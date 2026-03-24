Γιώργος Μαρίνος: Γιατί δεν μιλούσε τα τελευταία 10 χρόνια με την Κατιάνα Μπαλανίκα

Η Κατιάνα Μπαλανίκα βρέθηκε σε εκδήλωση – βράβευση της καλής φίλης της Ελένης Ράντου και μεταξύ άλλων στις δηλώσεις της μίλησε για την πρόσφατη απώλεια του Γιώργου Μαρίνου.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη σχέση τους και αποκάλυψε τους λόγους που δεν είχαν επικοινωνία τα τελευταία χρόνια.

Κατιάνα Μπαλανίκα:«Δε μου λείπει»

«Ήταν σύμβολο για την εποχή του και δε θα υπάρξει άλλος. Ο Γιώργος ήταν ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μου, που τελείωσε και πέρασε. Δε μου λείπει, είναι τώρα πάνω από 10 χρόνια που δεν είχε κανένας επαφή με τον Γιώργο. Κρατάω ότι μου δίδαξε πολλά, έμαθα πολλά από αυτόν. Αγαπηθήκαμε πολύ», είπε αρχικά.

«Όταν κάποιος αποσύρεται και δε θέλει, δεν επιμένω»

«Δεν είχαμε συνειδητοποιήσει από την αρχή την κατάσταση του Γιώργου, το καταλάβαμε μετά που κλείστηκε και ήθελε να δει κανέναν. Τον είχαν αναλάβει κάποιοι άνθρωποι και δεν είχαμε πια καμία επαφή. Δε μπήκα σε διαδικασία να επικοινωνήσω.

Όταν κάποιος αποσύρεται και δε θέλει, δεν επιμένω», παραδέχτηκε στη συνέχεια η Κατιάνα Μπαλανίκα.

Η ηθοποιός υπήρξε η απόλυτη μούσα και το καλλιτεχνικό alter ego του Γιώργου Μαρίνου. «Με τον Γιώργο δεν χρειαζόταν να μιλήσουμε.

Κοιταζόμασταν στα μάτια και ξέραμε ακριβώς τι έπρεπε να κάνει ο ένας και τι ο άλλος», είχε δηλώσει η ηθοποιός σε παλαιότερες συνεντεύξεις της.