Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών στην Καλαμάτα για τη διαλεύκανση της υπόθεσης του 44χρονου άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός σε στάβλο.

Το μεσημέρι της Πέμπτης (29/4), σε μικρή απόσταση από το σημείο, εντοπίστηκε το όπλο του εγκλήματος, ενώ στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται οι καταθέσεις των δύο ατόμων που τον φιλοξενούσαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το όπλο που βρέθηκε ανήκει στον ηλικιωμένο ιδιοκτήτη του χώρου, πατέρα της 50χρονης γυναίκας που εντόπισε τον νεκρό μαζί με τον σύντροφό της.

Το θύμα, αλβανικής καταγωγής, έφερε διαμπερές τραύμα στο κεφάλι από πυρά καραμπίνας. Όπως έχει γίνει γνωστό, δεν διέμενε μόνιμα στην Καλαμάτα, αλλά στην Κόρινθο. Ήταν σεσημασμένος για υποθέσεις ναρκωτικών και είχε απασχολήσει και στο παρελθόν την ΕΛ.ΑΣ.

Κρίσιμα για την πορεία της έρευνας θεωρούνται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, τα οποία αναμένεται να ρίξουν φως τόσο στον ακριβή χρόνο θανάτου όσο και στον τρόπο δράσης.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται και οι καταθέσεις της 50χρονης και του 47χρονου συντρόφου της, οι οποίοι εντόπισαν το θύμα χθες, λίγο πριν από τις 16:00, και, όπως ανέφεραν, το φιλοξενούσαν προσωρινά.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν τη σχέση των εμπλεκομένων, αλλά και τους λόγους παρουσίας του θύματος στη Μεσσηνία, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται εντατικά και όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά.

Το χρονικό

Ο 44χρονος εντοπίστηκε νεκρός το μεσημέρι της Τρίτης (28/4). Σύμφωνα με μαρτυρίες, περίπου στις 13:30 ακούστηκε ένας πυροβολισμός, στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας.

Τη σορό εντόπισε η 50χρονη κόρη του ιδιοκτήτη του στάβλου μαζί με τον 47χρονο σύντροφό της, επίσης αλβανικής καταγωγής, και ειδοποίησαν άμεσα την Αστυνομία.