική διάρκεια, το σημαντικότερο στοιχείο για τη Βαλένθια είναι η χημεία που υπάρχει στην καθημερινότητα ανάμεσα στον Πέδρο Μαρτίνεθ και τη διοίκηση του συλλόγου, με το δημοσίευμα να στέκεται στη συνεργασία του προπονητή με τους Ενρίκ Καρμπονέλ και Λουίς Αρμπαλέχο.
Η φετινή πορεία της ισπανικής ομάδας έχει ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη διάθεση για συνέχεια, καθώς η Βαλένθια πραγματοποιεί εντυπωσιακή σεζόν, έχοντας ήδη κατακτήσει το Supercopa και παραμένοντας σε πολύ υψηλό επίπεδο τόσο στην ACB όσο και στην ευρωπαϊκή της πορεία.
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (19/3): Δράση με τις ρεβάνς Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και Ολυμπιακό στην Ευρωλίγκα
- Ο Μέσι… τα ‘χει 900: Ιστορικό ορόσημο για τον θρύλο της μπάλας (vid)
- Τραυματίστηκε σοβαρά ο Λανγκ της Γαλατάσαραϊ, μπαίνει αμέσως στο χειρουργείο (vids)
- «Γιγαντομαχία» Ρεάλ – Μπάγερν και ζευγάρια… φωτιά στο Champions League – Ποιες είναι οι πιθανότητες πρόκρισης στους «4» (pic)
- Κόντρα στη Μπασκόνια ο Ολυμπιακός για ένα ακόμη βήμα προς το πλεονέκτημα
- Χαμός στους Μπακς με Αντετοκούνμπο: Μεγάλη διαφωνία για την επιστροφή του στα παρκέ (pic)
- «Κλειδώνει» την πρόκριση στους «8» η ΑΕΚ με την Τσέλιε, να δώσει συνέχεια στο ευρωπαϊκό όνειρο ο Παναθηναϊκός
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις