Μπαρτζώκας: «Το ρόστερ μας είναι πιο γεμάτο από ποτέ…»
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για το ματς με την Μπασκόνια αλλά και το γεμάτο ρόστερ του Ολυμπιακού.
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μπασκόνια στο ΣΕΦ για την 33η αγωνιστική της Euroleague και ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για το παιχνίδι.
Ο Έλληνας τεχνικός τόνισε πως το ρόστερ της ομάδας είναι πιο γεμάτο από ποτέ, ωστόσο όλοι πρέπει να ανταποκριθούν στις προσδοκίες που υπάρχουν.
Αναλυτικά όσα είπε ο Μπαρτζώκας:
«Το παιχνίδι είναι με μια ομάδα με ταλέντο και ταχύτητα προφανώς. Για να είμαι ακριβής στο τι θα πω, δείχνουν με αρκετούς τραυματισμούς να έχουν πτώση στην απόδοση τους. Έκανε προπόνηση ο Καμπαρο και θα παίξει λογικά. Παίζουν με μεγάλη ταχύτητα. Δεν θεωρούμε κανένα ματς εύκολο. Αυτό που σου δίνει αποτελέσματα και καλές πορείες είναι η σταθερότητα. Πρέπει να ξεχάσουμε τη νίκη με τη Φενέρ και να παίξουμε καλά. Η νίκη δεν είναι προδιαγεγραμμένη».
Για τη βαθμολογία: «Δεν μπορείς να πεις τι θα γίνει. Η Ντουμπάι BC έχασε από την Παρτιζάν και υπάρχουν πολλά παραδείγματά. Είναι και διαφορετικές οι συνθήκες λόγω των πολέμων. Δεν κοιτάμε τίποτα άλλο».
Για τους διαθέσιμους παίκτες: «Διαθέσιμοι οι Τζόουνς Μόρις και Τζόσεφ. Είναι αρκετοί πλέον οι διαθέσιμοι που έχουμε».
Για την ψυχολογία: «Η πλειοψηφία των ερωτήσεων που κάνουν οι δημοσιογράφοι έχουν να κάνουν με την ψυχολογία. Στη Μονακό ένα παίκτης του 95% έχασε μια βολή και εμείς το ματς. Σκοράραμε 104 πόντους χθες απέναντι στην καλύτερη άμυνα, αλλά είχαν απουσίες. Πρέπει να παίρνεις σαν δεδομένο αυτό που έχεις. Παίζει με μεγάλη αυτοπεποίθηση η Φενέρ. Δεν πρέπει να βγάζουμε συμπεράσματα για τι αν είμαστε σε φόρμα. Υπάρχουν 14-15 καλές ομάδες που κάποιες θα μείνουν εκτός σε λίγο καιρό».
Για το ρόστερ: «Το ρόστερ μας είναι πιο γεμάτο από ποτέ. Πρέπει όμως να υπάρχει εξέλιξη. Και οι τέσσερις γκαρντ μας μείνανε έξω για διάστημα. Μια ομάδα εξελίσσεται όταν παίζει μαζί. Χθες δεν είχαμε δύο γκαρντ, αλλά είχαμε άλλους δύο. Αισθάνομαι πραγματικά χαρούμενος το ρόστερ είναι πολύ καλό και πρέπει να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες».
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις