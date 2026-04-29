Βαθαίνει το χάσμα υπουργών-βουλευτών στη ΝΔ: Άγρια Κόντρα Ταχιάου-Γιόγιακα στη Βουλή

Βαθύ και ανεξέλεγκτο φαίνεται πως είναι το χάσμα που έχει διαμορφωθεί στο εσωτερικό της ΝΔ μεταξύ των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών και των μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος.

Σε μια περίοδο που οι συζητήσεις στο κυβερνών κόμμα για το θεσμικό ρόλο του βουλευτή, τις αρμοδιότητες αλλά και τα όρια στις σχέσεις με την εκτελεστική εξουσία έχουν φουντώσει και η κριτική στο μέγαρο Μαξίμου για το επιτελικό κράτος και τη λειτουργία του είναι πιο έντονη από ποτέ, ο υφυπουργός Μεταφορών Νίκος Ταχιάος και ο βουλευτής Θεσπρωτίας, Βασίλης Γιόγιακας διασταύρωσαν τα ξίφη τους στη βουλή με αφορμή ερώτηση για τη χρηματοδότηση κατασκευής του έργου οδικός άξονας Ηγουμενίτσα-Σαγιάδα-Μαυρομάτι/Παράκαμψη Ηγουμενίτσας.

“ Το έργο που αιτείστε έχει τη σημασία του, αλλά οι προτεραιοποιήσεις των έργων γίνονται και με βάση τις τοπικές αποφάσεις. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι τα χρηματοδοτικά εργαλεία δεν είναι ανοιχτά όλη την ώρα. Δεν μπορείς να εμφανίζεσαι συνέχεια στο ΕΣΠΑ και να λες: “Βάλε μου αυτό, βάλε μου και το άλλο”, απάντησε αρχικά ο υφυπουργός Μεταφορών και προκειμένου να γίνει ξεκάθαρος συνέχισε:

“ Τα χρηματοδοτικά εργαλεία δεν ακολουθούν τον εκλογικό κύκλο, ο οποίος φέρνει μια εντατικοποίηση των τοπικών θεμάτων στο τέλος κάθε τετραετίας. Ο άξονας συνεχίζει να είναι στα ραντάρ του υπουργείου, αλλά αυτή τη στιγμή είναι αδύνατο να σας δώσω χρονοδιάγραμμα χρηματοδότησης του έργου για να μη δώσουμε λάθος εντυπώσεις. Για να μην έρθουν αύριο οι εκλογείς σας και πουν ότι “υποσχεθήκατε κάτι που δεν είστε σε θέση να ανταποκριθείτε”».

“ Ειλικρινά με εκπλήσσετε με την τοποθέτησή σας. Εμείς στην Ήπειρο, στη Θεσπρωτία. Ειλικρινά με εκπλήσσετε. Και λυπάμαι ειλικρινά, περίμενα κάτι διαφορετικό στην απάντηση σας”, απάντησε εμφανώς απογοητευμένος ο κ. Γιόγιακας και εξήγησε πως η αγωνία του κάθε βουλευτή για την περιοχή του είναι ξεχωριστή. “Μη λέμε άλλα λόγια να αγαπιόμαστε κ. Υπουργέ. Ειλικρινά λυπάμαι. Άλλα ήθελα να σας πω, αλλά με την τοποθέτηση σας με έχετε εκπλήξει αρνητικά”, σημείωσε με νόημα με τον υπουργό να επανέρχεται στην απάντησή του : “ “ αυτό είναι ένα έργο που εγώ δεν μπορώ να εμφανιστώ και να πω “ξέρετε κ. Γιόγιακα υπάρχουν 300 εκατ. κάπου κρυφά στα ταμεία του ελληνικού δημοσίου ή σε ένα χρηματοδοτικό εργαλείο που είναι δεσμευμένο για εσάς”. Όχι. Αν νομίζετε ότι σε κάθε περιφερειακή ενότητα, νομό και κάθε πόλη μπορούμε να πηγαίνουμε και να λέμε ότι θα κάνουμε αυτό κι εκείνο, όχι δεν θα το κάνουμε αυτό. Δεν θα πέσουμε στον λαϊκισμό”.

Προσπαθώ να καταλάβω ποια ήταν η απάντηση που περιμένατε. Δεν ξέρατε την απάντηση; Δεν ξέρατε ότι οι χρηματοδοτήσεις έχουν όρια”.

Ο κ. Ταχιάος συνέχισε την κριτική του απέναντι στη στάση του βουλευτή, λέγοντας πως υπάρχουν και άλλες περιοχές χωρίς περιφερειακό και ότι δεν μπορούν όλα τα έργα τα χρηματοδοτηθούν παράλληλα στον ίδιο χρόνο. “ Προσπαθώ να καταλάβω ποια ήταν η απάντηση που περιμένατε. Δεν ξέρατε την απάντηση; Δεν ξέρατε ότι οι χρηματοδοτήσεις έχουν όρια;”, απάντησε προκαλώντας την ενόχληση του βουλευτή που είπε: “ ούτε ερωτήσεις να μη κάνουμε…”.

“ Όχι, καλά κάνετε και κάνετε Ερώτηση. Κι εγώ καλά κάνω και δίνω την απάντηση που δίνω. Είναι απάντηση που δεν περιορίζετε σε εσάς, είναι απάντηση που απευθύνεται παντού”, απάντησε ο υπουργός, λίγες μέρες πριν την συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ…