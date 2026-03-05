sports betsson
Πέμπτη 05 Μαρτίου 2026
Σημαντική είδηση:
05.03.2026 | 23:06
Τραγωδία στην Ομόνοια - 15χρονος έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου και σκοτώθηκε
Βαλένθια – Ζαλγκίρις 91-87: Πήραν το ντέρμπι οι Ισπανοί
Euroleague 05 Μαρτίου 2026, 23:57

Βαλένθια – Ζαλγκίρις 91-87: Πήραν το ντέρμπι οι Ισπανοί

Η Βαλένθια ενώ προηγούνταν άνετα καθ’ όλη την διάρκεια του παιχνιδιού, βρέθηκε στα τελευταία λεπτά με την πλάτη στον τοίχο, όμως το καλάθι του Μπαντιό της χάρισε τη νίκη.

Σύνταξη
Vita.gr
Επιλογή συντρόφου: Ποια είναι τα κριτήρια;

Επιλογή συντρόφου: Ποια είναι τα κριτήρια;

Η Βαλένθια υποδέχτηκε την Ζαλγκίρις για την 30η αγωνιστική της Euroleague και με καλάθι του Μπάνκο Μπαντιό στα τελευταίαδευτερόλεπτα του παιχνιδιού, πήρε τη νίκη και παρέμεινε στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας.

Η ομάδα του Μαρτίνεθ από την αρχή φάνηκε ανώτερη στο παρκέ και βρέθηκε μπροστά με 15 πόντους νωρίς στο παιχνίδι. Οι Λιθουανοί βέβαια δεν τους άφησαν να ξεφύγουν περαιτέρω και κατάφεραν να μειώσουν πολλαπλές φορές, χωρίς να μπορούν να προσπεράσουν όμως. Στο τέταρτο δεκάλεπτο όλα έδειχναν πως η Βαλένθια θα έφευγε με τη νίκη, ούσα 12 πόντους μπροστά, όμως η Ζαλγκίρις με τους Μόουζες Ράιτ, Ντάστιν Σλίβα και Σιλβέν Φρανσίσκο κατάφερε να ισοφαρίσει σε 87-87, ένα λεπτό πριν το τέλος του αγώνα.

Ο Μπάνκου Μπαντιό με ένα ακροβατικό καλάθι έβαλε ξανά τις Νυχτερίδες μπροστά και ο Μασιούλις δεν κάλεσε τάιμ άουτ, αντιθέτως άφησε την επίθεση στον σταρ της ομάδας. Ο Φρανσίσκο όμως αστόχησε σε σουτ τριών πόντων και με δύο βολές του Μοντέρο, ήρθε το τελικό 91-87.

Κορυφαίος της αναμέτρησης ο Ομάρι Μουρ με 16 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ ο Νέιθαν Ρούβερς πρόσθεσε 12 πόντους και τρία ριμπάουντ.

Από τους ηττημένους, ο Μόουζες Ράιτ ήταν ο πρώτος σκόρερ ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 20 πόντους και 9 ριμπάουντ. Ο Ντάστιν Σλίβα σταμάτησε στους 14, ενώ ο Μπραζντέικις σημείωσε 13 πόντους.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 25-13, 50-39, 71-64, 91-87

ΒΑΛΕΝΘΙΑ(Μαρτίνεθ): Μπάντιο 11 (2/5 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 1/2 βολές, 2 ριμπάουντ), Τέιλορ 5,Πουέρτο 2 , Ρίβερς 12 (4/4 δίποντα, 1/1 τρίποντα), Πραντίγια 10 (5/7 δίποντα, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ) , Ντε Λαρέα 2 , Κι 5, Μοντέρο 9, Μουρ 16 (7/8 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 2 ριμπάουντ) , Σάκο 6 , Τόμσον 8, Κοστέγιο 5

ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ (Μασιούλις): Γουίλιαμς-Γκος 4, Φρανσίσκο 9 (3/8 τρίποντα), Ράιτ 20 (7/11 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Μπραζντέικις 13 (2/5 δίποντα, 3/3 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Γκιεντράιτις, Τουμπέλις 9, Λο 9, Σλίβα 14 (1/3 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Σιρβίντις, Μπουτκέβιτσους 7, Ουλάνοβας 2

Wall Street: Πτώση σε Dow Jones, S&P 500 και Nasdaq καθώς το πετρέλαιο ξεπερνά τα $80 λόγω έντασης με το Ιράν

Wall Street: Πτώση σε Dow Jones, S&P 500 και Nasdaq καθώς το πετρέλαιο ξεπερνά τα $80 λόγω έντασης με το Ιράν

World
Ιράν: Πώς ο πόλεμος διαταράσσει το παγκόσμιο εμπόριο

Ιράν: Πώς ο πόλεμος διαταράσσει το παγκόσμιο εμπόριο

Euroleague 05.03.26

Φενερμπαχτσέ – Μονακό 88-70: Ένατη σερί νίκη για την ομάδα του Γιασικεβίτσιους

Και το σερί… καλά κρατεί για την Φενερμπαχτσέ, με τον Χόρτον-Τάκερ να βάζει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του στη νίκη της τούρκικης ομάδας απέναντι στην Μονακό του Βασίλη Σπανούλη.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 05.03.26

Ο Λανουά που δεν τηρεί τα προσχήματα με τους Φωτιά, Βεργέτη και το άρωμα πρόκλησης

Η στάση του Λανουά και της ΚΕΔ δείχνει ότι συμφωνούν με το πέναλτι-φάντασμα υπέρ του ΠΑΟΚ καθώς δεν πρόκειται να ακουστούν… καμπάνες. Φωτιάς, Βεργέτης παραμένουν στους ορισμούς του Σαββατοκύριακου

Βάιος Μπαλάφας
