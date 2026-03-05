Βαλένθια – Ζαλγκίρις 91-87: Πήραν το ντέρμπι οι Ισπανοί

Η Βαλένθια υποδέχτηκε την Ζαλγκίρις για την 30η αγωνιστική της Euroleague και με καλάθι του Μπάνκο Μπαντιό στα τελευταίαδευτερόλεπτα του παιχνιδιού, πήρε τη νίκη και παρέμεινε στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας.

Η ομάδα του Μαρτίνεθ από την αρχή φάνηκε ανώτερη στο παρκέ και βρέθηκε μπροστά με 15 πόντους νωρίς στο παιχνίδι. Οι Λιθουανοί βέβαια δεν τους άφησαν να ξεφύγουν περαιτέρω και κατάφεραν να μειώσουν πολλαπλές φορές, χωρίς να μπορούν να προσπεράσουν όμως. Στο τέταρτο δεκάλεπτο όλα έδειχναν πως η Βαλένθια θα έφευγε με τη νίκη, ούσα 12 πόντους μπροστά, όμως η Ζαλγκίρις με τους Μόουζες Ράιτ, Ντάστιν Σλίβα και Σιλβέν Φρανσίσκο κατάφερε να ισοφαρίσει σε 87-87, ένα λεπτό πριν το τέλος του αγώνα.

Ο Μπάνκου Μπαντιό με ένα ακροβατικό καλάθι έβαλε ξανά τις Νυχτερίδες μπροστά και ο Μασιούλις δεν κάλεσε τάιμ άουτ, αντιθέτως άφησε την επίθεση στον σταρ της ομάδας. Ο Φρανσίσκο όμως αστόχησε σε σουτ τριών πόντων και με δύο βολές του Μοντέρο, ήρθε το τελικό 91-87.

Κορυφαίος της αναμέτρησης ο Ομάρι Μουρ με 16 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ ο Νέιθαν Ρούβερς πρόσθεσε 12 πόντους και τρία ριμπάουντ.

Από τους ηττημένους, ο Μόουζες Ράιτ ήταν ο πρώτος σκόρερ ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 20 πόντους και 9 ριμπάουντ. Ο Ντάστιν Σλίβα σταμάτησε στους 14, ενώ ο Μπραζντέικις σημείωσε 13 πόντους.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 25-13, 50-39, 71-64, 91-87

ΒΑΛΕΝΘΙΑ(Μαρτίνεθ): Μπάντιο 11 (2/5 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 1/2 βολές, 2 ριμπάουντ), Τέιλορ 5,Πουέρτο 2 , Ρίβερς 12 (4/4 δίποντα, 1/1 τρίποντα), Πραντίγια 10 (5/7 δίποντα, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ) , Ντε Λαρέα 2 , Κι 5, Μοντέρο 9, Μουρ 16 (7/8 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 2 ριμπάουντ) , Σάκο 6 , Τόμσον 8, Κοστέγιο 5

ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ (Μασιούλις): Γουίλιαμς-Γκος 4, Φρανσίσκο 9 (3/8 τρίποντα), Ράιτ 20 (7/11 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Μπραζντέικις 13 (2/5 δίποντα, 3/3 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Γκιεντράιτις, Τουμπέλις 9, Λο 9, Σλίβα 14 (1/3 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Σιρβίντις, Μπουτκέβιτσους 7, Ουλάνοβας 2