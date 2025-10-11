Ανέλαβε κι επίσημα τον Ερυθρό Αστέρα ο Σάσα Ομπράντοβιτς
Ο Σάσα Ομπράντοβιτς ανακοινώθηκε και επίσημα από τον Ερυθρό Αστέρα, παίρνοντας τα ηνία της τεχνικής ηγεσίας από τον Γιάννη Σφαιρόπουλο.
Ο Ερυθρός Αστέρας ανακοίνωσε και επίσημα τον τον Σάσα Ομπράντοβιτς ως νέο τεχνικό της ομάδας, ο οποίος αντικαθιστά τον Γιάννη Σφαιρόπουλο.
Ο Σέρβος τεχνικός θα ξανά βρεθεί στον πάγκο της ομάδας μετά από το 2020. Ο Σέρβος τεχνικός θα προπονήσει για πρώτη φορά την ομάδα του την Παρασκευή και θα καθίσει στον πάγκο της για πρώτη φορά στον αγώνα της Τρίτης (14/10, 21:00) κόντρα στην Ζαλγκίρις Κάουνας.
Η ομάδα του Βελιγραδίου δεν έχει ξεκινήσει καλά τη νέα σεζόν στη Euroleague, καθώς βρίσκεται στη 16η θέση της βαθμολογίας, με ρεκόρ 1 νίκη και 2 ήττες.
Η ανακοίνωση του Ερυθρού Αστέρα για Ομπράντοβιτς
«Ο νέος προπονητής της πρώτης μας ομάδας από σήμερα είναι επίσημα ο Σάσα Ομπράντοβιτς, πρώην αρχηγός και προπονητής του συλλόγου μας.
Ο Ομπράντοβιτς πέρασε μεγάλο μέρος της καριέρας του ως παίκτης στον Ερυθρό Αστέρα, για την οποία έπαιξε σε τρεις περιόδους (1987-1993, 1994, 1999-2000).
Ο Ομπράντοβιτς ηγήθηκε του Ερυθρού Αστέρα κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού το 2020, ενώ ο προηγούμενος σύλλογός του ήταν η Μονακό, με την οποία προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία στα πλέι-οφ της Ευρωλίγκας, ενώ στη σεζόν 2022/23 έφτασε μέχρι και στο Final Four.
Ο Σάσα Ομπράντοβιτς θα πραγματοποιήσει την πρώτη προπόνηση με την ομάδα την Κυριακή, καθώς η ομάδα μας περιμένει την Τρίτη τον αγώνα του 4ου γύρου του EuroLeague.
Το νέο ντεμπούτο του μπροστά στο κοινό του Βελιγραδίου θα γίνει την Τρίτη 14.10.2025 εναντίον της Ζάλγκιριςστο Βελιγράδι.
Ο Ερυθρός Αστέρας του εύχεται κάθε επιτυχία, υγεία, νίκες και τρόπαια στη νέα του πρόκληση».
Нови тренер нашег првог тима од данас је и званично Саша Обрадовић, некадашњи првотимац и тренер нашег клуба.
Обрадовић је, велики део играчке каријере провео управо у Црвеној звезди за коју је играо у три наврата, а током пандемије ковида 2020. године био је и тренер… pic.twitter.com/lW8XYOHQRu
— KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) October 11, 2025
