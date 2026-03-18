sports betsson
Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Μπαρτζώκας: «Το ρόστερ μας είναι πιο γεμάτο από ποτέ…»
Euroleague 18 Μαρτίου 2026, 14:11

Μπαρτζώκας: «Το ρόστερ μας είναι πιο γεμάτο από ποτέ…»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για το ματς με την Μπασκόνια αλλά και το γεμάτο ρόστερ του Ολυμπιακού.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Στόχοι: Ο «κανόνας των 48 ωρών» μας βοηθά να τους πετύχουμε

Στόχοι: Ο «κανόνας των 48 ωρών» μας βοηθά να τους πετύχουμε

Spotlight

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μπασκόνια στο ΣΕΦ για την 33η αγωνιστική της Euroleague και ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για το παιχνίδι.

Ο Έλληνας τεχνικός τόνισε πως το ρόστερ της ομάδας είναι πιο γεμάτο από ποτέ, ωστόσο όλοι πρέπει να ανταποκριθούν στις προσδοκίες που υπάρχουν.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μπαρτζώκας:

«Το παιχνίδι είναι με μια ομάδα με ταλέντο και ταχύτητα προφανώς. Για να είμαι ακριβής στο τι θα πω, δείχνουν με αρκετούς τραυματισμούς να έχουν πτώση στην απόδοση τους. Έκανε προπόνηση ο Καμπαρο και θα παίξει λογικά. Παίζουν με μεγάλη ταχύτητα. Δεν θεωρούμε κανένα ματς εύκολο. Αυτό που σου δίνει αποτελέσματα και καλές πορείες είναι η σταθερότητα. Πρέπει να ξεχάσουμε τη νίκη με τη Φενέρ και να παίξουμε καλά. Η νίκη δεν είναι προδιαγεγραμμένη».

Για τη βαθμολογία: «Δεν μπορείς να πεις τι θα γίνει. Η Ντουμπάι BC έχασε από την Παρτιζάν και υπάρχουν πολλά παραδείγματά. Είναι και διαφορετικές οι συνθήκες λόγω των πολέμων. Δεν κοιτάμε τίποτα άλλο».

Για τους διαθέσιμους παίκτες: «Διαθέσιμοι οι Τζόουνς Μόρις και Τζόσεφ. Είναι αρκετοί πλέον οι διαθέσιμοι που έχουμε».

Για την ψυχολογία: «Η πλειοψηφία των ερωτήσεων που κάνουν οι δημοσιογράφοι έχουν να κάνουν με την ψυχολογία. Στη Μονακό ένα παίκτης του 95% έχασε μια βολή και εμείς το ματς. Σκοράραμε 104 πόντους χθες απέναντι στην καλύτερη άμυνα, αλλά είχαν απουσίες. Πρέπει να παίρνεις σαν δεδομένο αυτό που έχεις. Παίζει με μεγάλη αυτοπεποίθηση η Φενέρ. Δεν πρέπει να βγάζουμε συμπεράσματα για τι αν είμαστε σε φόρμα. Υπάρχουν 14-15 καλές ομάδες που κάποιες θα μείνουν εκτός σε λίγο καιρό».

Για το ρόστερ: «Το ρόστερ μας είναι πιο γεμάτο από ποτέ. Πρέπει όμως να υπάρχει εξέλιξη. Και οι τέσσερις γκαρντ μας μείνανε έξω για διάστημα. Μια ομάδα εξελίσσεται όταν παίζει μαζί. Χθες δεν είχαμε δύο γκαρντ, αλλά είχαμε άλλους δύο. Αισθάνομαι πραγματικά χαρούμενος το ρόστερ είναι πολύ καλό και πρέπει να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες».

Headlines:
Economy
Ελληνικές εξαγωγές: Ο πόλεμος αυξάνει κόστος και «παγώνει» ροές προς Ασία και Περσικό Κόλπο

Ελληνικές εξαγωγές: Ο πόλεμος αυξάνει κόστος και «παγώνει» ροές προς Ασία και Περσικό Κόλπο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Στόχοι: Ο «κανόνας των 48 ωρών» μας βοηθά να τους πετύχουμε

Στόχοι: Ο «κανόνας των 48 ωρών» μας βοηθά να τους πετύχουμε

Κόσμος
Νέα «καρφιά» Τραμπ στους «συμμάχους» για τα Στενά του Ορμούζ

Νέα «καρφιά» Τραμπ στους «συμμάχους» για τα Στενά του Ορμούζ

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 18.03.26

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Euroleague 18.03.26

Ο Ολυμπιακός μετά την 100άρα στη Φενέρ βλέπει… κορυφή – Πώς μπορεί να βγει πρώτος στη regular season…

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Euroleague 18.03.26

Οι 36 πόντοι του Φουρνιέ, το ρεκόρ καριέρας με τους Νικς και οι τρεις 30άρες στο 2026 (vids)

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Euroleague 18.03.26

Ο Φουρνιέ… ανάγκασε τον Γιασικεβίτσιους σε αυτοκριτική: «Είναι ξεκάθαρο ότι έκανα κακή δουλειά» (vid)

Σύνταξη
Μπάσκετ 17.03.26

Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε 104-87: Επιβλητικός, με ρεκόρ καριέρας του Φουρνιέ (vid)

Σύνταξη
Μπάσκετ 17.03.26

LIVE: Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε

Σύνταξη
Euroleague 17.03.26

Τι είπε ο Βιλντόσα για τον φετινό Ολυμπιακό και τι παραδέχθηκε για τον Αταμάν

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βουλή 18.03.26

Νέος ευτελισμός του κοινουβουλίου με πρωταγωνιστές Γεωργιάδη – Κωνσταντοπούλου

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 18.03.26

Σημανδράκος: Δεχόμουν έντονες πιέσεις από τον Αυγενάκη – Ζήτησα ακρόαση από τον Μητσοτάκη

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Τα Νέα της Αγοράς 18.03.26

Νέα εποχή στο ελληνικό βόλεϊ: Η Novibet μεγάλος χορηγός ονοματοδοσίας της Volley League έως το 2028

Σύνταξη
Βουλή 18.03.26

Ανοιχτά ενδεχόμενα για το πολιτικό του μέλλον άφησε ο Κωνσταντινόπουλος – «Νιώθω σίγουρος για αυτό που έκανα»

Σύνταξη
Πολιτική Γραμματεία 18.03.26

Παραλήρημα Θεοχάρη στη Βουλή: «Αφού δεν σας ενδιαφέρει η Ελλάδα γιατί είστε βουλευτής», είπε στον Καζαμία – Χαμός στην Ολομέλεια

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Πρωτογενής τομέας 18.03.26

Νέα Αριστερά: Οι ευθύνες της κυβέρνησης είναι τεράστιες για τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 18.03.26

Συγκίνησε μιλώντας στον πατέρα του ο Κάσπερ Σμάιχελ: «Ίσως τελείωσε η καριέρα μου…» (vid)

Σύνταξη
Επικαιρότητα 18.03.26

Με 255 ψήφους εκλέχθηκε αντιπρόεδρος της Βουλής ο Πάρις Κουκουλόπουλος

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Κόσμος 18.03.26

Αραγτσί: Οι ΗΠΑ παρασύρθηκαν στον πόλεμο από τον Νετανιάχου και τώρα παρακαλάνε για βοήθεια

Σύνταξη
«Νόμος και τάξη» 18.03.26

Προσφέρει ασφάλεια η αστυνομία;

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Πολιτική Γραμματεία 18.03.26

Τσουκαλάς: Δεν ενδιαφέρει τον Γεωργιάδη αν κάποιοι επιβουλεύονται τη χώρα και θέλουν να έχουν πρόσβαση σε κρατικά μυστικά;

Σύνταξη
Κόσμος 18.03.26

Αλγόριθμοι, παραπληροφόρηση και Fake News: Μπορεί η ΕΕ προσπαθεί να κρατήσει την αλήθεια ζωντανή;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Επικαιρότητα 18.03.26

ΣΥΡΙΖΑ: Μετά την ευλογιά, ο αφθώδης πυρετός θα «ξεπαστρέψει» οριστικά και αμετάκλητα την κτηνοτροφία;

Σύνταξη
Ελλάδα 18.03.26

Στο εδώλιο και πάλι ο πατέρας Αντώνιος για το αδίκημα της κατάχρησης ανηλίκου – Διεκόπη η δίκη

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Euroleague 18.03.26

Ο Ολυμπιακός μετά την 100άρα στη Φενέρ βλέπει… κορυφή – Πώς μπορεί να βγει πρώτος στη regular season…

Ο Ολυμπιακός μετά την 100άρα στη Φενέρμπαχτσε έχει μπει στο παιχνίδι της κορυφής στη regular season - Τι χρειάζεται και πώς μπορεί να ξεπεράσει τους Τούρκους - Όλα τα δεδομένα.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Εκδήλωση 18.03.26

«Ο Ανδρέας μέσα από τα μάτια των παιδιών του»: Γιώργος και Νίκος Παπανδρέου μιλούν για τον πατέρα τους

Σύνταξη
30 χρόνια 18.03.26

Δεν τα βρίσκουν πουθενά: Στον «πάγο» το επετειακό reunion των Spice Girls

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026
Απόρρητο