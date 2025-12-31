Τι είπε ο Πέδρο Μαρτίνεθ για τη νίκη της Βαλένθια επί της Παρτιζάν

Η Βαλένθια νίκησε την Παρτιζάν (86-73) και πλέον βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογία της Euroleague με ρεκόρ 13-6. Ο Πέδρο Μαρτίνεθ μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου μετά την επικράτηση και σχολίασε τη νικηφόρα πορεία της ομάδας του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Πέδρο Μαρτίνεθ

Για το ματς με την Παρτιζάν: «Η Παρτιζάν έπαιξε καλά, έξυπνα και ήταν πολύ καλά προετοιμασμένη. Ήταν ένα παιχνίδι με τεράστιες σωματικές απαιτήσεις, ίσως το πιο δύσκολο απ’ όλα. Είμαι χαρούμενος που έχουμε 13 νίκες, γιατί αυτή δεν είναι μια εύκολη διοργάνωση. Αν χάσεις δύο ή τρία παιχνίδια, η ιστορία αλλάζει εντελώς. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι, αυτή η EuroLeague είναι εξαιρετικά δύσκολη».

Για τις 13 νίκες της ομάδας του: «Δίνω μεγαλύτερη αξία στις 13 νίκες από ό,τι στη θέση μας στη βαθμολογία. Με 19 αγώνες ακόμη να απομένουν, απέχουμε μόλις τρία παιχνίδια από το να μείνουμε εκτός Play-In – είναι απίστευτο. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη σε διάρκεια και τη πιο σταθερή σεζόν στην ιστορία. Εκτιμώ ιδιαίτερα νίκες τόσο δύσκολες όσο η σημερινή, αλλά και τη σύνδεση που έχουμε με τους φιλάθλους μας. Μας στήριξαν στις πιο δύσκολες στιγμές.

Πρέπει να συνεχίσουμε στον δρόμο μας με ταπεινότητα, αλλά και φιλοδοξία. Διάβασα σήμερα τα σχόλια του Καμ Τέιλορ, ότι είμαστε εδώ για να διεκδικήσουμε την EuroLeague και μου άρεσαν πολύ. Αυτός είναι ο στόχος: να ανταγωνιστούμε με όλο τον ενθουσιασμό του κόσμου, γνωρίζοντας ότι έχουμε μπροστά μας δύο διοργανώσεις πολύ υψηλού επιπέδου».