Η εξέγερση των «γαλάζιων» βουλευτών στοιχειώνει το Μαξίμου – «Μασάζ» χωρίς ουσιαστική απάντηση από Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 29 Απριλίου 2026, 08:00

Επιχείρηση κατευνασμού των «γαλάζιων» βουλευτών από το Μαξίμου, χωρίς ουσιαστικές απαντήσεις για την «ταμπακιέρα». Καζάνι που βράζει η Κοινοβουλευτική Ομάδα ενόψει της συνεδρίασής της αλλά και του συνεδρίου.

Γιάννης Μπασκάκης
Μία γενικευμένη ανταρσία στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ φοβάται με πολύ έντονο τρόπο το μέγαρο Μαξίμου, μετά και τους κεραυνούς των πέντε «γαλάζιων» βουλευτών κατά του «επιτελικού κράτους» στο κοινό τους άρθρο στην εφημερίδα «ΝΕΑ», το οποίο έγινε ο ελέφαντας στο δωμάτιο στο προσυνέδριο του κόμματος στο Ναύπλιο, αναγκάζοντας τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τοποθετηθεί επί του θέματος.

Ο πρωθυπουργός υποχρεώθηκε σε μια επιχείρηση «μασάζ» προς τους βουλευτές του, σε μια προσπάθεια να αμβλύνει τη σφοδρή δυσαρέσκεια στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ, αλλά όμως και χωρίς να αναγνωρίζει επί της ουσίας οποιαδήποτε βάση στην κριτική που ασκούν οι βουλευτές του σε σχέση με τη λειτουργία του «επιτελικού κράτους» ή με ζητήματα όπως η αξιοποίηση μεγάλου αριθμού εξωκοινοβουλευτικών στελεχών στο κυβερνητικό σχήμα.

Περί «επιτελικού κράτους»

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Κυρ. Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων υποστήριξε πως επιτελικό κράτος «σημαίνει ένας κεντρικός προγραμματισμός, ο οποίος μας επιτρέπει αυτή τη σύνθετη άσκηση του να κυβερνάς μια χώρα να μπορούμε να την κάνουμε κάπως πιο απλή» και υπερασπιζόμενος τον στενό του συνεργάτη και υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο (ο οποίος έχει τις τελευταίες βρεθεί στο στόχαστρο των πυρών σειράς βουλευτών της ΝΔ), πρόσθεσε: «Και όποτε χρειάζεται διακυβερνητικός συντονισμός να μπορεί ο Άκης Σκέρτσος με την ιδιότητά του, η γραμματεία συντονισμού της κυβέρνησης να παρεμβαίνει όχι για να καπελώνει κανέναν αλλά για να λύνει προβλήματα συντονισμού»

Στο ίδιο πλαίσιο, ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι «είναι ένας τρόπος διαχείρισης και διοίκησης, δεν υπάρχει σοβαρή χώρα που να μην έχει ένα ισχυρό κέντρο διακυβέρνησης με δημόσιους υπαλλήλους που να υλοποιούν εξαιρετικά σύνθετα έργα όπως το ταμείο ανάκαμψης» και ότι «είναι ένας τρόπος διοίκησης που φέρνει κοντά την τεχνοκρατική με την πολιτική αντίληψη», για να προσθέσει πως «όσοι επιμένουν να βρίσκουν διαχωριστικές γραμμές μεταξύ δήθεν τεχνοκρατών που διορίζονται και πολιτικών που εκλέγονται, δεν αντιλαμβάνονται ότι εμείς ως ΝΔ είμαστε μια ομάδα. Κι επειδή είμαστε ένα ανοιχτό δημοκρατικό κοινοβουλευτικό κόμμα, τιμούμε την Κοινοβουλευτική Ομάδα, τιμούμε τους βουλευτές μας, ζητούμε από τους βουλευτές μας να μας βοηθούν να γινόμαστε καλύτεροι. Κάνουμε κοινοβουλευτικές ομάδες -θα κάνουμε πάλι την επόμενη εβδομάδα- μια φορά τους δύο μήνες, τα συζητούμε ανοιχτά, είμαστε μία οικογένεια, τις διαφωνίες μας τις λύνουμε εντός των τειχών και για αυτό προχωράμε τελικά μπροστά».

Και με αυτόν τον τρόπο, παρά την εμφανή επιχείρηση «μασάζ» και την προσπάθεια να αμβλύνει τη δυσαρέσκεια των βουλευτών του, ο Κυρ. Μητσοτάκης επέμεινε στις επιλογές του σε σχέση με τους εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς και με την αξιοποίηση στο κυβερνητικό σχήμα πολλών στελεχών που δεν προέρχονται από τη ΝΔ, αλλά από άλλους πολιτικούς χώρους. Ζητήματα που προκαλούν εντός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος έντονη δυσφορία, την οποία ουσιαστικά κάλεσε τους βουλευτές του να μην την εκφράζουν δημόσια, αλλά να κρατούν τις εσωκομματικές διαφωνίες τους «εντός των τειχών».

«Δεν είμαστε εμείς εσωτερικά αντίπαλοι»

Στο πλαίσιο της κυβερνητικής προσπάθειας κατευνασμού των αντιδράσεων εντάσσονται και οι τοποθετήσεις του ίδιου του Άκη Σκέρτσου, ο οποίος (έχοντας βρεθεί και ο ίδιος στο στόχαστρο βουλευτών του κόμματος) θέλησε να απαντήσει στις εσωκομματικές βολές προς το «επιτελικό κράτος», δηλώνοντας ότι «αντίπαλός μας είναι τα προβλήματα. Αντίπαλός μας δεν είναι τα κόμματα που ασκούν μια φτηνή αντιπολίτευση δυστυχώς χωρίς προγραμματική πρόταση. Και σίγουρα δεν είμαστε ούτε εμείς εσωτερικά αντίπαλοι», προσθέτοντας ότι  «πρέπει να κινηθούμε με ενότητα το επόμενο διάστημα και να καταλάβουμε ότι ο εχθρός δεν είναι μέσα, ο αντίπαλός μας είναι έξω, είναι τα προβλήματα και όλοι μαζί έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να δώσουμε συντεταγμένες λύσεις στα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας».

Πάντως η τοποθέτησή του είχε και αιχμές, αφού ανέφερε ότι «επιτελικό κράτος είναι το συνεργατικό κράτος, είναι το κράτος που δουλεύει σε μια ομάδα και δεν δουλεύει σε φέουδα ή σε τιμάρια, όπου ο κάθε υπουργός κάνει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι. Αυτό δεν είναι το μοντέλο, το οποίο εμάς μας εκπροσωπεί».

Διακριτή στάση

Διακριτή ήταν η στάση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος, σε αντίθεση με τον πρωθυπουργό, τοποθετούμενος σε σχέση με την εσωκομματική κριτική, αναγνώρισε ότι «δεν γίνονται όλα τα πράγματα σωστά», δηλώνοντας (ΣΚΑΪ) ότι «η Ν.Δ. εξελέγη με ποσοστό 41% και έχει ένα πολιτικό προσωπικό το οποίο καλύπτει ευρύ φάσμα. Δεν μπορεί να λέμε όλοι ακριβώς τα ίδια πράγματα. Επίσης, πρέπει να πω ότι σίγουρα δεν γίνονται όλα τα πράγματα σωστά», προσθέτοντας αναφορικά με το κοινό άρθρο των 5 ότι «τέτοιες προτάσεις συμβάλλουν στο να σκεφτούμε όλοι μαζί πώς μπορούμε να λειτουργήσουμε. Το επιτελικό κράτος, οι ίδιοι λένε ότι σε μείζονα θέματα απέδωσε. Προσθέτουν όμως ότι σε άλλες περιπτώσεις δεν απέδωσε το ίδιο. Αλλά και όταν δεν είχαμε επιτελικό κράτος όλα πήγαιναν πρίμα; Αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει να συζητήσουμε πολιτικά, με γνώμονα το συμφέρον της παράταξης αλλά και κυρίως της πατρίδας».

Χαρακτηριστική είναι και η τοποθέτηση στο Ναύπλιο του Κ. Χατζηδάκη, ο οποίος έχοντας στο επίκεντρο την προσέγγιση με τους βουλευτές του κόμματος, θέλησε να δηλώσει ότι «πρέπει να βγάλω το καπέλο και στους βουλευτές μας. Στην Κ.Ο. του κόμματος που από το 2019 και μετά, έχει στηρίξει μια σειρά από κρίσιμες μεταρρυθμίσεις για την πατρίδα μας. Θέλω ως αντιπρόεδρος της κυβέρνησης να τους ευχαριστήσω για την συνεχή στήριξη και βεβαίως τις προτάσεις και τις αντιρρήσεις τους. Γιατί η ΝΔ από τότε που ιδρύθηκε από τον Κων. Καραμανλή ήταν και παραμένει ένα πλατύ, λαϊκό, δημοκρατικό κόμμα και προχωρούμε μπροστά μέσα από συνθέσεις».

Εκρηκτικό κλίμα

Ωστόσο, η οργή στο εσωτερικό της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος παραμένει. Ως γνωστόν το κοινό άρθρο των πέντε καταγγέλλει το «επιτελικό κράτος», μεταξύ άλλων, για αναποτελεσματικότητα σε περιόδους ομαλότητας, «θεσμική ανισορροπία», υπερσυγκέντρωση εξουσιών και «παράκαμψη της κοινοβουλευτικής αντιπροσώπευσης από κλειστό κέντρο τεχνοκρατικής διαχείρισης», ενώ έντονη κριτική ασκεί και για τα «φαινόμενα κακοδιοίκησης και διαφθοράς».

Και είναι πολλοί περισσότεροι από τους 5, οι «γαλάζιοι» βουλευτές που αισθάνονται σφοδρή δυσαρέσκεια απέναντι στο μέγαρο Μαξίμου, η οποία στον πυρήνα της έχει την απαξίωση που αισθάνονται ότι υπάρχει από την πλευρά του πρωθυπουργικού Κέντρου απέναντι στον ρόλο του βουλευτή, καθώς και τη δυσπιστία που εδώ και 7 χρόνια έχει εγκατασταθεί στις σχέσεις του Μαξίμου και Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ.

Το κλίμα στο εσωτερικό του κόμματος παραμένει βέβαια εκρηκτικό, εξ ου και (ήδη από πριν τη δημοσιοποίηση του άρθρου των 5) το Μαξίμου αποφάσισε να μεταθέσει τη συνεδρίαση της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας στις 7 Μαϊου (αντί της 30ης Απριλίου), προκειμένου να κερδίσει χρόνο για να επιχειρήσει να «ζυμώσει» παραπάνω τους βουλευτές του, αλλά και για να φέρει την ημερομηνία πιο κοντά σε αυτήν του συνεδρίου που θα διεξαχθεί 15-17 Μαϊου. Στο Μαξίμου ελπίζουν η συνεδρίαση της Κ.Ο. να λειτουργήσει εκτονωτικά εν όψει του συνεδρίου που θα ήθελαν να έχει χαρακτήρα αμιγώς προεκλογικό, αλλά ήδη σκιάζεται από τα μαύρα σύννεφα της εσωκομματικής δυσαρέσκειας.

Ο Τραμπ φέρεται να εξετάζει παρατεταμένο αποκλεισμό του Ιράν

Ο Τραμπ φέρεται να εξετάζει παρατεταμένο αποκλεισμό του Ιράν

Δουδωνής για υποκλοπές: Αυτοεξευτελιστικές οι τοποθετήσεις παρακολουθούμενων υπουργών – Μείζον πολιτικό θέμα
Πολιτική Γραμματεία 28.04.26

Η απόφαση του ΑΠ για το σκάνδαλο των υποκλοπών «μετατρέπει τη χώρα μας σε ένα παράδεισο πρακτόρων, κατασκόπων και εκβιαστών», τονίζει ο Παναγιώτης Δουδωνής του ΠΑΣΟΚ, μιλά για μείζον πολιτικό ζήτημα και εξαπολύει πυρά για τη στάση τους στους υπουργούς θύματα του Predator, μιλώντας για αυτοεξευτελιστικές τοποθετήσεις.

ΠΑΣΟΚ: Tο κράτος δικαίου στην ατζέντα Ανδρουλάκη – Οι συναντήσεις στη Βουλή
Επικαιρότητα 28.04.26

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, υποδέχθηκε στη Βουλή τις εισηγήτριες της Επιτροπής για την παρακολούθηση των υποχρεώσεων της Ελλάδας προς το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Κορυφώνεται η εξέγερση των «γαλάζιων» βουλευτών κατά του στενού πυρήνα του «επιτελικού κράτους» – Κεραυνοί στο κοινό άρθρο των 5
Πολιτική Γραμματεία 28.04.26

Τι σηματοδοτεί για τα εσωκομματικά της ΝΔ και πώς φτάσαμε στο κοινό άρθρο των πέντε «γαλάζιων» βουλευτών στα «ΝΕΑ», που καταγγέλλει το «επιτελικό κράτος», μεταξύ άλλων, για αναποτελεσματικότητα σε περιόδους ομαλότητας, «θεσμική ανισορροπία», υπερσυγκέντρωση εξουσιών , «φαινόμενα κακοδιοίκησης και διαφθοράς» και «παράκαμψη της κοινοβουλευτικής αντιπροσώπευσης από κλειστό κέντρο τεχνοκρατικής διαχείρισης». Αμήχανη αντίδραση από Μαξίμου.

Νέα Αριστερά: Game over για τον «Zhukov» – Το «τρολ» της ΝΔ απέκτησε όνομα, επώνυμο και κυρίως καταδίκη
Πολιτική 28.04.26

Σύμφωνα με τη Νέα Αριστερά, «η υπόθεση με το «γαλάζιο τρολ» «Zhukov» αποτελεί την απόδειξη ότι η διαστρέβλωση και η δολοφονία χαρακτήρων δεν είναι «υπερβολές του διαδικτύου», αλλά εργαλεία μιας οργανωμένης πολιτικής πρακτικής που χρησιμοποιούνται από την κυβέρνηση»

Υποκλοπές: Τις επόμενες ημέρες η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική επιτροπή
Πολιτική 28.04.26

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει δώσει εντολή στους νομικούς του ΠΑΣΟΚ να επεξεργαστούν την πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής, με τη Χαριλάου Τρικούπη να προαναγγέλλει παράλληλα θεσμικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες για την υπεράσπιση του Κράτους Δικαίου.

Νέα Αριστερά για επιστολή βουλευτών ΝΔ: Αρχιερέας της καχεκτικής δημοκρατίας και αρχιτέκτονας του επιτελικού κράτους ο Μητσοτάκης
Πολιτική 28.04.26

Η Νέα Αριστερά δια του εκπροσώπου Τύπου της εκτοξεύει πυρά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στη σκιά της ανοιχτής επιστολής πέντε βουλευτών της ΝΔ με την οποία στοχοποιούν το Μαξίμου για το «επιτελικό κράτος»

Υποκλοπές: Η δεύτερη αρχειοθέτηση και οι επόμενες κινήσεις των πρωταγωνιστών – Κλειδί η δίκη στο Εφετείο και οι νέες μηνύσεις που… ψήνονται
Ελλάδα 28.04.26

Παρά τα νέα στοιχεία που προέκυψαν στη διάρκεια της πολύμηνης αποδεικτικής διαδικασίας για την υπόθεση των υποκλοπών, για μια ακόμα φορά κρίθηκε ότι η δικογραφία πρέπει να παραμείνει εκεί, στο αρχείο της Εισαγγελίας

Ανακατεύοντας την τράπουλα στην Κεντροαριστερά: Τι αλλάζει με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα
Πολιτική 28.04.26

Η επικείμενη ανακοίνωση του κόμματος υπό τον Αλέξη Τσίπρα αλλάζει τα δεδομένα στην Κεντροαριστερά. Οι επιθέσεις που έχουν ξεκινήσει και ποιοι απειλούνται πραγματικά.

Τσουκαλάς: Πλέον και οι βουλευτές της ΝΔ ομολογούν πως ο «επιτελικός» αυταρχισμός Μητσοτάκη απειλεί τη δημοκρατία
Πολιτική 28.04.26

«Όταν οι ίδιοι οι βουλευτές της πλειοψηφίας εγείρουν ζητήματα λειτουργίας της δημοκρατίας, όλοι αντιλαμβάνονται πως το κράτος δικαίου και η διάκριση των εξουσιών βρίσκονται σε κίνδυνο» τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς με φόντο την επιστολή των πέντε βουλευτών της ΝΔ

Αντάρτικο πέντε βουλευτών της ΝΔ με δημόσια παρέμβαση – Κατά Μαξίμου και επιτελικού κράτους 
Πολιτική 28.04.26

Βαραίνει το κλίμα μεταξύ Μαξίμου και κοινοβουλευτικής ομάδας με πέντε βουλευτές να βγαίνουν ανοιχτά εναντίον του επιτελικού κράτους Μητσοτάκη. Με κοινό άρθρο τους στα «ΝΕΑ» ζητούν αλλαγή μοντέλου διακυβέρνησης, στηλιτεύοντας την υπερσυγκέντρωση εξουσίας σε κλειστούς πυρήνες, θέτοντας ζήτημα θεσμικής ανισορροπίας και υποβάθμισης των εκλεγμένων βουλευτών.

Επίθεση ΠΑΣΟΚ σε Γεωργιάδη για υποκλοπές: Ποιος μπορεί να πάρει στα σοβαρά αυτόν τον πολιτικό κωλοτούμπα
Πολιτική 28.04.26

Με αφορμή ανάρτηση του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, το ΠΑΣΟΚ περνά στην αντεπίθεση σημειώνοντας με νόημα «ποια αξιοπιστία έχει ένα πολιτικό πρόσωπο που επιχαίρει επειδή τίθεται στο αρχείο μια υπόθεση που τον αφορά ως θύμα»

Οταν η Δικαιοσύνη μπερδεύει τη δουλειά με τη δουλεία μπαίνουν φυλακή το Κράτος Δικαίου και η Δημοκρατία
in Confidential 28.04.26

Νόμος είναι η προστασία Μητσοτάκη, μαθήματα εξουσίας παραδίδει δωρεάν και σε απευθείας μετάδοση. Ο Ανδρουλάκης ζητά Εξεταστική Επιτροπή και καλεί την αντιπολίτευση να βάλει πλάτη.

Η «πιο προκλητική πράξη συγκάλυψης» δεν παραγράφεται – Το χρονικό της «θεσμικής εκτροπής» και προ των πυλών μήνυση «γαλάζιου» στελέχους
Σκάνδαλο υποκλοπών 28.04.26

Το παρασκήνιο της εσπευσμένης αρχειοθέτησης του σκανδάλου των υποκλοπών από τον Άρειο Πάγο τα νέα στοιχεία και οι προθέσεις για την κατάθεση μηνύσεων που θα μπορούσαν να αλλάξουν την πορεία της έρευνας.

Θετικός για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές ο ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ
Επικαιρότητα 27.04.26

Από την Κουμουνδούρου, υπενθυμίζουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει προτείνει το τελευταίο διάστημα επιπλέον κοινές πρωτοβουλίες για πρόταση δυσπιστίας, «για να φύγει το συντομότερο αυτή η κυβέρνηση»

Υποκλοπές: Κυβερνητικά…. μαθήματα «θεσμικής συμπεριφοράς» ανήμερα της διάταξης του ΑΠ – Σκληρή κόντρα κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 27.04.26

Συνεχίζονται οι σφοδρές αντιδράσεις για την απόφαση του Αρείου Πάγου που οδηγεί στο «θάψιμο» του σκανδάλου των υποκλοπών. Αναζοπύρωσε τη «φωτιά» η έκτακτη συνέντευξη Τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να παίρνει το «όπλο» του και να «πυροβολεί» το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης που «σήκωσε το γάντι» και απάντησε καταλλήλως.

Το αποτύπωμα του BRIGHT GROUP στους Δελφούς: Η σύγκλιση στρατηγικής και τεχνολογίας ως απάντηση στις προκλήσεις του Μέλλοντος
Τα Νέα της Αγοράς 29.04.26

Η Ρένα Κροκίδα αναλύει πώς ο συνδυασμός συμβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνολογίας απαντά στις σύγχρονες ανάγκες των οργανισμών για ουσιαστικά αποτελέσματα.

Το βλέμμα φόβου της Μελάνια Τραμπ – H πρώτη φορά που η Αμερική την βλέπει να εκφράζει συναισθήματα
Γουρλωμένα μάτια 29.04.26

Μετά την ακύρωση του δείπνου των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου το Σάββατο μια συγκεκριμένη εικόνα συνέχιζε να εμφανίζεται στα κοινωνικά μου δίκτυα: η Μελάνια Τραμπ τρομοκρατημένη.

Ινδονησία: Ξεκινά η δίκη στρατιωτικών που οργάνωσαν επίθεση με οξύ εναντίον ακτιβιστή
Κόσμος 29.04.26

Τέσσερις αξιωματικοί «αισθάνθηκαν προσβεβλημένοι» από τη διαμαρτυρία του άντρα ενάντια στις νομοθετικές αλλαγές στην Ινδονησία που επέτρεπαν τον διορισμό περισσότερων στρατιωτικών σε πολιτικές θέσεις

Απεργούν οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ και των Δικαστηρίων – «Αποτέλεσμα κοινωνικού αυτοματισμού οι επιθέσεις»
Ελλάδα 29.04.26

Μετά την επίθεση του 89χρονου που άνοιξε πυρ σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο τραυματίζοντας πέντε άτομα οι εργαζόμενοι πραγματοποιούν απεργιακές κινητοποιήσεις θέτοντας ζητήματα ασφάλειας αλλά και συνθηκών εργασίας

Καταρρέει με πάταγο ο μύθος του «επιτελικού κράτους» Μητσοτάκη
Editorial 29.04.26

Ολοένα και πιο πολύ συνειδητοποιούν οι πολίτες τι ακριβώς σημαίνει «επιτελικό κράτος» Μητσοτάκη και παντοκρατορία της «παρέας του Μαξίμου». Και τείνει περισσότερο προς μια συμμορία που λυμαίνεται το κράτος παρά σε «χρηστή διακυβέρνηση»

Ντέρμπι ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων στη Μελβούρνη ή τη Νέα Υόρκη; Η FIFA απαντάει…
Ποδόσφαιρο 29.04.26

Το σενάριο που η FIFA μετατρέπει από «επιστημονική φαντασία» σε ελεγχόμενη πραγματικότητα, με αγώνες ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων εκτός συνόρων, με αυστηρότερο πλαίσιο και συμφωνία για «ένα ματς ανά Λίγκα, πέντε ανά χώρα... φιλοξενίας».

Πώς κατάφερε να σκορπίσει τον τρόμο ο 89χρονος μέσα σε λίγα λεπτά – Το χρονικό μέχρι τη σύλληψη και τα κενά ασφαλείας
Ελλάδα 29.04.26

Στο φως έρχονται τα κενά ασφαλείας μετά τις δύο ένοπλες επιθέσεις που πραγματοποίησε ο 89χρονος χθες στην Αθήνα. Τι είπε στους αστυνομικούς. Οδηγείται στον εισαγγελέα

Ο Τραμπ φέρεται να εξετάζει παρατεταμένο αποκλεισμό του Ιράν – Μαίνονται οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο
Κόσμος 29.04.26 Upd: 07:50

Ο Τραμπ, φέρεται να έδωσε έδωσε εντολή στους συνεργάτες του να προετοιμαστούν για παρατεταμένο αποκλεισμό του Ιράν - Το Πακιστάν αναμένει σήμερα νέα ιρανική πρόταση - Το Ισραήλ, σκότωσε 3 διασώστες και ακόμη 5 ανθρώπους στον Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

ΗΠΑ-Ιράν: Το διπλωματικό αδιέξοδο και οι προειδοποιήσεις για «παγωμένη σύρραξη» στον Κόλπο
Κόσμος 29.04.26

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του αμερικανικού ιστότοπου Axios, η ιρανική πρόταση είναι να ανοίξει το στενό, να τερματιστεί ο πόλεμος και μόνο κατόπιν να γίνει διαπραγμάτευση για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας

Nonnamaxxing: Οι γιαγιάδες της Ιταλίας γνωρίζουν το μυστικό της ευζωίας – Η Gen Z τις αποθεώνει
Go Fun 29.04.26

Σε έναν κόσμο που κατακλύζεται από περίπλοκες εφαρμογές ευεξίας και ακριβά συμπληρώματα διατροφής, η Gen Ζ στρέφεται σε μια απρόσμενη πηγή σοφίας: την Ιταλίδα γιαγιά. Tι είναι το Nonnamaxxing;

Η ανεκπλήρωτη επιθυμία του σκηνοθέτη της ταινίας «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2»
Λάθος timing 29.04.26

Ο σκηνοθέτης της ταινίας «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2» Ντέιβιντ Φράνκελ δήλωσε ότι υπήρχε μια cameo εμφάνιση που ήλπιζε να συμβεί στο σίκουελ. Ωστόσο, τα πράγματα δεν πήγαν όπως θα ήθελε.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

