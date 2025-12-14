Ο Ουάσινγκτον άφησε αιχμές για τον Ομπράντοβιτς: «Ο νέος προπονητής δεν μας έχει φωνάξει ούτε μία φορά»

Η Παρτιζάν επικράτησε 79-76 του Ερυθρού Αστέρα, στο ντέρμπι του Βελιγραδίου, με τον Ντουέιν Ουάσινγκτον να μιλά μετά τον ματς και να ρίχνει τα… βέλη του στον πρώην προπονητή της ομάδας, Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο Αμερικανός αποθέωσε το νέο προπονητή της ομάδας, Μίρκο Οτσόκολιτς, για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τον ίδιο και τους συμπαίκτες του, ενώ παράλληλα άφησε αιχμές για τον «Ζοτς».

Αναλυτικά όσα είπε ο Ουάσινγκτον

«Πιστεύει σε εμάς. Δεν μας έχει φωνάξει ούτε μια φορά από τότε που έγινε head coach.Αυτό το συναίσθημα, η στήριξη, η εμπιστοσύνη πως θα κάνουμε πράγματα στο υψηλότερο επίπεδο, σημαίνει πολλά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός.