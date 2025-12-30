Ο βοηθός του Ομπράντοβιτς τα έβαλε με την Παρτιζάν: «Ξαφνικά βρήκε χρήματα για έναν παίκτη όπως ο Πέιν»

Μία συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης παραχώρησε ο πρώην συνεργάτης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην Παρτιζάν, Χοσέπ Ισκιέρδο.

Ο τέως βοηθός προπονητή των ασπρόμαυρων μίλησε σε μεγάλο μέσο του εξωτερικού για την πορεία της ομάδας και την απόφαση του «Ζοτς» να παραιτηθεί.

Παράλληλα, ο Ισκιέδρο δεν δίστασε να αποκαλύψει ότι πολλοί παίκτες δεν έδιναν το 100% των δυνατοτήτων τους για την ομάδα και τόνισε ότι την περίοδο που βρισκόταν στο σύλλογο μαζί με τον Ομπράντοβιτς, η διοίκηση δεν κάλυπτε τα αιτήματά τους για για τις μεταγραφές, ενώ τώρα έφεραν ένα πολύ γνωστό παίκτη, όπως είναι ο Πέιν.

Αναλυτικά, όσα είπε ο βοηθός του Ομπράντοβιτς, Χοσέπ Ισκιέδρο

«Περνούσαμε μια δύσκολη περίοδο, μια σειρά από ήττες, και υπήρχαν φήμες ότι ο Ζέλικο μπορεί να έφευγε. Τότε γείτονες, φίλοι που έκανα εκτός μπάσκετ, μέλη της Παρτιζάν, κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας με παρακάλεσαν να πω στον Ζέλικο να μην φύγει. Μου είπαν, «Αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμάς. Δεν έχει σημασία αν χάσουμε κι άλλα παιχνίδια, απλώς θέλουμε να μείνει ο Ζέλικο».

Είχαμε την αίσθηση ότι μερικοί παίκτες δεν πίστευαν στις μεθόδους του Ζέλικο. Θα καταβάλουν κάποια προσπάθεια στις δικές τους προσπάθειες, στην άμυνά τους, αλλά το αντιλαμβάνονται ως σοβαρό μαρτύριο. Ήταν ένα μήνα πριν από τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Μετά τον Παναθηναϊκό, ήρθε το παράθυρο της FIBA ​​και τα πληρώματα είχαν μερικές μέρες άδεια. Ακριβώς ένα μήνα πριν από τον Παναθηναϊκό, μου είπε ότι θα φύγουμε από τον σύλλογο αν τα πράγματα συνεχιστούν έτσι, ώστε ο νέος προπονητής να έχει λίγο χρόνο να προετοιμάσει την ομάδα, να γνωρίσει τους παίκτες και να αποκτήσει τον έλεγχο.

Η διαδικασία οικοδόμησης μιας ομάδας έχει τα πάνω και τα κάτω της, και στη συγκεκριμένη περίπτωση του σέντερ που θέλαμε να φέρουμε, δεν υπήρχαν αρκετά χρήματα. Τώρα ξαφνικά υπάρχουν αρκετά χρήματα για παίκτες όπως ο Κάμερον Πέιν, ο οποίος γνωρίζω σίγουρα ότι δεν είναι φτηνός παίκτης. Είναι ένας σπουδαίος μπασκετμπολίστας που κοστίζει πολύ. Δεν ήταν έτσι όταν ήμασταν εκεί, και τώρα ξαφνικά είναι. Αυτές είναι αποφάσεις που παίρνει ο σύλλογος και δεν έχουμε την εξουσία λήψης αποφάσεων εκεί. Αν με ρωτάτε, θα είχα ξεφορτωθεί μερικούς παίκτες πολύ καιρό πριν, ακόμη και πριν από λίγα χρόνια μήνες».