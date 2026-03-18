Μπαρτζώκας σε Μπόλντγουιν: «Σε αγαπάμε γι αυτό που έκανες στον Παναθηναϊκό» (vid)

Ο Ολυμπιακός νίκησε τη Φενέρμπαχτσε με 104-87 το βράδυ της Τρίτης για τη Euroleague, με τους Γουέιντ Μπόλντγουιν και Γιώργο Μπαρτζώκα να έχουν μάλιστα και μια ενδιαφέρουσα σύντομη στιχομυθία πριν από το τζάμπολ.

Μάλιστα, ο Αμερικανός γκαρντ αποκάλυψε τι είπαν οι δυο τους και συγκεκριμένα όσα του είπε ο Έλληνας τεχνικός για το buzzer beater που πέτυχε κόντρα στον Παναθηναϊκό, στο Telecom Center, πριν μερικές εβδομάδες.

Όσα είπαν Μπαρτζώκας και Μπόλντγουιν

«Ο Μπαρτζώκας μου είπε ότι οι άνθρωποι του Ολυμπιακού σε αγαπάνε. Σε αγαπάμε για αυτό που έκανες με τον Παναθηναϊκό. Ήταν ένας από τους πρώτους μου προπονητές εδώ στην Ευρώπη πριν 7 χρόνια. Οπότε είναι πάντα ωραίο να τον βλέπω και να βλέπω την επιτυχία που έχει. Ξέρω ότι όταν μπήκα στην ομάδα και έπαιξα πριν 7 χρόνια ήταν μια καταστροφή, αλλά όταν ήρθε εκείνος όλα άλλαξαν».