Ο Μπόλντγουιν εξήγησε από που προέρχεται η κόντρα του με τον Παναθηναϊκό

Ο Γουέιντ Μπόλντγουιν είναι αναμφίβολα ένας από τους παίκτες που ξεχωρίζει στη Euroleague τα τελευταία χρόνια, κάνοντας συνεχώς βήματα προς τα μπροστά, όσον αφορά το παιχνίδι του.

Ο Αμερικανός γκαρντ μίλησε στο «Basketball Sphere» και αποκάλυψε τον λόγο για τον οποίο έχει κόντρα με τον Παναθηναϊκό και από πού πηγάζει αυτό.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μπόλντγουιν:

«Η κόντρα πηγάζει από τη σειρά της Μακάμπι με τον Παναθηναϊκό για τα playoffs το 2024. Εκείνη ήταν η χρονιά που ένιωσα ότι ήμουν ο καλύτερος παίκτης στην EuroLeague. Είχαμε έδρα το Βελιγράδι λόγω της εμπόλεμης κατάστασης, αλλά καταφέραμε να είμαστε μια ομάδα στην πρώτη επτάδα. Αντιμετωπίσαμε τον Παναθηναϊκό, τον οποίο είχαμε νικήσει δύο φορές στην κανονική περίοδο. Στον πρώτο αγώνα έπαθα θλάση. Δεν μπορούσα να παίξω στη σειρά. Προσπάθησα να επιστρέψω στον τέταρτο αγώνα και έπαθα υποτροπή. Αυτό με πλήγωσε πολύ. Ήταν η χρονιά μου που ένιωσα ότι μπορούσα να κερδίσω την Ευρωλίγκα. Ο Παναθηναϊκός ήταν εμπόδιο σε αυτό. Κάθε φορά που προσπαθώ να παίξω εναντίον του Παναθηναϊκού, έχω αυτές τις αναμνήσεις. Υπήρξε μια κατάσταση στην αρχή αυτής της σεζόν όπου πάτησαν πάνω στο έμβλημα της Φενέρ στο παρκέ αφότου μας νίκησαν εντός έδρας. Αυτό ήταν που προκάλεσε την αντίδρασή μου μετά το νικητήριο σουτ στο ΟΑΚΑ.

Νομίζω ότι θα είναι εξαιρετικά δύσκολο για μια ομάδα να μας νικήσει τρεις φορές σε μια σειρά. Οπότε πρέπει να βάλω τη Φενέρ. Θα είναι δύσκολο να μην προσθέσουμε τον Ολυμπιακό με τον ίδιο τρόπο. Έχουν ένα σχέδιο για να κερδίζουν σειρές αγώνων. Πιστεύω ότι θα είναι εξαιρετικά δύσκολο. Νομίζω ότι μια από τις ισπανικές ομάδες σίγουρα θα είναι στο Final 4.

Ρεάλ, Βαλένθια, Μπαρτσελόνα… Κλίνω περισσότερο προς τη Βαλένθια. Πιστεύω ότι είναι εξαιρετικά σκληρή ομάδα. Είναι ολοκληρωμένη. Νομίζω ότι αν δεν θέλεις να παίξεις με μια ομάδα σε μια σειρά, αυτή θα είναι η Βαλένθια. Θα πάω μαζί τους. Νομίζω ότι η τέταρτη θέση είναι για τον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι αν βρουν έναν τρόπο να τα κάνουν όλα να λειτουργήσουν, θα τα καταφέρουν. Και πάλι, δεν νομίζω ότι θα είναι εύκολο να τους νικήσεις τρεις φορές σε μια σειρά. Νομίζω ότι αυτές οι τέσσερις ομάδες θα είναι στο Final 4.

Ήμασταν οι πρωταθλητές πέρυσι. Με έφεραν ως έναν από τους κορυφαίους free agents, μαζί με παίκτες όπως ο Έβαν Φουρνιέ. Κατάφερα να κερδίσω την Ευρωλίγκα στην πρώτη μου χρονιά και τώρα αυτή τη σεζόν έχω την ευκαιρία να το κάνω ξανά – ενώ παράλληλα στοχεύω να μπω στην κορυφαία πεντάδα της σεζόν.

Θα μπορούσα να αναδειχθώ MVP. Αυτή τη σεζόν, είμαι ο κορυφαίος παίκτης σε αξιολόγηση στην ομάδα μου, ο πρώτος σκόρερ και πρώτος σε ασίστ. Η ομάδα μας είναι αυτή τη στιγμή πρώτη στην κατάταξη και ανέλαβα τον ρόλο του ηγέτη», κατέληξε ο Μπόλντγουιν.