Παράπονα από τον Ομπράντοβιτς: «Αποτύχαμε να προσαρμοστούμε στα κριτήρια της διαιτησίας»
Ο Σάσα Ομπράντοβιτς μίλησε για την ήττα του Ερυθρού Αστέρα με την Παρτιζάν (79-75) και εξαπέλυσε… τα βέλη του στους διαιτητές, καθώς ανέφερε ότι οι αποφάσεις ήταν καθοριστικές για το αποτέλεσμα της αναμέτρησης.
Ο Ερυθρός Αστέρας ηττήθηκε από την Παρτιζάν με 79-75 και ο τεχνικός των ερυθρόλευκων του Βελιγραδίου, Σάσα Ομπράντοβιτς, μίλησε για το ντέρμπι και στάθηκε στις αποφάσεις των διαιτητών στο τελευταίο δεκάλεπτο, τονίζοντας πως η ομάδα του απέτυχε να προσαρμοστεί στα κριτήριά τους.
Ο προπονητής του Ερυθρού Αστέρα εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τις διαιτητικές αποφάσεις, καθώς ανέφερε ότι για πρώτη φορά δεν ήξερε τι να κάνει και πώς να χειριστεί το παιχνίδι.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ομπράντοβιτς:
«Η Παρτιζάν κέρδισε, εμείς χάσαμε. Αποτύχαμε να προσαρμοστούμε στα κριτήρια της διαιτησίας στο τελευταίο δεκάλεπτο και για πρώτη φορά δεν ήξερα τι να κάνω.
Αυτό το παιχνίδι είναι όπως όλα τα άλλα. Μπορείς να χάσεις ένα παιχνίδι, και δεν είχαμε κακή νοοτροπία. Έδωσα συγχαρητήρια στους παίκτες μου μετά το παιχνίδι.
Αν δεν καταφέρεις να προσαρμοστείς στα κριτήρια των διαιτητών στο τελευταίο τέταρτο, τότε μπορείς να χάσεις.
Μπορούμε να συζητήσουμε αν θα μπορούσαμε να είχαμε αμυνθεί καλύτερα ή να είχαμε προστατεύσει τον Ντουέιν Ουάσινγκτον, αλλά ρεαλιστικά, παίξαμε καλά και αξίζαμε να κερδίσουμε
Δεν είναι απαραίτητο να επικεντρωθούμε μόνο σε ένα πράγμα. Μπορούμε επίσης να μιλήσουμε για τον έλεγχο των συναισθημάτων, αλλά δεν είναι τραγωδία.
Γιατί αυτή είναι η πιο δύσκολη ήττα; Είναι στην πραγματικότητα μια ήττα όπως όλες οι άλλες. Ας προχωρήσουμε».
