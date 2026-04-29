29.04.2026 | 14:39
Λονδίνο: Δύο τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι έξω από εβραϊκή συναγωγή
Σοκάρει η κόρη του 89χρονου: «Για μένα ήταν ένας ξένος – Σπαταλούσε πολλά λεφτά σε μάγια»
Ελλάδα 29 Απριλίου 2026, 17:22

«Εμένα προσωπικά, μου είχε πει ότι τον κυνηγάνε δαίμονες, ότι πάνε τη νύχτα και τον ξυπνάνε και τον χτυπάνε και τον δένουν κάτω και δεν μπορεί να κουνηθεί» αναφέρει η κόρη του 89χρονου

«Σπάει» τη σιωπή της και μιλά για όλα, στο MEGA και το «Live News», η κόρη του 89χρονου πιστολέρο που χθες σκόρπισε τον τρόμο στο κέντρο της Αθήνας, τραυματίζοντας 5 ανθρώπους σε ΕΦΚΑ και Δικαστήρια.

«Κάποια στιγμή είχε έρθει να μου πει ότι έστελνε γράμματα στον Άρειο Πάγο και στο δικαστήριο της Χάγης ότι του χρωστάνε τα λεφτά, ότι θα πάρει καραμπίνα, ότι θα πάει να τους σκοτώσει. Μου το έλεγε, αλλά εμένα δεν το χώραγε ο νους μου. Και φυσικά πάντα του έλεγα ‘μην μου λες βλακείες. Αυτά τα πράγματα που λες είναι τρελά’».

Μιλά για τον πατέρα της, εξιστορεί την περιπέτεια με τη σύνταξη, τα ένσημα και τον ΕΦΚΑ, σκιαγραφεί την πορεία μέχρι την μοιραία ημέρα.

«Συνέχεια έστελνε επιστολές και απειλούσε»

Η κόρη του 89χρονου αποκλειστικά στο MEGA
«Ξέρω ότι τον είχαν πιάσει με την καραμπίνα. Τώρα φυλακή τον είχανε βάλει; Στο ψυχιατρείο τον είχανε βάλει; Δεν ξέρω. Έστελνε απειλητικά γράμματα στον Άρειο Πάγο και στη Χάγη. Τρωγόταν. Αυτό ήταν η μόνη του ‘δουλειά’, υποτίθεται. Συνέχεια δηλαδή αυτό. Να στέλνει τα γράμματα και να απειλεί ότι έχει καραμπίνα και ότι άμα δεν του δώσουν τη σύνταξη θα πάει να τους σκοτώσει», σημειώνει.

Περιγράφει τον πατέρα της ως έναν έξυπνο άνθρωπο:

«Είναι ένας πανέξυπνος άνθρωπος. Ήταν πολύ της λεπτομέρειας και στη δουλειά του επάνω. Το είχε πει κάποια στιγμή, θα πω σε στιγμές διαύγειας, ότι αν δεν ήμουνα τόσο οξύθυμος και είχα μείνει στη δουλειά που ήμουνα από την αρχή, θα είχα πάρει και πολύ καλύτερα λεφτά».

«Χαλούσε πολλά λεφτά σε υποτιθέμενα μαγικά»

Η ίδια προβληματίζεται για το τι πήγε στραβά:

«Δούλευε σε ένα εργοστάσιο που έφτιαχναν βίδες, αλλά άλλαζε δουλειά συνέχεια από ό,τι μου είχε πει κάποια στιγμή στο παρελθόν. Τσακωνόταν, έφευγε, δεν πήγαινε αλλού σε άλλη δουλειά και κάποια στιγμή είχε ανοίξει δικό του εργαστήριο, το οποίο δεν πήγε καλά και το είχε κλείσει λίγο πριν βγει στη σύνταξη. Χαλούσε πολλά λεφτά σε υποτιθέμενα μαγικά. Είχε πάει Ινδία να κάνει αυτά τα πράγματα. Είχε κάποια εκεί στην Αθήνα που της έδινε καλά λεφτά για να κάνει υποτίθεται μάγια. Οπότε ξέρω ότι έχει χαλάσει πάρα πολλά λεφτά σε αυτά τα πράγματα».

Όπως λέει η ίδια:

«Δεν μπορούσα να το πάρω και 100% σοβαρά γιατί αυτή η υπόθεση με τα ότι ‘έχω καραμπίνα και ότι τους έχω κάνει μήνυση και ότι τα έχω πάει μέχρι το δικαστήριο της Χάγης’, γιατί είχε πάει στο δικαστήριο της Χάγης και είχε χαλάσει και πολλά λεφτά, οπότε φαντάζομαι ότι όντως πρέπει να είχε βάλει κάποιον δικηγόρο. Ισχύει, αυτό το ακούω τώρα 10 χρόνια, ίσως και παραπάνω. 10, 12 χρόνια, οπότε λες εντάξει, δεν είναι, δηλαδή δεν παίρνεις σοβαρά».

«Για μένα ήταν ένας ξένος»

Αίσθηση ωστόσο προκαλούν τα όσα λέει στη συνέχεια:

«Οι σχέσεις μας δεν ήταν καλές, από παιδί που ήμουν δεν ήταν καλές. Από μωρό με είχαν αφήσει στο χωριό, στους γονείς της μητέρας μου και στην αδερφή της μητέρας μου. Αυτοί με μεγάλωσαν. Και επειδή είχα μεγαλώσει εκεί, στο μυαλό του ήταν ότι εμένα μου είχαν κάνει μάγια να τους αγαπάω αυτούς περισσότερο από ό,τι αγαπάω αυτόν. Όταν ήμασταν εγώ κι αυτός με τσακωνότανε συνέχεια, ότι μου έχουν κάνει μάγια, ότι τους κάνει μάγια πίσω για να φύγω εγώ από αυτούς. Κάτι τρελά πράγματα δηλαδή, που δεν τα χωράει ο νους κανενός ανθρώπου με σώας τας φρένας.

»Δεν χώραγε ο νους του το γεγονός ότι με πήραν, με αγάπησαν, με μεγάλωσαν χωρίς να έχουν κανένα αυτό. Εγγόνι τους ήμουν. Δεν είναι ότι ήταν υποχρεωμένοι να μεγαλώσουν. Δεν χώραγε ο νους του ότι αυτός μπορεί να είναι ο λόγος που εγώ τους αγαπάω. Ήταν ότι μου είχαν κάνει μάγια να τους αγαπάω και να μην θέλω αυτόν. Για μένα ήταν ένας ξένος και κάθε φορά που με έπαιρνε να πάμε βόλτα, δεν ήταν ότι μου έδειχνε αγάπη, να πω ότι εντάξει ο πατέρας μου».

«Μου έλεγε ότι τον κυνηγάνε δαίμονες»

Η ίδια συνεχίζει:

«Εμένα προσωπικά, μου είχε πει ότι τον κυνηγάνε δαίμονες, ότι πάνε τη νύχτα και τον ξυπνάνε και τον χτυπάνε και τον δένουν κάτω και δεν μπορεί να κουνηθεί. Του έλεγα συνέχεια ότι πρέπει να πάει σε έναν γιατρό, να κοιτάξει να δει τι μπορεί να κάνει για αυτό. Ότι υπάρχουν φάρμακα που μπορούν να τον βοηθήσουν. Και μου έλεγε ότι εγώ είμαι τρελή, ότι δεν είναι τρελός. Όταν εγώ είχα έρθει Ελλάδα το 2022, που είχα πάει και είχα βρει τη θεία μου, την αδερφή του και την ανιψιά του, που υποτίθεται τον προσέχανε, της το είχα πει της θείας μου ότι ‘ξέρεις κάτι θεία, έχει πρόβλημα, πρέπει να τον βοηθήσετε. Εμένα δεν με ακούει, δεν μου μιλάει. Στην κόρη του δεν μιλάει’. Λέω ‘πείτε του, πείστε τον να πάει σε έναν γιατρό. Πηγαίνετε τον εσείς σε έναν γιατρό’».

«Το είπα να πάει σε γιατρό… Μου έκοψε και την καλημέρα»

Και συμπληρώνει:

«Δεν λες κάτι τέτοιο για αστείο, να πάρω ένα πιστόλι να πάω να πυροβολήσω κόσμο γιατί μου χρωστάει 100 ευρώ. Και μου λέει ‘όχι’, μου λέει ‘ο πατέρας σου δεν έχει κανένα πρόβλημα, όλοι οι υπόλοιποι του φέρονται έτσι και…’ κάτι τέτοια τρελά. Και της λέω ‘θεία σε παρακαλώ πάρα πολύ, δεν είναι αυτά που λες. Δηλαδή για δαιμόνιους και διαβόλους που τον χτυπάνε τη νύχτα, αλλά δεν είναι… αυτά τα πράγματα δεν είναι φυσιολογικά. Λοιπόν, εμένα λέω ό,τι και να του πω δεν μ’ ακούει, με βρίζει, με κάνει. Εσάς λέω που σας ακούει, να του πείτε να πάει σε έναν γιατρό έστω, δηλαδή κάτι να κάνετε από την πλευρά σας αφού ενδιαφέρεστε. Η κατάληξη ήταν μετά από 2 μέρες να γυρίσει να μου πει ότι εγώ δεν είμαι παιδί του και ότι εγώ δεν θέλω το καλό του και να τον αφήσω ήσυχο. Και μου έκοψε και την καλημέρα μετά από εκεί».

«Μετά από μερικές μέρες που πήγα να κάνω κάτι συμβολαιογραφικά, να τακτοποιήσω κάποια χαρτιά που χρειαζόμουν, έμαθα ότι έχει γράψει και την περιουσία όλη στην αδερφή του και στην ανιψιά του. Πολύ λυπάμαι για αυτό που έγινε. Μακάρι να μπορούσα να κάνω κάτι περισσότερο, χρόνια πριν να το σταματήσω. Δηλαδή δεν το χωράει ο νους μου. Είναι πολύ τρελό αυτό. Γιατί δεν χρώσταγε ο άνθρωπος να πάει στη δουλειά του και να καταλήξει στο νοσοκομείο χωρίς λόγο για 100 ευρώ», καταλήγει.

Το Ιράν απειλεί με άνευ προηγουμένου στρατιωτική δράση κατά του αποκλεισμού των ΗΠΑ – Το Κογκρέσο «ανακρίνει» τον Χέγκσεθ

Το Ιράν απειλεί με άνευ προηγουμένου στρατιωτική δράση κατά του αποκλεισμού των ΗΠΑ – Το Κογκρέσο «ανακρίνει» τον Χέγκσεθ

Εξαρθρώθηκε σπείρα που έκανε διαρρήξεις σε πολυτελείς κατοικίας στα νότια προάστια της Αττικής
Ελλάδα 29.04.26

Εξαρθρώθηκε σπείρα που έκανε διαρρήξεις σε πολυτελείς κατοικίας στα νότια προάστια της Αττικής

Ταυτοποιήθηκαν 3 αλλοδαποί, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης οι 2 εκ των οποίων είναι ήδη έγκλειστοι σε Σωφρονιστικό Κατάστημα για παρόμοια αδικήματα, - Ο τρίτος αναζητείται έπειτα και από παραβίαση περιοριστικών όρων

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Έφοδος της ΟΠΚΕ στην πολυκατοικία του 20χρονου που πετάει αντικείμενα από το μπαλκόνι
Ελλάδα 29.04.26

Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη: Έφοδος της ΟΠΚΕ στην πολυκατοικία του 20χρονου που πετάει αντικείμενα από το μπαλκόνι

Στο σημείο βρίσκονται ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, ενώ η περιοχή έχει αποκλειστεί για λόγους ασφαλείας

Σύνταξη
Νέες εικόνες μετά την ενεργοποίηση του συστήματος πυρόσβεσης στο «Νήσος Σάμος» – Γεμάτο σκουπίδια και νερά
Ελλάδα 29.04.26

Νέες εικόνες μετά την ενεργοποίηση του συστήματος πυρόσβεσης στο «Νήσος Σάμος» – Γεμάτο σκουπίδια και νερά

Πεταμένα μπουκάλια νερού, βρεμένα ρούχα, χαρτιά και φαγητά στο πάτωμα, έχουν κατακλύσει τους κοινόχρηστους χώρους του πλοίο σύμφωνα με νέο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Σύνταξη
Όταν ο 89χρονος πήγε στην κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου – «Η ημέρα πρέπει να είναι συννεφιασμένη»
Ελλάδα 29.04.26

«Η ημέρα πρέπει να είναι συννεφιασμένη» - Όταν ο 89χρονος πήγε στην κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου

Ο 89χρονος παραμένει κρατούμενος μέχρι την απολογία του την Πέμπτη, οπότε και θα αποφασιστεί η ποινική του μεταχείριση - Σε βάρος του ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για βαρύτατα αδικήματα

Σύνταξη
ΕΦΚΑ: «Είδαμε τα αίματα, φεύγαμε αριστερά και δεξιά για να σωθούμε» – Μαρτυρία για την επίθεση από τον 89χρονο
Από τον 89χρονο 29.04.26

«Είδαμε τα αίματα, φεύγαμε αριστερά και δεξιά για να σωθούμε» - Συγκλονιστική μαρτυρία για την επίθεση στον ΕΦΚΑ

Η εργαζόμενη καταγγέλλει την παντελή έλλειψη ουσιαστικών μέτρων ασφαλείας, γεγονός που επέτρεψε στον 89χρονο να μπει οπλισμένος στο κτίριο του ΕΦΚΑ

Σύνταξη
Κοινωνικός τουρισμός: Η ΔΥΠΑ όφειλε να προβλέψει τη δυσλειτουργία της πλατφόρμας, λέει ο Συνήγορος του Πολίτη
Ανακοίνωση 29.04.26

Η ΔΥΠΑ όφειλε να προβλέψει τη δυσλειτουργία της πλατφόρμας για τον κοινωνικό τουρισμό, λέει ο Συνήγορος του Πολίτη

Για προσβολή των κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων των πολιτών κάνει λόγο ο Συνήγορος του Πολίτη - Κυρίως διαπιστώνεται αδυναμία των αιτούντων να εισέλθουν στην πλατφόρμα της ΔΥΠΑ

Σύνταξη
Καλαμάτα: Βρέθηκε το όπλο με το οποίο πυροβολήθηκε ο 44χρονος – Τι εξετάζουν οι αρχές
Θρίλερ στη Μεσσηνία 29.04.26 Upd: 15:50

Βρέθηκε το όπλο με το οποίο πυροβολήθηκε ο 44χρονος στην Καλαμάτα - Τι εξετάζουν οι αρχές

Σύμφωνα με πληροφορίες, το όπλο που βρέθηκε ανήκει στον ηλικιωμένο ιδιοκτήτη του χώρου - Το θύμα έφερε διαμπερές τραύμα στο κεφάλι από πυρά καραμπίνας

Σύνταξη
Ρόδος: Δικαστικό θρίλερ πίσω από την απόπειρα 45χρονου να ρίξει στον γκρεμό Ι.Χ. με την πρώην και το παιδί του
Στη Ρόδο 29.04.26

Δικαστικό θρίλερ πίσω από την απόπειρα του 45χρονου να ρίξει στον γκρεμό το Ι.Χ. με την πρώην και το παιδί του

Εις βάρος του 45χρονου στη Ρόδο, ο οποίος νοσηλεύεται σε ψυχιατρική κλινική, έχει σχηματιστεί δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, επικίνδυνη οδήγηση και ενδοοικογενειακή βία

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Νεαρός σε κατάσταση αμόκ πετάει αντικείμενα από το μπαλκόνι
Δείτε βίντεο 29.04.26

Νεαρός στο κέντρο της Θεσσαλονίκης σε κατάσταση αμόκ πετάει αντικείμενα από το μπαλκόνι - Ζητάει ψυχολόγο

Κινητοποίηση των αρχών στη Θεσσαλονίκη καθώς νεαρός άνδρας πετάει αντικείμενα από μπαλκόνι πολυκατοικίας στην οδό Κασσάνδρου και φωνάζει πως χρειάζεται ψυχολόγο

Σύνταξη
Πρωτομαγιά: Άστατος ο καιρός με βροχές, κρύο και θυελλώδεις ανέμους – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν περισσότερο
Άστατος ο καιρός 29.04.26

Χειμωνιάτικη Πρωτομαγιά με βροχές, κρύο και θυελλώδεις ανέμους - Πού θα σημειωθούν έντονα φαινόμενα

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για αλλαγή του καιρού την Πρωτομαγιά με καταιγίδες, πτώση της θερμοκρασίας και πιθανές χιονοπτώσεις στα ορεινά - Στο «μάτι» της κακοκαιρίας και η Αττική

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο η μητέρα του 5χρονου που πετούσε πράγματα από μπαλκόνι
Στη Θεσσαλονίκη 29.04.26

Παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο η μητέρα του 5χρονου που πετούσε πράγματα από μπαλκόνι - Της ασκήθηκε ποινική δίωξη

Στην 25χρονη μητέρα ασκήθηκε ποινική δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο στη Θεσσαλονίκη - Το παιδί φιλοξενείται σε συγγενείς

Σύνταξη
Ένωση Δικαστικής Αστυνομίας: Κύριος σκοπός μας δεν είναι η φύλαξη κτιρίων – Απαιτείται επιπλέον προσωπικό
Μετά τους πυροβολισμούς 29.04.26

Κύριος σκοπός μας δεν είναι η φύλαξη κτιρίων - Απαιτείται επιπλέον προσωπικό, λέει η Ένωση Δικαστικής Αστυνομίας

Σε ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ένωση Δικαστικής Αστυνομίας αναφέρει ότι για τα βασικά καθήκοντα της υπηρεσίας απαιτούνται πάνω από 2.000 άτομα ενώ υπηρετούν 500

Σύνταξη
«Δεν δηλώνει μεταμέλεια ο 89χρονος» λέει ο δικηγόρος του – Πώς κατάφερε να μείνει ασύλληπτος επί 6 ώρες
«Ακραία απελπισία» 29.04.26

«Δεν δηλώνει μεταμέλεια» λέει ο δικηγόρος του 89χρονου - Πώς κατάφερε να μείνει ασύλληπτος επί 6 ώρες

«Ο 89χρονος έφυγε, η καραμπίνα έμεινε πάνω στο φωτοτυπικό, δικηγόροι έκαναν τις φωτοτυπίες τους, έμπαινε κόσμος για καταθέσεις, άλλοι τρέχανε φοβισμένοι», λέει δικηγόρος που βρισκόταν στο Πρωτοδικείο

Σύνταξη
Κρήτη: Σταθερά κρίσιμη η κατάσταση του 4χρονου και του 6χρονου που νοσηλεύονται στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ
Ελλάδα 29.04.26

Κρήτη: Σταθερά κρίσιμη η κατάσταση του 4χρονου και του 6χρονου που νοσηλεύονται στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ

Η κατάσταση της υγείας δύο μικρών αγοριών στην Κρήτη παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμη, έπειτα από δύο ξεχωριστά περιστατικά που προκάλεσαν την άμεση νοσηλεία τους στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ

Σύνταξη
Δικαστικοί υπάλληλοι: Μαζική κινητοποίηση – «Οι κίνδυνοι ξεκινούν από σφαίρες και φτάνουν μέχρι τους σοβάδες»
Μετά την επίθεση 29.04.26

«Οι κίνδυνοι ξεκινούν από σφαίρες και φτάνουν μέχρι τους σοβάδες» - Μαζική κινητοποίηση των δικαστικών υπαλλήλων

Συγκέντρωση πραγματοποίησαν οι δικαστικοί υπάλληλοι στο πλαίσιο της στάσης εργασίας που κήρυξε η Ομοσπονδία τους μετά το περιστατικό με την ένοπλη επίθεση στο κτίριο του Πρωτοδικείου

Σύνταξη
Εκτός κινδύνου οι πέντε τραυματίες από τους πυροβολισμούς του 89χρονου σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο
Ελλάδα 29.04.26

Εκτός κινδύνου οι πέντε τραυματίες από τους πυροβολισμούς του 89χρονου σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο

Οι τραυματισμοί προκλήθηκαν από σκάγια, καθώς ο 89χρονος φέρεται να πυροβόλησε προς το έδαφος και όχι απευθείας κατά των πολιτών που βρίσκονταν στον ΕΦΚΑ και στο Πρωτοδικείο

Σύνταξη
Κ. Αρβανίτης: Η Δημοκρατία νίκησε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια η έκθεση για το Κράτος Δικαίου
Στρασβούργο 29.04.26

Κ. Αρβανίτης: Η Δημοκρατία νίκησε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Υπερψηφίστηκε η έκθεση για το Κράτος Δικαίου

Η έκθεση για το Κράτος Δικαίου στην Ευρώπη, με εισηγητή τον αντιπρόεδρο της LEFT Κώστα Αρβανίτη, «πέρασε» από την Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου με μεγάλη πλειοψηφία κόντρα «στις μικροπολιτικές λογικές και στις εθνικές σκοπιμότητες».

Σύνταξη
Η επιχείρηση κατευνασμού από το Μαξίμου πέφτει στο κενό – Αιχμές Μπαραλιάκου για το «επιτελικό κράτος»
Κλυδωνισμοί 29.04.26

Η επιχείρηση κατευνασμού από το Μαξίμου πέφτει στο κενό – Αιχμές Μπαραλιάκου για το «επιτελικό κράτος»

Νέο μήνυμα του πρωθυπουργού στο υπουργικό μετά τους κεραυνούς των πέντε «γαλάζιων» βουλευτών κατά του «επιτελικού κράτους» και νέα αιχμηρή παρέμβαση του «γαλάζιου» Μπαραλιάκου με αποδέκτη τον Άκη Σκέρτσο και τους «μπλε φακέλους» του Μαξίμου.

Στράτος Ιωακείμ
Ο δικός του ο δρόμος
On Field 29.04.26

Ο δικός του ο δρόμος

Ο Κόρι Τζόσεφ άκουσε πολλά, αλλά κατάφερε να μην επηρεαστεί και τώρα φτιάχνει νέο «μονοπάτι» στο πλάνο του Γιώργου Μπαρτζώκα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μπιενάλε: Εκτός βραβείων οι καλλιτέχνες από χώρες που κατηγορούνται για εγκλήματα πολέμου – «Προπαγάνδα» βλέπει το Ισραήλ
Τέχνη & πολιτική 29.04.26

Μπιενάλε: Εκτός βραβείων οι καλλιτέχνες από χώρες που κατηγορούνται για εγκλήματα πολέμου – «Προπαγάνδα» βλέπει το Ισραήλ

Η απόφαση της επιτροπής της Μπιενάλε να αποκλείσει από βραβεία χώρες «των οποίων οι ηγέτες διώκονται για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας» προκαλεί έντονες αντιδράσεις από το Ισραήλ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Καταρρέει το οικονομικό κλίμα στην Ευρωζώνη – Στο χαμηλότερο επίπεδο από την πανδημία
Ευρωπαϊκή Επιτροπή 29.04.26

Καταρρέει το οικονομικό κλίμα στην Ευρωζώνη – Στο χαμηλότερο επίπεδο από την πανδημία

Γενικευμένη επιδείνωση στο οικονομικό κλίμα στην ΕΕ και την Ευρωζώνη καταγράφει η Κομισιόν τον Απρίλιο. Εκτινάσσονται οι πληθωριστικές προσδοκίες, βουλιάζουν οι προοπτικές για την απασχόληση.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Ινδία: Ξέθαψε την αδερφή του και πήγε τον σκελετό της στην τράπεζα για να αποδείξει ότι είχε πεθάνει
Ινδία 29.04.26

Ξέθαψε την αδερφή του και πήγε τον σκελετό της στην... τράπεζα για να αποδείξει ότι είχε πεθάνει

Άνδρας στην Ινδία μετέφερε τον σκελετό της αδελφής του σε τράπεζα για να κάνει ανάληψη χρημάτων - Τα πλάνα που περπατά στους δρόμους με τον σκελετό κάνουν τον γύρο του διαδικτύου

ΚΚΕ: «Ναι»στην πρόταση για διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής
Πολιτική Γραμματεία 29.04.26

«Ναι» από το ΚΚΕ στην πρόταση για διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής

«Βολική» για την κυβέρνηση η απόφαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου λέει ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Αυτονόητη η στήριξη της πρότασης για διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής.

Τσουκαλάς: Θα καταθέσουμε αίτημα εξεταστικής για τις υποκλοπές – Θα καλέσουμε Γεωργιάδη, Χατζηδάκη και Δένδια
Πολιτική 29.04.26

Τσουκαλάς: Θα καταθέσουμε αίτημα εξεταστικής για τις υποκλοπές – Θα καλέσουμε Γεωργιάδη, Χατζηδάκη και Δένδια

Ο Κώστας Τσουκαλάς αναφέρθηκε στις επόμενες κινήσεις του ΠΑΣΟΚ σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών και το αίτημα για εξεταστική που αναμένεται να καταθέσει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης

Ρίτα Γουίλσον: Οι δύο χάρες που ζήτησε από τον Τομ Χανκς όταν διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού
Θλίψη & πάρτι 29.04.26

Ρίτα Γουίλσον: Οι δύο χάρες που ζήτησε από τον Τομ Χανκς όταν διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού

Σε μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής της αναφέρθηκε η ηθοποιός και παραγωγός Ρίτα Γουίλσον, η οποία μίλησε στο event Sound of a Woman στη Νέα Υόρκη

Φροίξος Φυντανίδης
Ο Πρέσβης του Μαρόκου στο Δήμο Τήνου
Με προοπτικές 29.04.26

Ο Πρέσβης του Μαρόκου στο Δήμο Τήνου

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις δυνατότητες ανάπτυξης συνεργασιών μεταξύ Δήμου Τήνου και Πρεσβείας Μαρόκου σε τοπικό επίπεδο, ενώ κατατέθηκαν και πρώτες σκέψεις για μελλοντικές πολιτιστικές πρωτοβουλίες

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

