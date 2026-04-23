Πυρά (και) Βορίδη κατά του Σκέρτσου με τελικό αποδέκτη το Μαξίμου: Οι εξωκοινοβουλευτικοί δεν μπορούν να ασκούν αφ’ υψηλού κριτική στους βουλευτές
Μετά τον Γιάννη Οικονόμου και ο Μάκης Βορίδης βάλλει κατά του υπουργού Επικρατείας, Άκη Σκέρτσου και όσα ανέφερε για τις πελατειακές σχέσεις. «Εξωκοινοβουλευτικοί δεν μπορούν να ανοίγουν έτσι συζητήσεις, δεν μπορούν να ασκούν έτσι κριτική», τονίζει
- Κεφαλονιά: «Το απήγαγαν το παιδί μου και το πήγαν εκεί» – Ξεσπά ο πατέρας της 19χρονης
- Τραυματίστηκε τουρίστρια στο Ηράκλειο - Σκόνταψε σε σπασμένες πλάκες
- Πώς θα γλιτώσετε τους πλειστηριασμούς για χρέη – Τα «μυστικά»
- Παρολίγο τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Άστεγος κοιμόταν μέσα σε κάδο και κατέληξε στην πρέσα απορριμματοφόρου
Καρφιά στον Άκη Σκέρτσο, εξαπέλυσε ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής της ΝΔ και πρώην υπουργός, Μάκης Βορίδης, με αφορμή την ανάρτηση του υπουργού Επικρατείας περί «κοινωνίας πολιτών ή κοινωνίας πελατών».
Σε εκείνη την ανάρτηση ο κ. Σκέρτσος μιλούσε τα ζητήματα διαφθοράς που ταλανίζουν την κυβέρνηση και τον ισχυρισμό του ότι οι πελατειακές σχέσεις από συστάσεως του ελληνικού κράτους είναι ο πυρήνας του εθνικού μας προβλήματος.
«Καλό είναι να μην κάνει κριτική αφ’υψηλού»
Όπως είπε ο βουλευτής της ΝΔ, δεν υπάρχει από τον ίδιο κανένα πρόβλημα «να ανοίξουμε συζήτηση για τις πελατειακές σχέσεις, τη λειτουργία των πολιτικών γραφείων, τον σταυρό προτίμησης». Ακολούθως πρόσθεσε πως «όλα αυτά είναι ζητήματα του κοινοβουλευτισμού, εγώ ήμουν με πολίτες χθες το βράδυ, δεν ήμουν στο σπίτι, ακούω τα αιτήματα των πολιτών και αυτό γίνεται κάθε μέρα. Το να συζητήσουμε όσοι τριβόμαστε χρόνια με τον κοινοβουλευτισμό, μπορεί να γίνει, αλλά κάποιοι των οποίων η νομιμοποίηση προέρχεται από τον πρωθυπουργό, του οποίου η κυβέρνηση αντλεί νομιμοποίηση από τους βουλευτές, δεν μπορούν να ανοίγουν έτσι συζητήσεις, δεν μπορούν να ασκούν έτσι κριτική».
Σύμφωνα με τον ίδιο, «το ζήτημα βρίσκεται στον χώρο της πολιτικής δεοντολογίας, αλλιώς θα ασκήσω κριτική εγώ και αλλιώς κάποιος που δεν βρίσκεται σε αυτήν τη βαθμίδα. Το 41% το έφερε ο πρωθυπουργός, αλλά και όλοι οι άνθρωποι και τα στελέχη μας που διεκδίκησαν την ψήφο του λαού. Χάρη στην κοινοβουλευτική πλειοψηφία, στηρίζεται η κυβέρνηση. Κάποιος που απολαμβάνει την εμπιστοσύνη αυτών των ανθρώπων, σε αυτούς που μάχονται και είναι στο ρινγκ λασπωμένοι, μπαρουτοκαπνισμένοι και μερικοί τραυματισμένοι καλό είναι να μην κάνει κριτική αφ’υψηλού, εμείς μεταξύ μας μπορούμε να την κάνουμε».
Σημειώνεται ότι πέραν τον κ. Βορίδη, πυρά κατά του υπουργού Επικρατείας εξαπέλυσε και ο βουλευτής Φθιώτιδας και πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, λέγοντας πως «αυτός που τα λέει αυτά δεν έχει επαρκή επαφή με τη ζώσα και δρώσα πραγματικότητα».
- Ο Αλέξης Τσίπρας στο φόρουμ των Δελφών – Επιστρέφω γιατί δεν υπάρχει κανονικότητα στη χώρα
- Άγιος Δημήτριος: «Καλό ταξίδι στην αιωνιότητα καπετάνιε μου» – Συγκλονίζει η ανάρτηση του ταξίαρχου για τον γιο του
- Ο Ντιαλό είναι ο κορυφαίος αμυντικός της Euroleague (pic)
- Μόνιμο προσωπικό και την πλήρη χρηματοδότηση των κοινωνικών δομών προσχολικής αγωγής θέλει η Δήμαρχος Ζωγράφου
- Η γη της ελιάς: Οι αποκαλύψεις δοκιμάζουν τις σχέσεις
- Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI
- ΕΛΣΤΑΤ: «Φωτιά» τα υλικά στον κατασκευαστικό κλάδο – Αύξηση 2,5% του γενικού δείκτη τιμών στα νέα κτίρια
- Φάμελλος: Είπε ότι είμαι παράνομος ο Πιερακάκης, την ημέρα που συζητιόταν οι άρσεις ασυλίας και είναι εδώ η Κοβέσι
