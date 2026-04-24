Σημαντική είδηση:
24.04.2026 | 13:13
Ένταση στο Εφετείο μετά την αθώωση Ρωμανού – Δακρυγόνα από την ΕΛ.ΑΣ.
Σε εμπόλεμη εσωκομματική ζώνη το Μαξίμου – Το «γαλάζιο» αντάρτικο ξεκίνησε
Πολιτική Γραμματεία 24 Απριλίου 2026, 13:04

Σε εμπόλεμη εσωκομματική ζώνη το Μαξίμου – Το «γαλάζιο» αντάρτικο ξεκίνησε

Σε κλοιό το Μαξίμου, το οποίο βρίσκεται στο στόχαστρο των πυρών πολλών βουλευτών της ΝΔ, με αφορμή την ανάρτηση Σκέρτσου και με κεντρικό ζήτημα το θέμα της απαξίωσης των βουλευτών από το πρωθυπουργικό Κέντρο. Στην επιφάνεια η συσσωρευμένη οργή της «γαλάζιας» Κ.Ο. Τα «καρφιά» Κατσανιώτη, Βορίδη, Πέτσα. Αιχμές ακόμα και από τον υφυπουργό Γ. Μπούγα.

Γιάννης Μπασκάκης
Με μια ομοβροντία εσωκομματικών πυρών βρίσκεται πλέον αντιμέτωπο το μέγαρο Μαξίμου, το οποίο (μετά τις έντονες πιέσεις στους βουλευτές του) πέτυχε μεν να αποσοβήσει την εκδήλωση μίας «γαλάζιας» ανταρσίας στην ψηφοφορία στη Βουλή για τις άρσεις ασυλίας, αλλά εντέλει το μόνο που κατάφερε ήταν να την καθυστερήσει απλώς για μία μέρα. Ήδη από την επομένη της ψηφοφορίας, το Μαξίμου έχει πια προσγειωθεί σε μία εσωκομματική εμπόλεμη ζώνη, όπου δέχεται τη μία ευθεία βολή μετά την άλλη από σειρά βουλευτών του, με έναυσμα την ανάρτηση του στενού συνεργάτη του πρωθυπουργού Άκη Σκέρτσου για τις πελατειακές σχέσεις, η οποία έγινε η αφορμή για να βγει στην επιφάνεια όλη η οργή που έχει συσσωρευτεί στο εσωτερικό της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Μία οργή που στον πυρήνα της έχει την απαξίωση που πολλά κοινοβουλευτικά στελέχη της ΝΔ αισθάνονται ότι υπάρχει από την πλευρά του Μαξίμου απέναντι στον ρόλο του βουλευτή.

Πέραν των πυρών του (ευρισκόμενου πια πολύ μακριά από το Κέντρο λήψης αποφάσεων) Μάκη Βορίδη, που πήραν και τη μεγαλύτερη δημόσια έκταση, εξίσου ευθείες ήταν και οι βολές του Ανδρέα Κατσανιώτη, ενώ αιχμηρά ήταν και τα «καρφιά» του Στέλιου Πέτσα.

Σφοδρή κριτική

Ο βουλευτής Αχαΐας της ΝΔ, Ανδρέας Κατσανιώτης, προχώρησε (Αθήνα 9,84) στη διατύπωση μιας συνολικής σφοδρής κριτικής, που ξεκινούσε από την ανάρτηση Σκέρτσου και έφτανε μέχρι τις πρωθυπουργικές προτάσεις περί «ασυμβίβαστου υπουργού και βουλευτή» και περί αλλαγών στον εκλογικό νόμο και τον τρόπο εκλογής των βουλευτών, μέχρι ακόμα τις διαφορετικές ταχύτητες μεταξύ εξωκοινοβουλευτικών υπουργών (που εκ των υστέρων θα κατέβουν με σταυρό) και βουλευτών – μη υπουργών, αλλά και μέχρι τη λειτουργία των κομματικών οργάνων.

Πυρά στον «εκπρόσωπο του επιτελικού κράτους»

Αναφορικά με την ανάρτηση του υπουργού Επικρατείας, ο κ. Κατσανιώτης έστρεψε τα πυρά του στον στενό συνεργάτη του πρωθυπουργού, αναφέροντας ότι «κανείς από μας που μπήκαμε στη βάσανο εκπροσώπησης των πολιτών δεν θέλαμε να ανοίξουμε κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών. Το ερώτημα νομίζω που πρέπει να τεθεί είναι αν φταίει ο βουλευτής που δέχεται την αγωνία ενός πολίτη και δεν φταίει ο εκπρόσωπος του επιτελικού κράτους που 7 χρόνια δεν έχει καταφέρει να κερδίσει το «βαθύ κράτος» και να κερδίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών».

Για να προσθέσει: «Το κράτος και, αν θέλετε, η διαδικασία της κυβέρνησης που ο κ. Σκέρτσος 7 χρόνια είναι στον πυρήνα, θα έπρεπε να έχει λύσει πολύ παραπάνω προβλήματα έτσι ώστε να μην παίρνουν εμάς τους βουλευτές. Άρα συμφωνώ με τη λογική του, αφορά τον ίδιο πολύ περισσότερο από εμάς».

Στο μεταξύ, αιχμές άφησε και γενικότερα για τους εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς, σημειώνοντας ότι «οι τεχνοκράτες πρέπει αφενός να κρίνονται από το αποτέλεσμα και αφετέρου να παίζουν έναν ρόλο. Σε αυτή τη διαδικασία δεν είναι κανείς άμοιρος ευθυνών».

«Πεφωτισμένο Κέντρο»

Αναφερόμενος, δε, στις πρωθυπουργικές προτάσεις (και τις διαρροές) για το «ασυμβίβαστο βουλευτή – υπουργού» και για «εκλογή διαφορετικού εκλογικού χάρτη στη χώρα», άσκησε επίσης ευθεία κριτική: «Εγώ έχω μια αντίληψη που λέει ότι τέτοιου τύπου θέματα πρέπει να ξεκινάνε από τα κάτω προς τα πάνω. Δεν είναι θέματα, αν θέλετε, που ένα Κέντρο πεφωτισμένο ορίζει».

Για να σημειώσει με νόημα: «Μιλάνε για το γερμανικό μοντέλο ή μιλάμε για ασυμβίβαστο υπουργού – βουλευτή. Υπάρχει και το αγγλικό μοντέλο, που απαγορεύεται να υπάρχει υπουργός που δεν είναι βουλευτής και οι τεχνοκράτες μπορεί να γίνουν μόνο υφυπουργοί».

«Ασυμβίβαστο για εξωκοινοβουλευτικούς»

Και να τονίσει: «Εγώ θα έλεγα να υπάρχει ένα ασυμβίβαστο που να λέει ότι όποιος εξωκοινοβουλευτικός [υπουργός] δεν είναι βουλευτής, να μην έχει δικαίωμα να κατέβει [στις εκλογές]. Γιατί εδώ είδαμε αρκετοί να γίνονται υπουργοί μέχρι την τελευταία μέρα της θητείας της κυβέρνησης -που είναι προνόμιο του πρωθυπουργού, δεν διαφωνεί κανείς σ’ αυτό- να κατεβαίνουν ως υπουργοί, και μετά να εκλέγονται και μετά να ξαναγίνονται υπουργοί». Στηλιτεύοντας έτσι τη διαφορετική αφετηρία σε σχέση με την επιρροή τους στο εκλογικό σώμα, από την οποία ξεκινούν οι ήδη υπουργοί που εκ των υστέρων θα κατέβουν με σταυρό, σε σχέση με τους απλούς βουλευτές.

«Καρφιά»

Μεταξύ των «καρφιών» που εκτόξευσε ο κ. Κατσανιώτης, ήταν επίσης ότι «δε μπορεί η Βουλή να είναι ένας τυπικός διεκπεραιωτής πολιτικών», καθώς και ότι «οι πολίτες επιλέγουν τους εκπροσώπους τους, άρα αν δεν μας αρέσουν αυτοί οι εκπρόσωποι σημαίνει ότι δεν μας αρέσουν αυτοί οι πολίτες». Επιπλέον με νόημα είπε: «Δεν υπάρχει λόγος αυτή τη στιγμή να πηγαίνουμε σε μοντέλα τα οποία έχουν ένα πρόσωπο στο Κέντρο τους».

Σαφείς αιχμές άφησε και για τη λειτουργία των κομματικών οργάνων, σημειώνοντας ότι αυτά θα πρέπει να συζητηθούν ευρύτατα στην παράταξη: «Να μιλήσει η Κοινοβουλευτική Ομάδα, να συνεδριάσουν τα όργανα. Τα κόμματα ξέρετε έχουν διαδικασίες. Δυστυχώς η Πολιτική μας Επιτροπή έχει συνεδριάσει ελάχιστα, για να μπουν θέματα και ανησυχίες. Στα προσυνέδρια που γίνονται δεν υπάρχει χώρος για τέτοιου τύπου πολιτικές ζυμώσεις».

Εκτεταμένη δυσαρέσκεια

Και η σφοδρή κριτική αυτή του Ανδρέα Κατσανιώτη εκφράζει πάρα πολλούς ακόμα βουλευτές που σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο. Πολλά κοινοβουλευτικά στελέχη της ΝΔ, σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις, δεν κρύβουν τη δυσαρέσκειά τους για το γεγονός ότι σε όλη τη διάρκεια της 7ετούς θητείας της κυβέρνησης βλέπουν στο κυβερνητικό σχήμα να αξιοποιούνται πολλά στελέχη που προέρχονται από άλλους πολιτικούς χώρους -και δη εξωκοινοβουλευτικά- έναντι των στελεχών που προέρχονται από τη ΝΔ.

«Εύνοια των δικών του»

Πολλά «γαλάζια» στελέχη βλέπουν ότι με αυτόν τον τρόπο όλα αυτά τα χρόνια ο πρωθυπουργός φτιάχνει τη δική του προσωπική εσωκομματική τάση (έναντι των άλλων τάσεων), με στελέχη που θα έχουν προσωπική αναφορά στον ίδιο, ενώ σε συνομιλητές τους καταγγέλλουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιδιώκει ένα μοντέλο στο οποίο θέλει να ευνοεί τους δικούς του σε βάρος των υπολοίπων στο κόμμα, τους οποίους θα ρίχνει στην αρένα και όποιος καταφέρει να επιβιώσει.

«Ισχυροποίηση του αρχηγού»

Τα ίδια στελέχη βλέπουν ακόμα ότι και με όλες τις εξαγγελίες που (αυτή τη στιγμή για λόγους αλλαγής ατζέντας) ο πρωθυπουργός ρίχνει στο δημόσιο διάλογο (ασυμβίβαστο, εκλογικός νόμος) τελικά αποσκοπεί και πάλι στην περεταίρω διόγκωση του υδροκέφαλου «επιτελικού κράτους» και στην ακόμα μεγαλύτερη ισχυροποίηση του ίδιου, ως αρχηγού, και του πρωθυπουργικού Κέντρου στο Μαξίμου. Και ταυτόχρονα θεωρούν ότι αποσκοπούν στην απαξίωση των βουλευτών που, όπως καταγγέλλουν, λογίζονται μόνο ως φορείς τυπικής επικύρωσης, δια της ψήφου τους στη Βουλή, των νομοσχεδίων που έρχονται από τα πάνω και στην ουσία παραμένουν παραγκωνισμένοι.

H έντονη αυτή δυσαρέσκεια υπάρχει όλα αυτά τα χρόνια στο εσωτερικό της ΝΔ, αλλά σκεπαζόταν κάτω από το εκλογικό ποσοστό του 41%. Τώρα που τα δημοσκοπικά ποσοστά της ΝΔ είναι πλέον πολύ χαμηλά και που η κυβέρνηση στροβιλίζεται στη δίνη των σκανδάλων και σε κρίση, η εσωκομματική γκρίνια πια απελευθερώνεται.

Στο στόχαστρο το Μαξίμου

Εξ ου και η αφορμή μπορεί να υπήρξε η ανάρτηση του Άκη Σκέρτσου, όμως έμπειρα «γαλάζια» στελέχη παρατηρούν ότι ο στόχος και ο τελικός αποδέκτης των εσωκομματικών πυρών είναι το ίδιο το Μαξίμου.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μ. Βορίδης έριξε ευθείες βολές προς τον υπουργό Επικρατείας, κάνοντας λόγο, μεταξύ άλλων, για «αφ’ υψηλού κριτική» που δε μπορούν να ασκούν οι εξωκοινοβουλευτικοί στους βουλευτές που διεκδικούν ψήφο (Παραπολιτικά 90.1).

Από τη δική του πλευρά ο Στέλιος Πέτσας, ρίχνοντας σαφή «καρφιά», δήλωσε «αναφανδόν υπέρ του σταυρού προτίμησης», τον οποίο χαρακτήρισε την «πιο δημοκρατική διαδικασία», ενώ πρόσθεσε πως «δεν πιστεύω ότι το θέμα του πελατειακού κράτους ή του ρουσφετολογικού ενδεχομένως προσανατολισμού που έχουν πολλοί οφείλεται στην νομοθετική εξουσία, αλλά σε έναν συνδυασμό πραγμάτων στο πολιτικό μας σύστημα στο οποίο πρωτίστως ευθύνεται η εκτελεστική εξουσία», καταλήγοντας με νόημα: «Καλό είναι πριν κάνουμε αφορισμούς να έχουμε σκεφτεί λίγο τι έχουμε πράξει εμείς οι ίδιοι» (Παραπολιτικά 90,1).

Αιχμές

Αιχμές, μάλιστα, κατά της ανάρτησης Σκέτσου άφησε ακόμα και ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιάννης Μπούγας, ο οποίος είπε ότι «όποιος δεν έχει διεκδικήσει το σταυρό του ψηφοφόρου δύσκολα αντιλαμβάνεται το πως αυτός κερδίζεται», για να το μετριάσει στη συνέχεια, λέγοντας πως «από την άλλη πλευρά όμως δεν θέλω να πάω και στην άλλη όχθη και να ισχυριστώ ότι δεν έχει αίσθηση του τι συμβαίνει στην κοινωνία και το πως διαμορφώνεται η σχέση εκλογέα και βουλευτή ένας υπουργός ακόμη κι αν δεν έχει διεκδικήσει τον σταυρό και είναι εξωκοινοβουλευτικός» (Παραπολιτικά 90,1).

Το Μαξίμου

Από την πλευρά του το Μαξίμου, δια του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, υπερασπίστηκε τον Άκη Σκέρτσο, αναφέροντας ότι «ουδέποτε ο κύριος Σκέρτσος στοχοποίησε τους βουλευτές. Μπορεί κάποιοι να το εξέλαβαν έτσι. Αν διαβάσει κανείς την ανάρτησή του ούτε τέτοιο σκοπό είχε, ούτε κάτι τέτοιο έκανε», ενώ επιχείρησε να αμβλύνει τις εντάσεις με την Κοινοβουλευτική Ομάδα, λέγοντας ότι «είναι εντελώς λάθος η άποψη, ότι φταίει ο πολίτης που ζητάει να βρει το δίκιο του ή ο βουλευτής που μεταφέρει το αίτημα του πολίτη. Φταίει το κράτος για όλα αυτά τα χρόνια που χάθηκαν και δεν έγιναν οι μεγάλες αλλαγές» και τελικά διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα ως προς τη συμμετοχή όσων ήρθησαν οι ασυλίες τους στα ψηφοδέλτια (πλην προφανώς Καραμανλή – Παπακώστα που έχουν ήδη δηλώσει ότι δεν θα είναι).

Υπενθυμίζεται πως ο πρώτος που διατύπωσε «καρφιά» με αφορμή την ανάρτηση Σκέρτσου, ήταν ο Γιάννης Οικονόμου, ο οποίος, χωρίς να κατονομάσει τον υπουργό Επικρατείας, τον κατηγόρησε ότι «δεν έχει επαρκή επαφή με την ζώσα και δρώσα πραγματικότητα», ενώ ο πρώτος που έθεσε θέμα απαξίωσης των βουλευτών ήταν ο Γιώργος Βλάχος, ο οποίος κατήγγειλε βουλευτές δύο κατηγοριών, κάνοντας λόγο από τη μία για «ευνοημένους» και «αρχοντόπουλα», και από την άλλη για αυτούς «που κρατούν την επικοινωνία με την κοινωνία ζωντανή».

Μέτρα στήριξης: Σε…δόσεις και στο βάθος ΔΕΘ

Το skincare συστατικό που «χτυπά» τα superbugs

Το Ισραήλ ανατινάζει σπίτια στον νότιο Λίβανο – Επικοινωνία Αραγτσί με τον πακιστανό ομόλογό του

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Γαλλία 24.04.26

Διήμερη επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα – «Έχουμε μια υποδειγματική αμυντική συνεργασία», λέει ο Γάλλος πρόεδρος

Ο Εμάνουελ Μακρόν σε δήλωσή του εν όψει της επίσκεψης υπογράμμισε πως «μεταξύ της Γαλλίας και της Ελλάδας, ο διάλογός μας δεν είναι μόνο καρπός μιας μακράς κοινής ιστορίας, είναι στρατηγικός»

Υποκλοπές 24.04.26

ΠΑΣΟΚ για αποκάλυψη in: Ούτε και τώρα η κυβέρνηση θα βγει να διαψεύσει ευθαρσώς τον Ντίλιαν;

Στην αποκάλυψη του in σχετικά με τα φυλλάδια που αποδίδονται στην Intellexa του Ταλ Ντίλιαν με σαφή στόχευση προς «αρχές επιβολής του νόμου» αναφέρεται το ΠΑΣΟΚ, ζητώντας απαντήσεις από την κυβέρνηση

Κοινή δήλωση 24.04.26

Τετραμερής Ελλάδας, Κύπρου, Ιταλίας, Μάλτας στην Αγία Νάπα – Στο επίκεντρο η αποτροπή νέας μεταναστευτικής κρίσης

Σύμφωνα με την κοινή δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα, συζητήθηκαν «οι πιθανές πρωτοβουλίες που θα υλοποιηθούν με συντονισμένο και συνεκτικό τρόπο, με στόχο την αποτροπή μιας μεταναστευτικής κρίσης παρόμοιας με εκείνη του 2015»

Πολιτική Γραμματεία 24.04.26

Η εξίσωση του Γραμματέα στο ΠΑΣΟΚ – Τις επόμενες ώρες οι τελικές αποφάσεις του Ανδρουλάκη

Σε εξίσωση για δυνατούς «λύτες» εξελίσσεται η επιλογή του προσώπου για τη θέση του γραμματέα στο ΠΑΣΟΚ, με τις τελικές αποφάσεις να λαμβάνονται από τον Νίκο Ανδρουλάκη τις επόμενες ώρες.

Αμετανόητος Λαζαρίδης ξαναχτυπά: Η σκευωρία των πολιτικών μου αντιπάλων εντός και εκτός Καβάλας θα πέσει στο κενό
Πολιτική Γραμματεία 23.04.26

Αμετανόητος Λαζαρίδης ξαναχτυπά: Η σκευωρία των πολιτικών μου αντιπάλων εντός και εκτός Καβάλας θα πέσει στο κενό

Στον απόηχο της παραίτησής του από υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης μετά τον σάλο που ξέσπασε με το πτυχίο και τους διορισμούς του στο Δημόσιο, ο Μακάριος Λαζαρίδης θυματοποιείται και μιλά για «σκευωρία» εις βάρος του.

Πολιτική Γραμματεία 23.04.26

Αλέξης Τσίπρας: Επιστρέφω για να υπάρξει κανονικότητα και σταθερότητα – Με προγραμματικές εξαγγελίες στους Δελφούς

Με κυβερνητικό πρόγραμμα «ευθύνης» εμφανίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας στο φόρουμ των Δελφών για «να υπάρξει κανονικότητα και σταθερότητα». Νέα οικονομική στρατηγική, λιγότεροι και δίκαιοι φόροι, μισθοί για αξιοπρεπή ζωή. «Δεν με αφορά η πολιτική αλλαγή, αλλά η αλλαγή πολιτικής, ένα σχέδιο για να σωθεί η χώρα».

Πολιτική 23.04.26

Η Λάουρα Κοβέσι, το ρουσφέτι και ο αυτοεγκλωβισμός του επιτελικού κράτους Μητσοτάκη

Σύγκρουση δύο κόσμων με τη Λάουρα Κοβέσι απ' τη μια να μην διανοείται πολιτικές εξυπηρετήσεις (ρουσφέτι) και απ' την άλλη το κράτος της ΝΔ να εγκλωβίζεται στις παλαιοκομματικές αντιθέσεις του.

11ο Φόρουμ των Δελφών 23.04.26

«Καρφιά» Βενιζέλου κατά κυβέρνησης για την ανανέωση της θητείας των τριών ευρωπαίων εισαγγελέων

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος τοποθετήθηκε ως προς τις «άτεχνες» κυβερνητικές επιθέσεις κατά της ευρωπαϊκής εισαγγελίας και το θέμα της ανανέωσης της θητείας των τριών ευρωπαίων εισαγγελέων καθιστώντας τις προϋποθέσεις να καταστεί η ανανέωση «απολύτως υποχρεωτική».

Πολιτική Γραμματεία 23.04.26

Αμετανόητος Γεωργιάδης επιτίθεται ξανά στη Λάουρα Κοβέσι – «Όσο μας το επιτρέπει ακόμα, έχουμε δημοκρατία»

«Όσο μας το επιτρέπει ακόμα η κ. Κοβέσι, έχουμε δημοκρατία», είπε ο υπουργός, αφήνοντας για άλλη μια φορά αιχμές για την Ευρωπαία Εισαγγελέα, η οποία αποκαλύπτει το μέγεθος της διαφθοράς που υπάρχει στη χώρα μας.

Σκάνδαλο 23.04.26

Νέα Αριστερά για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν έχουμε να κάνουμε με ρουσφέτια, αλλά με βαρύτατα ποινικά αδικήματα

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις της ευρωπαίας εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η Νέα Αριστερά επισημαίνει πως «η κανονικοποίηση της διαφθοράς δεν θα περάσει»

Αντιπολίτευση 23.04.26

ΣΥΡΙΖΑ για δηλώσεις Κοβέσι: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει βυθίσει τη χώρα στη διαφθορά και στην ανυποληψία

Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, τόνισε πως «το πιο σημαντικό που ανέφερε η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι είναι ότι η δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αφορά σοβαρά εγκλήματα και όχι γενικά πολιτικές διαμεσολαβήσεις»

Πολιτική Γραμματεία 23.04.26 Upd: 14:29

Αλέξης Τσίπρας στο φόρουμ των Δελφών: Δεν ζούμε πλέον σε κανονική χώρα, ο Μητσοτάκης έπρεπε να είχε παραιτηθεί – Έχω χρέος να συμβάλλω στην επιστροφή της σταθερότητας

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την «οικονομία της αρπαχτής» και τη «διαφθορά με κολλητούς», άσκησε ο Αλέξης Τσίπρας στο Φόρουμ των Δελφών. Κατέθεσε προτάσεις για το παραγωγικό μοντέλο, τη φορολογία, την ανάπτυξη. «Δεν ζούμε πλέον σε μια κανονική χώρα» διαπίστωσε ενώ εκτίμησε πως ο πρωθυπουργός θα έπρεπε να είχε παραιτηθεί.

Πολιτική Γραμματεία 23.04.26

Φάμελλος: Είπε ότι είμαι παράνομος ο Πιερακάκης, την ημέρα που συζητιόταν οι άρσεις ασυλίας και είναι εδώ η Κοβέσι

«Ο Πιερρακάκης λέει ότι είναι παράνομη η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, τα δισ. των υπερπλεονασμάτων είναι νόμιμα; Έχουν αφαιμάξει την κοινωνία και είναι αυτοί νόμιμοι; Τι κάνει, το παίζει Ντάισελμπλουμ;», τόνισε χαρακτηριστικά ο Σωκράτης Φάμελλος

Επικαιρότητα 23.04.26

ΠΑΣΟΚ: Υποθηκεύουν την εθνική ενεργειακή ασφάλεια εν μέσω παγκόσμιας κρίσης

«Η είδηση της ανάθεσης του έργου μετατροπής της υπερσύγχρονης λιγνιτικής μονάδας 'Πτολεμαΐδα 5' σε μονάδα φυσικού αερίου αποκαλύπτει ένα από τα πιο εντυπωσιακά κατορθώματα ενεργειακής αυτοκαταστροφής στη νεότερη ιστορία της χώρας», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Αυτοδιοίκηση 23.04.26

ΕΟ ΚΚΕ: Διάταξη-ταφόπλακα για τις κοινωνικές δομές των δήμων και των εργαζομένων από την κυβέρνηση

Η ΕΟ του ΚΚΕ, σε ερώτηση στην Κομισιόν, τονίζει ότι με τη διάταξη νόμου για τη στελέχωση βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών και κέντρων δημιουργικής απασχόλησης των ΟΤΑ, προβλέπεται «ένας μηχανισμός διάλυσης, εμπορευματοποίησης και λειτουργίας με όρους εργασιακής γαλέρας»

«Ποτέ ξανά» 23.04.26

Νέα Αριστερά: Πόσες ακόμα θα μετρήσουμε νεκρές, μέχρι να κατοχυρωθεί νομικά η γυναικοκτονία;

«Παρά τα πολυάριθμα περιστατικά, η κυβέρνηση επιμένει να μην κατοχυρώνει θεσμικά τον όρο, υποβαθμίζοντας με αυτό τον τρόπο τον έμφυλο χαρακτήρα αυτών των εγκλημάτων», τονίζει η Νέα Αριστερά

Media 24.04.26

Η Μεγάλη Εικόνα έβαλε στο μικροσκόπιο τη σχέση παιδιών και social media - «Το πιο επικίνδυνο πείραμα πάνω στον ανθρώπινο εγκέφαλο»

Ο διαδικτυακός εθισμός και ο ολοένα αυξανόμενος αντίκτυπος των social media και της τεχνητής νοημοσύνης στη ζωή των παιδιών βρέθηκαν στο επίκεντρο της εκπομπής Μεγάλη Εικόνα στο MEGA

Φαμίλια 24.04.26

Η ιστορία των 4 παιδιών της Κέιτ Μπλάνσετ και του Άντριου Άπτον - Η Έντιθ, ο Ντάσιελ, ο Ρόμαν και ο Ιγνάτιους

Η βραβευμένη με Όσκαρ, Κέιτ Μπλάνσετ, έχει τρεις γιους -τον Ντάσιελ, 24 ετών, τον Ρόμαν, 22 ετών, τον Ιγνάτιους, 18 ετών- και μια κόρη, την Έντιθ, 11 ετών, με τον σύζυγό της Άντριου Άπτον.

Made in Greece 24.04.26

«Τιτανικός Ωκεανός» - Στις Κάννες με την πρώτη της ταινία η Κωνσταντίνα Κοτζαμάνη

Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της πολυβραβευμένης σκηνοθέτριας, Κωνσταντίνας Κοτζαμάνη, θα κάνει επίσημη πρώτη στο Ένα Κάποιο Βλέμμα του 79ου Διεθνούς Φεστιβάλ Καννών.

Opinion 24.04.26

Εξοργισμένες

Κάποιοι ισχυρίζονται πως «ποινικοποιήθηκε το φλερτ», άλλοι μοιράζουν με το αζημίωτο συμβουλές για το πως θα μεταμορφωθεί κάποιος σε «κυρίαρχο αρσενικό», την ώρα που οι γυναίκες κυρίως... κινδυνεύουν ή φοβούνται.

English edition 24.04.26

Wiretapping: Intellexa of Dillian, based in Athens, advertised spyware to “Law Enforcement Authorities”

In.gr presented two promotional brochures attributed to the company at the center of the wiretapping scandal, Intellexa, which are addressed to “law enforcement authorities” and security and intelligence agencies. These materials confirm the claims of Tal Dillian that the company works only with governments and law enforcement authorities, while increasing the incriminating evidence concerning Kyriakos Mitsotakis and his then right-hand man, nephew and secretary-general of the Prime Minister’s office, Grigoris Dimitriadis.

Μουσική ιστορία 24.04.26

Από την κιθάρα του Slash στο τελευταίο αυτόγραφο του Τζον Λένον: Είναι αυτή η πιο rock δημοπρασία της άνοιξης;

Στις 30 Απριλίου, ο οίκος Propstore βγάζει στο «σφυρί» αντικείμενα που έχουν συνδεθεί με τη rock ιστορία - και καλλιτέχνες όπως οι Τζον Λένον, Φρέντι Μέρκιουρι και Slash

Τέμπη 24.04.26

Διεκόπη η δίκη για τη «Σύμβαση 717» προκειμένου να προσκομιστεί η ληξιαρχική πράξη θανάτου του ελεγκτή

«Tο δικαστήριο δεν μπορεί να παύσει τη δίωξη χωρίς ληξιαρχική πράξη θανάτου», λέει η δικηγόρος της οικογένειας Ασλανίδη εκφράζοντας φόβους για «μεθόδευση αναβολής ή διακοπής» της δίκης για τη «Σύμβαση 717»

Γαλλία 24.04.26

Διήμερη επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα – «Έχουμε μια υποδειγματική αμυντική συνεργασία», λέει ο Γάλλος πρόεδρος

Ο Εμάνουελ Μακρόν σε δήλωσή του εν όψει της επίσκεψης υπογράμμισε πως «μεταξύ της Γαλλίας και της Ελλάδας, ο διάλογός μας δεν είναι μόνο καρπός μιας μακράς κοινής ιστορίας, είναι στρατηγικός»

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

