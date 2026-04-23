Πυρά (και) Βορίδη κατά του Σκέρτσου με τελικό αποδέκτη το Μαξίμου: Οι εξωκοινοβουλευτικοί δεν μπορούν να ασκούν αφ’ υψηλού κριτική στους βουλευτές

Καρφιά στον Άκη Σκέρτσο, εξαπέλυσε ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής της ΝΔ και πρώην υπουργός, Μάκης Βορίδης, με αφορμή την ανάρτηση του υπουργού Επικρατείας περί «κοινωνίας πολιτών ή κοινωνίας πελατών».

Σε εκείνη την ανάρτηση ο κ. Σκέρτσος μιλούσε τα ζητήματα διαφθοράς που ταλανίζουν την κυβέρνηση και τον ισχυρισμό του ότι οι πελατειακές σχέσεις από συστάσεως του ελληνικού κράτους είναι ο πυρήνας του εθνικού μας προβλήματος.

«Καλό είναι να μην κάνει κριτική αφ’υψηλού»

Όπως είπε ο βουλευτής της ΝΔ, δεν υπάρχει από τον ίδιο κανένα πρόβλημα «να ανοίξουμε συζήτηση για τις πελατειακές σχέσεις, τη λειτουργία των πολιτικών γραφείων, τον σταυρό προτίμησης». Ακολούθως πρόσθεσε πως «όλα αυτά είναι ζητήματα του κοινοβουλευτισμού, εγώ ήμουν με πολίτες χθες το βράδυ, δεν ήμουν στο σπίτι, ακούω τα αιτήματα των πολιτών και αυτό γίνεται κάθε μέρα. Το να συζητήσουμε όσοι τριβόμαστε χρόνια με τον κοινοβουλευτισμό, μπορεί να γίνει, αλλά κάποιοι των οποίων η νομιμοποίηση προέρχεται από τον πρωθυπουργό, του οποίου η κυβέρνηση αντλεί νομιμοποίηση από τους βουλευτές, δεν μπορούν να ανοίγουν έτσι συζητήσεις, δεν μπορούν να ασκούν έτσι κριτική».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «το ζήτημα βρίσκεται στον χώρο της πολιτικής δεοντολογίας, αλλιώς θα ασκήσω κριτική εγώ και αλλιώς κάποιος που δεν βρίσκεται σε αυτήν τη βαθμίδα. Το 41% το έφερε ο πρωθυπουργός, αλλά και όλοι οι άνθρωποι και τα στελέχη μας που διεκδίκησαν την ψήφο του λαού. Χάρη στην κοινοβουλευτική πλειοψηφία, στηρίζεται η κυβέρνηση. Κάποιος που απολαμβάνει την εμπιστοσύνη αυτών των ανθρώπων, σε αυτούς που μάχονται και είναι στο ρινγκ λασπωμένοι, μπαρουτοκαπνισμένοι και μερικοί τραυματισμένοι καλό είναι να μην κάνει κριτική αφ’υψηλού, εμείς μεταξύ μας μπορούμε να την κάνουμε».

Σημειώνεται ότι πέραν τον κ. Βορίδη, πυρά κατά του υπουργού Επικρατείας εξαπέλυσε και ο βουλευτής Φθιώτιδας και πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, λέγοντας πως «αυτός που τα λέει αυτά δεν έχει επαρκή επαφή με τη ζώσα και δρώσα πραγματικότητα».