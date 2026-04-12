Σημαντική είδηση:
12.04.2026 | 09:12
Πώς θα κινηθούν μετρό, λεωφορεία και τρόλεϊ Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη του Πάσχα
Μεγακλής Βιντιάδης: «Ο Γιώργος Μαρίνος δεν χάθηκε, τον έκαναν να χαθεί – Το κλάμα πουλάει»
Go Fun 12 Απριλίου 2026, 19:40

Μεγακλής Βιντιάδης: «Ο Γιώργος Μαρίνος δεν χάθηκε, τον έκαναν να χαθεί – Το κλάμα πουλάει»

Ο σκηνοθέτης Μεγακλής Βιντιάδης μίλησε για όλους και όλα στο MEGA. Όσα είπε για Γιώργο Μαρίνο και την τηλεόραση του σήμερα

Spotlight

Σε μια σπάνια και ιδιαίτερα αιχμηρή τηλεοπτική παρέμβαση, ο σκηνοθέτης Μεγακλής Βιντιάδης πήρε θέση για το σύγχρονο τηλεοπτικό τοπίο αποδομώντας την κουλτούρα της «αρπακτής» και του μελοδράματος.

Μιλώντας αποκλειστικά στην εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι! του MEGA, ο άνθρωπος που καθιέρωσε τα μεγάλα σόου στην Ελλάδα, αποκαλύπτει την αλήθεια για τον original σόουμαν Γιώργο Μαρίνο και σχολιάζει χωρίς περιστροφές τους πρωταγωνιστές της τρέχουσας επικαιρότητας.

Ο Μεγακλής Βιντιάδης δεν μάσησε τα λόγια του σχετικά με την εικόνα που παρουσιάζει σήμερα η μικρή οθόνη. Εξήγησε ότι η σημερινή «φασαρία» τον απωθεί, καθώς θεωρεί ότι το περιεχόμενο στερείται ουσίας και προετοιμασίας.

O Βιντιάδης καυτηρίασε τη μεγάλη διάρκεια των προγραμμάτων, σημειώνοντας πως είναι παράλογο να υπάρχουν εκπομπές που ξεπερνούν τις τρεις ώρες, γεγονός που οδηγεί μαθηματικά στην πτώση της τηλεθέασης. Για τον ίδιο, η τηλεόραση έχει χάσει τη λάμψη της δημιουργίας και έχει εγκλωβιστεί σε μια λογική γρήγορου κέρδους και πρόχειρης παραγωγής.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν οι δηλώσεις του για τον Γιώργο Μαρίνο, με τον οποίο συνεργάστηκαν στενά στην εποχή του Ciao ANT1.

«Ο Γιώργος ήταν ένα παιδί πανέξυπνο. Ψείρας στη δουλειά του ήθελε να είναι όλα καλά. Κάναμε πολύ παρέα μαζί. Δε χάθηκε. Τον έκαναν να χαθεί. Κάποιοι, οι οποίοι απέβλεπαν σε οικονομικά οφέλη»

Ο σκηνοθέτης υποστήριξε με έμφαση ότι ο σπουδαίος καλλιτέχνης δεν επέλεξε να χαθεί από προσώπου γης, αλλά ωθήθηκε στην απομόνωση από τρίτους που έβλεπαν στο πρόσωπό του οικονομική εκμετάλλευση.

Παράλληλα, θυμήθηκε τα πρώτα βήματα της Ζέτας Μακρυπούλια, εξήρε την ευφυΐα του Ανδρέα Μικρούτσικου στη διαχείριση των ριάλιτι, κατέρριψε το κλισέ πως όλοι είναι αναντικατάστατοι, αναρωτήθηκε για το αν υπάρχει πραγματική σκηνοθεσία σε τηλεοπτικά πάνελ όπου απλώς πέντε άνθρωποι συγκρούονται για να δημιουργήσουν τεχνητή ένταση προς κατανάλωση από τα έντυπα και μίλησε για το μελόδραμα και το κλάμα που πάντα πουλάει  καθώς η τηλεόραση εξακολουθεί να ποντάρει στον εύκολο συναισθηματισμό.

Δείτε όλη τη συνέντευξη:

Ακολουθούν κάποια highlights:

«Προτιμώ την ηρεμία μου παρά αυτή τη φασαρία που γίνεται. Γιατί περί φασαρίας πρόκειται; Δεν υπάρχουν εκπομπές σήμερα οι οποίες θα με ενδιέφεραν δηλαδή. Είναι λίγο της ΄αρπακτής’. Είναι λογικό να κόβονται οι εκπομπές διότι για να είμαστε ειλικρινείς, οι θεατές δεν βλέπουν πολλή τηλεόραση όπως παλιά. Καταρχάς δεν υπάρχει εκπομπή που να μην είναι κάτω από τρεις ώρες. Είναι αφύσικο αυτό.»

«Δεν με ενοχλεί να παρουσιάζουν εκπομπές κάποιοι ηθοποιοί, αρκεί να μπορούν και να έχουν και το γκελ».

«Ο Γιώργος Μαρίνος παρουσίασε άψογα το CIAO Ant1. Από τις Τσαούσες φαινόταν ότι θα είχε πρόοδο η Ζέτα Μακρυπούλια. Ο Γιώργος ήταν ένα παιδί πανέξυπνο. Ψείρας στη δουλειά του ήθελε να είναι όλα καλά. Κάναμε πολύ παρέα μαζί. Δε χάθηκε. Τον έκαναν να χαθεί. Κάποιοι, οι οποίοι απέβλεπαν σε οικονομικά οφέλη».

«Η γνωστή φράση Ουδείς αναντικατάστατος είναι μύθος. Δεν ισχύει. Και αυτό αποδεικνύεται συνέχεια. Εγώ θεωρώ ότι η Μαρία Αλιφέρη ήταν γι΄αυτό, για τα τετράγωνα των αστέρων. Όποιος άλλος προσπαθήσει να το κάνει που προσπάθησαν, δε θα έχει επιτυχία. Τώρα που το είχαν παρουσιάσει, όλοι κάνανε επίδειξη του εαυτού τους. Το δήθεν.»

«Η Αννίτα Πάνια έχει ένα στυλ, το συγκεκριμένο στυλ που λέγεται Αννίτα Πάνια. Άρα αυτό που κάνει είναι καλό».

«Το Big Brother είχε ένα αβαντάζ αναφορικά με την για την τηλεοπτική θεαματικότητα, και αυτό ήταν η λεγόμενη κρυφή κάμερα και άρχισε η επίθεση. Αυτό αποτέλεσε διαφήμιση μεγάλη, διότι και αυτός που δεν το έβλεπε ή δεν το ήξερε, το έμαθε και το έβλεπε. Μετά ήτανε ο Ανδρέας Μικρούτσικος, ο οποίος αυτά τα, σε αυτό το είδος είναι μανούλι. Είναι έξυπνος, ιντριγκατζής, καλός».

Εξαγωγές: Το στοίχημα των ελληνικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή

Εξαγωγές: Το στοίχημα των ελληνικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή

