Τι είπε ο Ομπράντοβιτς για το κομμάτι της κούρασης στη Euroleague…
Ο Σάσα Ομπράντοβιτς παραχώρησε δηλώσεις ενόψει της αναμέτρησης του Ερυθρού Αστέρα με τη Χάποελ Τελ Αβίβ (16/12, 21:05) και στάθηκε στο κομμάτι της κούρασης.
Ιδιαίτερα προβληματισμένος φάνηκε ο προπονητής του Ερυθρού Αστέρα, Σάσα Ομπράντοβιτς ενόψει της αναμέτρησης της ομάδας του απέναντι στη Χάποελ Τελ Αβίβ (16/12, 21:05).
Συγκεκριμένα, ο τεχνικός των Ερυθρόλευκων του Βελιγραδίου ανέφερε πως νιώθει εξαντλημένος εξαιτίας του φορτωμένου προγράμματος των αγωνιστικών υποχρεώσεων.
Ακόμη, ο Ομπράντοβιτς αναφέρθηκε και στον Μονέκε, τονίζοντας πως ο σέντερ προπονήθηκε, αλλά δεν ξέρει με βεβαιότητα το αν θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι με τους Ισραηλινούς.
Αναλυτικά, όσα είπε ο Ομπράντοβιτς:
«Ο Μονέκε προπονήθηκε, αλλά θα ξέρουμε αν μπορεί να παίξει μόνο πριν από την αναχώρηση για το Ισραήλ. Μετά τον αγώνα με την Παρτίζαν είπα ότι ήταν ένα μόνο παιχνίδι, θα παίξουμε ξανά και θα είμαστε καλύτεροι. Αλλά η κούραση με ανησυχεί πραγματικά, δεν μπορώ να το περιγράψω με λόγια. Είμαι εξαντλημένος και πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πώς αισθάνονται οι παίκτες».
