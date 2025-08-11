Βραβεύεται ως κορυφαίος Ισπανός σε διεθνείς διοργανώσεις ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ

Σημαντική προσωπική διάκριση για τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ο οποίος αναμένεται να βραβευτεί από την ομοσπονδία της Ισπανίας.

Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού θα βραβευτεί από την ομοσπονδία μπάσκετ της χώρας του και από την Marca ως ο κορυφαίος παίκτης της χώρας για το 2024 που αγωνίζεται σε διεθνείς διοργανώσεις.

Πότε θα γίνει η βράβευση του Χουάντσο

Η βράβευσή του θα γίνει στο προσεχές 6ο Ισπανικό Γκαλά Μπάσκετ που γίνεται στην χώρα. Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ στην πρώτη του σεζόν στην Ελλάδα κατέκτησε το πρωτάθλημα και την Euroleague στο Βερολίνο, ενώ πρόσθεσε στη συλλογή του και το Κύπελλο το 2025, που ήταν ο μοναδικός τίτλος που κατέκτησε την περασμένη σεζόν.

Ο Χουάντσο ετοιμάζεται για την τρίτη σεζόν στον Παναθηναϊκό, όντας ένας από τους πιο κομβικούς παίκτες στο πλάνο του Εργκίν Αταμάν, καθώς είναι πολυδιάστατος, δίνοντας πράγματα τόσο στην άμυνα όπου μαρκάρει αρκετές θέσεις, όσο και στην επίθεση, όντας ένας από τους πιο αξιόπιστους σουτέρ της ομάδας.