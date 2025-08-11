Ο Ντατόμε θεωρεί φαβορί για μετάλλιο την Ελλάδα

Ο Τζίτζι Ντατόμε μετά το τέλος της καριέρας του, εντός των μπασκετικών παρκέ, έχει αναλάβει τη θέση του general manager της Εθνικής Ιταλίας και σε δηλώσεις του ενόψει του Eurobasket, ανέφερε τα φαβορί για τα μετάλλια.

Ο πρώην μπασκετμπολίστας, θεωρεί τις Γαλλία, Γερμανία, Σερβία και Ελλάδα, μεταξύ άλλων, φαβορί για ένα μετάλλιο, στο προσεχές τουρνουά, ενώ στάθηκε και στο στόχο της ομάδας του που επίσης είναι ένα μετάλλιο. Κάτι που ο ίδιος δεν κατάφερε, όπως τόνισε χαρακτηριστικά.

Η δήλωση του Ντατόμε για την Εθνική

«Γιατί να μην διεκδικήσουμε ένα μετάλλιο; Είναι όνειρό μου και ελπίζω να τα καταφέρουμε, γιατί δεν το έζησα ως παίκτης. Όμως υπάρχουν πολλές ομάδες που μπορούν να ανέβουν στο βάθρο:

Γαλλία, Γερμανία, Σερβία, Ελλάδα, Λιθουανία, Τουρκία, Ισπανία, Λετονία, Σλοβενία… Πώς μπορείς να αφήσεις κάποια από αυτές έξω; Ο στόχος μας πάντως είναι να βρεθούμε εκεί και να αρπάξουμε την ευκαιρία εφόσον μας παρουσιαστεί», τόνισε ο general manager της ιταλικής ομάδας.

Η Εθνική μας ομάδα βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασίας ενόψει Eurobasket και έχει αναμετρηθεί με Βέλγιο, Σερβία και Ισραήλ. Επόμενος σταθμός για την Εθνική Ελλάδος στο PAOK Sports Arena της Πυλαίας στη Θεσσαλονίκη όπου θα αναμετρηθεί στις 14 Αυγούστου με το Μαυροβούνιο.

Θα ακολουθήσει το τουρνουά Aegean Ακρόπολις στο ΟΑΚΑ όπου θα αντιμετωπίσει τη Λετονία (20/8) και την Ιταλία (22/8). Το τελευταίο φιλικό θα είναι απέναντι στη Γαλλία στο ΟΑΚΑ (24/8).