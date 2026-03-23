Μπαρτζώκας: «Για αυτό έμεινε εκτός ο Τζόσεφ – Από τις καλύτερες ομάδες στη Euroleague η Βαλένθια»
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στην απόφασή του να αφήσει εκτός αποστολής τον Κόρι Τζόσεφ, ενώ μίλησε και για τον Μουστάφα Φαλ
- Στον ανακριτή ο δράστης που ξυλοκόπησε άγρια την 24χρονη στη Βέροια - Κρίσιμη η κατάσταση της υγείας της
- Data center και καθρέπτες σε τροχιά – Οι αστρονόμοι ανησυχούν ότι ο ουρανός θα αλλάξει για πάντα
- Νέα άνοδος στην τιμή του πετρελαίου μετά το τελεσίγραφο Τραμπ σε Ιράν
- Σοβαρό επεισόδιο βίας ανηλίκων στην Πάτρα – Συνελήφθη 17χρονος
Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στη Βαλένθια για την 33η αγωνιστική της Euroleague και ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για το επερχόμενο παιχνίδι στην Ισπανία.
Ο Έλληνας προπονητής απάντησε και σε ερώτηση που δέχθηκε σχετικά με το πώς αποφασίζει ποιους θα αφήσει έξω κάθε φορά, μιας που ο Ολυμπιακός έχει υπερπλήρες ρόστερ.
«Τραβάω κλήρο», απάντησε με έντονη δόση χιούμορ ο προπονητής του Ολυμπιακού για τον τρόπο με τον οποίο διαλέγει ποιος θα μείνει εκτός κάθε φορά.
«Θα ήθελα τη συγκεκριμένη στιγμή όλοι να έχουν συμμετοχή και να μοιράζονται τον χρόνο στα παιχνίδια. Πίσω από τον Γουόκαπ, και οι τρεις παίκτες είναι πολύ καλοί, όλοι με διαφορετικά χαρακτηριστικά και όλοι έχουν την ικανότητα να παίξουν το παιχνίδι.
Είναι πολλά μικρά πράγματα που οδηγούν στην απόφαση. Πρέπει να κάνουμε ένα rotation για να είναι όλοι σε καλή κατάσταση», ήταν τα λόγια του Γιώργου Μπαρτζώκα.
Αναλυτικά όσα είπε ο Μπαρτζώκας:
Για το ματς με τη Βαλένθια: «Πιστεύω ότι έχει να κάνει με την προσέγγιση κάθε ματς. Παίζει σε πολύ υψηλό τέμπο και αν σου φύγει από τον έλεγχο δύσκολα κερδίζεις. Στο πρώτο ματς οι δύο σέντερ τους είχαν βάλει 9 τρίποντα. Είναι εκπληκτική ομάδα».
Για το μομέντουμ: «Έχουν κάνει καλή σεζόν και ο κόουτς Μαρτίνεθ καλή δουλειά και έχουν καλό υλικό με χημεία. Η Βαλένθια έχει ενδιαφέρον σαν πρότζεκτ με νέο γήπεδο και είναι από τις καλύτερες ομάδες της Euroleague. Θα είναι και για εμάς πολύ σημαντικό ματς και πρέπει να κάνουμε καλά τα πράγματα που θέλουμε».
Για τον Φαλ: «Εδώ και κάποιες μέρες κάνει προπονήσεις με την ομάδα. Χρειάζεται να έρθει σε καλή κατάσταση. Δεν ξέρω όμως σε ποια συνθήκη και σε ποια διοργάνωση».
Για τον Τζόζεφ: «Θα θέλαμε όλοι να έχουν συμμετοχή, να μοιράζονται τον χρόνο. Πίσω από τον Ουόκαπ που είναι ο αναντικατάστατος πόιντ γκαρντ μας υπάρχουν τρεις καλοί παίκτες και πρέπει να κάνουμε ροτέισον».
Για τις προσθήκες μέσα στη σεζόν: «Έπαιξε ρόλο για Μόρις και Τζόζεφ πως τραυματίστηκαν και έμειναν για καιρό έξω. Δυστυχώς για εμάς δεν έχουμε προπονήσεις για να βρουν ρυθμό. Είναι δύσκολη συνθήκη για εμάς να βρεθούν με τους άλλους. Είμαστε ευχαριστημένοι από όλους».
- Συγκινητικό βίντεο: Προπονητής πήγε στη συνέντευξη Τύπου αγκαλιά με τον γιο του που έχει σύνδρομο Down (vid)
- «Έσπασε» τα κοντέρ ο Μουστάφα Φαλ – Επέστρεψε σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης!
- «Έσπασε» τα κοντέρ ο Μουστάφα Φαλ – Επέστρεψε σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης!
- Δεν υπάρχει ο Γκουαρντιόλα: Εμφανίστηκε ξανά με γρατσουνιές στο κεφάλι (pics)
- Χωρίς Τζόσεφ στην Ισπανία – Με 13 παίκτες ο Ολυμπιακός κόντρα στη Βαλένθια
- Ολυμπιακός: Τα… παράδοξα νούμερα με την ΑΕΛ Novibet και το «διπλό» ρεκόρ με τις τελικές (vids)
- Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται κίνητρο και κατάλληλη διαχείριση
- Ο Μάνταλος και το μήνυμα στον γιο του για την ΑΕΚ
