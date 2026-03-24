Γιώργος Μαρίνος: Γιατί δεν μιλούσε τα τελευταία 10 χρόνια με την Κατιάνα Μπαλανίκα
Ο Γιώργος Μαρίνος και η Κατιάνα Μπαλανίκα υπήρξαν καλλιτεχνικό ζευγάρι για πολλά χρόνια, ενώ δεν έκρυψαν και την προσωπική σχέση τους.
- Τέμπη: Δικαιολογίες και διευκρινίσεις Φλωρίδη για τις εικόνες ντροπής στην αίθουσα για τη δίκη
- Κιμ Γιονγκ Ουν: «Η Βόρεια Κορέα δεν θα εγκαταλείψει ποτέ το καθεστώς της πυρηνικής δύναμης»
- ΑΑΔΕ: Πρόστιμα και συλλήψεις σε εκπαιδευτήρια που εξαπατούσαν πελάτες με πτυχία «μαϊμού»
- Επιχείρηση διάσωσης 38 προσφύγων νότια της Ιεράπετρας
Η Κατιάνα Μπαλανίκα βρέθηκε σε εκδήλωση – βράβευση της καλής φίλης της Ελένης Ράντου και μεταξύ άλλων στις δηλώσεις της μίλησε για την πρόσφατη απώλεια του Γιώργου Μαρίνου.
Η ηθοποιός αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη σχέση τους και αποκάλυψε τους λόγους που δεν είχαν επικοινωνία τα τελευταία χρόνια.
Κατιάνα Μπαλανίκα:«Δε μου λείπει»
«Ήταν σύμβολο για την εποχή του και δε θα υπάρξει άλλος. Ο Γιώργος ήταν ένα μεγάλο κομμάτι της ζωής μου, που τελείωσε και πέρασε. Δε μου λείπει, είναι τώρα πάνω από 10 χρόνια που δεν είχε κανένας επαφή με τον Γιώργο. Κρατάω ότι μου δίδαξε πολλά, έμαθα πολλά από αυτόν. Αγαπηθήκαμε πολύ», είπε αρχικά.
«Όταν κάποιος αποσύρεται και δε θέλει, δεν επιμένω»
«Δεν είχαμε συνειδητοποιήσει από την αρχή την κατάσταση του Γιώργου, το καταλάβαμε μετά που κλείστηκε και ήθελε να δει κανέναν. Τον είχαν αναλάβει κάποιοι άνθρωποι και δεν είχαμε πια καμία επαφή. Δε μπήκα σε διαδικασία να επικοινωνήσω.
Όταν κάποιος αποσύρεται και δε θέλει, δεν επιμένω», παραδέχτηκε στη συνέχεια η Κατιάνα Μπαλανίκα.
Η ηθοποιός υπήρξε η απόλυτη μούσα και το καλλιτεχνικό alter ego του Γιώργου Μαρίνου. «Με τον Γιώργο δεν χρειαζόταν να μιλήσουμε.
Κοιταζόμασταν στα μάτια και ξέραμε ακριβώς τι έπρεπε να κάνει ο ένας και τι ο άλλος», είχε δηλώσει η ηθοποιός σε παλαιότερες συνεντεύξεις της.
- Πειραιάς: Κατασχέθηκαν 3,5 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων
- Markos by Night: Ο Μάρκος Σεφερλής επιστρέφει το Σάββατο στο MEGA
- Νερό: Το «αόρατο» αποτύπωμα στο πιάτο μας
- Παναθηναϊκός: Ο λόγος που ο Ντέσερς θα μπει στο χειρουργείο
- Δούκας στον Πλεύρη: Ακροδεξιός κατήφορος και εμφυλιοπολεμική ρητορική
- «Έχω παιδιά»: Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο στο MEGA
- Σιένα Μίλερ: «Το να κάνεις παιδί στα 40 σου είναι πολύ πιο εύκολο από τα 29 σου»
- Ο Μπαρτζώκας και η απίθανη ατάκα για τον Τζόσεφ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις