Αποκαλύψεις για την αποχώρηση του Ομπράντοβιτς: «Ο τρόπος που δούλευε δεν άρεσε σε μια ομάδα παικτών»

Σε αγωνιστική κρίση έχει μπει η Παρτίζαν, ειδικά από την ημέρα που ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποφάσισε να παραιτηθεί από τους Σέρβους. Ο «Ζοτς» αποχώρησε από τον σύλλογο μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό, γεγονός που έφερε αλυσιδωτές αντιδράσεις.

Οι οπαδοί εξέφρασαν ανοιχτά τη δυσαρέκειά τους προς τη διοίκηση, την ώρα που τα ΜΜΕ στη Σερβία αναφέρουν ότι ο Ζοάν Πεναρόγια είναι το φαβορί.

Ο επί χρόνια βοηθός του Ομπράντοβιτς Γιόσεπ Μαρία Ισκιέρδο, που ήταν στο επιτελείο του Σέρβου και στην Παρτίζαν, σημείωσε σε καταλανικό ΜΜΕ ότι υπήρχε ομάδα παικτών που δεν υπάκουε στον Ζοτς.

Τι αναφέρουν για τον Ομπράντοβιτς και την Παρτιζάν:

«Δεν πρόκειται για έναν ή δύο παίκτες. Υπήρχε μια ομάδα παικτών που δεν συμφωνούσαν ή δεν τους άρεσε ο τρόπος που ο Ζέλικο ηγήθηκε της ομάδας και το έδειξαν ξεκάθαρα», τόνισε ο Ισπανός προπονητής.

«Ήταν αδιέξοδο. Ήταν ο μόνος τρόπος να σταματήσουμε να υποφέρουμε, επειδή δεν υπήρχε άλλο τέλος», εξήγησε ο Ισκιέρδο για την παραίτηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. «Στην πραγματικότητα, ένα μήνα πριν από την παραίτηση μου είχε ήδη πει ότι αν τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά, θα φεύγαμε από τον σύλλογο. Ήθελε ο νέος προπονητής να έχει χρόνο κατά τη διάρκεια του παραθύρου της FIBA, και τότε παραιτήθηκε ο Ζέλικο, ώστε ο νέος προπονητής να μπορέσει να προετοιμάσει την ομάδα. Είπε ότι θα έπρεπε να το βάλουμε κάτω αν η κατάσταση δεν βελτιωνόταν», συμπλήρωσε ο Ισπανός.