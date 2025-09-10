sports betsson
Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
10.09.2025 | 13:35
Νέος σεισμός στην Εύβοια - Αισθητός στην Αττική
Στην Αθήνα το Final Four 2026: Πότε έγινε τελευταία φορά στην Ελλάδα (vids)
Euroleague 10 Σεπτεμβρίου 2025 | 12:58

Στην Αθήνα το Final Four 2026: Πότε έγινε τελευταία φορά στην Ελλάδα (vids)

To Final Four της Euroleague επιστρέφει στην Ελλάδα και θα είναι το τέταρτο που θα διεξαχθεί στη χώρα μας - Πότε έγινε τελευταία φορά και ποιος το κατέκτησε...

Η απόφαση πάρθηκε. Η Αθήνα μετά από μήνες διαπραγματεύσεων θα αναλάβει την διεξαγωγή του Final Four της Euroleague, τον ερχόμενο Μάιο, από από τις 22 ως τις 24, στο ΟΑΚΑ (Telekom Center Athens, όπως μετονομάστηκε πρόσφατα).

Κάπως έτσι, η τελική φάση της διοργάνωσης επιστρέφει στη χώρα μας μετά από 19 χρόνια. Τι είχε συμβεί στις προηγούμενες μεγάλες διοργανώσεις που έγιναν στην Ελλάδα.

Πότε έγινε τελευταία φορά Final Four στην Ελλάδα – Αναλυτικά οι τελικοί

Αυτό θα είναι το τέταρτο Final Four που θα γίνει στη χώρα μας, ενώ έχουν προηγηθεί αυτά σε Πειραιά (1993), Θεσσαλονίκη (2000) και Αθήνα (2007).

Στα πρώτο χρονικά εν Ελλάδι τελικό, η Λιμόζ νίκησε τη Μπενετόν Τρεβίζο στο ΣΕΦ με 59-55.

Ακολούθησε το Final Four του 2000. Στον τελικό ο Παναθηναϊκός νίκησε τη Μακάμπι Τελ Αβίβ με 73-67. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς οδήγησε τους «πράσινους» στον δεύτερο τίτλο τους, με κορυφαίους τον Μποντίρογκα και τον Ρέμπρατσα.

Το τελευταίο χρονικά Final Four της Euroleague που έγινε στην Ελλάδα ήταν το 2007, στο ΟΑΚΑ και πάλι, με τον Παναθηναϊκό να επικρατεί της ΤΣΣΚΑ Μόσχας με 93-91. Μεγάλοι πρωταγωνιστές ήταν οι Διαμαντίδης, Σισκάουσκας και Τομάσεβιτς, για τους Πράσινους.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το Final Four της Euroleague

Πλέον, η χώρα μας μετά τη νίκη της στην ψηφοφορία των μετόχων της Euroleague ετοιμάζεται για τέταρτη φορά να διοργανώσει ένα Final Four. Η πρόταση της χώρας μας υπερίσχυσε της Σερβίας με οκτώ ψήφους υπέρ, έναντι τριών του Βελιγραδίου, ενώ δύο ομάδες ψήφισαν λευκό.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αύξηση εσόδων στα 1,9 δισ. ευρώ, στα 317 εκατ. τα EBITDA

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αύξηση εσόδων στα 1,9 δισ. ευρώ, στα 317 εκατ. τα EBITDA

O ΟΤ live στην 89η ΔΕΘ – Ημέρα 6η

O ΟΤ live στην 89η ΔΕΘ – Ημέρα 6η

Πώς μπορεί να «σπάσει» το κλειστό συμβόλαιο του Μάικ Τζέιμς – Οι «δικλείδες» και η κρίσιμη συνάντηση με τη Μονακό
Euroleague 10.09.25

Πώς μπορεί να «σπάσει» το κλειστό συμβόλαιο του Μάικ Τζέιμς – Οι «δικλείδες» και η κρίσιμη συνάντηση με τη Μονακό

Ο Μάικ Τζέιμς έχει κρίσιμη συνάντηση για το μέλλον του στη Μονακό - Πώς μπορεί να αποδεσμευτεί παρότι έχει συμβόλαιο με την ομάδα του Πριγκιπάτου...

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Συνεδριάζει η Euroleague για την έδρα του Final 4
Euroleague 10.09.25

Συνεδριάζει η Euroleague για την έδρα του Final 4

Κρίσιμη η Τετάρτη στην Euroleague, αφού οι ομάδες-μέτοχοι θα κληθούν να αποφασίσουν -μέσω ψηφοφορίας- για το πού θα διεξαχθεί το φετινό Final 4 της διοργάνωσης.

Σύνταξη
Μίτσιτς: «Συζήτησα με τον Ολυμπιακό, αλλά διάλεξα το πρότζεκτ της Χάποελ»
Euroleague 08.09.25

Μίτσιτς: «Συζήτησα με τον Ολυμπιακό, αλλά διάλεξα το πρότζεκτ της Χάποελ»

Ο Βασίλιε Μίτσιτς μίλησε για τη μεταγραφή του στη Χάποελ Τελ Αβίβ και τόνισε ότι ήταν η πιο σημαντική απόφαση της καριέρας του – Τι αποκάλυψε για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και Ερυθρό Αστέρα.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Προμηθέας 95-67: «Ξεμούδιασμα» με επιστροφή Έβανς και διψήφιους Κουμάντζε, Χολ και Γουόρντ
Euroleague 06.09.25

Ολυμπιακός – Προμηθέας 95-67: «Ξεμούδιασμα» με επιστροφή Έβανς και διψήφιους Κουμάντζε, Χολ και Γουόρντ

Ο Ολυμπιακός έδωσε το πρώτο φετινό του φιλικό τεστ, επικρατώντας 95-67 του Προμηθέα στο ΣΕΦ και βλέποντας τον Κίναν Έβανς να επιστρέφει στη δράση 469 μέρες μετά το σοβαρό τραυματισμό του.

Σύνταξη
Ο κομβικός ρόλος του Ντόρσεϊ στην Εθνική του Σπανούλη και οι διαφορές με τον Ολυμπιακό (vids)
Eurobasket 2025 06.09.25

Ο κομβικός ρόλος του Ντόρσεϊ στην Εθνική του Σπανούλη και οι διαφορές με τον Ολυμπιακό (vids)

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έχει κάνει step up στην Εθνική, οι εμφανίσεις του στο Eurobasket 2025 είναι εξαιρετικές και οι συγκρίσεις με την παρουσία του στον Ολυμπιακό αναπόφευκτες.

in.gr Team
«Red Line» για τη Γάζα: Υποδέχθηκαν στα κόκκινα τη Φον ντερ Λάιεν τρεις ομάδες του ευρωκοινοβουλίου
Στο Στρασβούργο 10.09.25

«Red Line» για τη Γάζα: Υποδέχθηκαν στα κόκκινα τη Φον ντερ Λάιεν τρεις ομάδες του ευρωκοινοβουλίου

Οι ευρωβουλευτές της Αριστεράς, των Πρασίνων και των Σοσιαλιστών ντύθηκαν στα κόκκινα και σχημάτισαν μια «κόκκινη γραμμή» έξω από την αίθουσα της Ολομέλειας διαμαρτυρόμενοι για τη γενοκτονία στη Γάζα

Σύνταξη
Πες τρία τραγούδια τους: Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ βγάζει selfie στη συναυλία των Oasis και το διαδίκτυο τον «γλεντάει»
Digital γιούχα 10.09.25

Πες τρία τραγούδια τους: Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ βγάζει selfie στη συναυλία των Oasis και το διαδίκτυο τον «γλεντάει»

Στο Λος Άντζελες βρέθηκαν οι Oasis πριν λίγες ημέρες και ανάμεσα στους διάσημους που έτρεξαν να τους δουν ήταν και ο «μπαμπάς» του Facebook Μαρκ Ζάκερμπεργκ. Και αυτό δεν άρεσε σε πολλούς.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Παπανδρέου σε Συμβούλιο της Ευρώπης: Η κατάσταση στην Ουγγαρία αφορά όλους στην Ευρώπη
Στο Παρίσι 10.09.25

Παπανδρέου σε Συμβούλιο της Ευρώπης: Η κατάσταση στην Ουγγαρία αφορά όλους στην Ευρώπη

«Η παρακολούθηση πρέπει να συνεχιστεί στενά, όχι για να τιμωρηθεί η Ουγγαρία, αλλά να διασφαλιστεί ότι οι Ούγγροι πολίτες απολαμβάνουν όσα δικαιούνται», τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου

Σύνταξη
Ναύπλιο: Ο Άγιος Νικόλαος, εμβληματικό χριστιανικό μνημείο του 1713, αποδίδεται στους επισκέπτες
Culture Live 10.09.25

Ναύπλιο: Ο Άγιος Νικόλαος, εμβληματικό χριστιανικό μνημείο του 1713, αποδίδεται στους επισκέπτες

Το έργο της συντήρησης «αποκάλυψε» την Ουρανία, και όλο τον διάκοσμο του Ναού, αναδεικνύοντας τα αυθεντικά χρώματα και σχέδια, ενώ συντηρήθηκαν το ξύλινο τέμπλο, οι εικόνες, ο δεσποτικός θρόνος.

Σύνταξη
Νερώνει το αφήγημα της αυτοδυναμίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Πολιτική Γραμματεία 10.09.25

Νερώνει το αφήγημα της αυτοδυναμίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Με την κυβέρνηση να βλέπει να χάνεται το τρένο της αυτοδυναμίας, ο Κυρ. Μητσοτάκης δεν αποκλείει πια το ενδεχόμενο κυβέρνησης συνεργασίας, ενώ αναζητά γέφυρες προς το ΠΑΣΟΚ, επιχειρώντας να προσεγγίσει κετρνώα ακροατήρια που έχασε.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Μπάζωμα στα Τέμπη: «Τα στοιχεία μιλάνε μόνα τους – Ζητάμε κακούργημα για αυτούς που δολοφόνησαν τα παιδιά μας»
Για το μπάζωμα 10.09.25

«Τα στοιχεία μιλάνε από μόνα τους - Ζητάμε κακούργημα» - Στην ανακρίτρια οι αδελφοί Πλακιά για Τέμπη

«Η λέξη πλημμέλημα δεν πρέπει καν να λέγεται» δήλωσε ο Νίκος Πλακιάς που μαζί με τον αδελφό του Δημήτρη κατέθεσαν στην αρεοπαγίτη ανακρίτρια για την τραγωδία στα Τέμπη, όπου έχασαν τρεις κόρες

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Τα 5 αγαπημένα (και ψαγμένα) μέρη που μπορεί να δει κανείς τον Σεθ Ρόγκεν στο Λος Άντζελες
La La Land 10.09.25

Τα 5 αγαπημένα (και ψαγμένα) μέρη που μπορεί να δει κανείς τον Σεθ Ρόγκεν στο Λος Άντζελες

Μετά από σχεδόν 30 χρόνια στο Λος Άντζελες, ο σταρ των ταινιών «The Studio» και «Platonic» έχει αρχίσει να αγαπάει την εξερεύνηση των λιγότερο λαμπερών γωνιών της υιοθετημένης πατρίδας του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Παγκόσμια ανησυχία μετά την κατάρριψη ρωσικών drones από την Πολωνία – Η αντίδραση του Κρεμλίνου – Όλες οι εξελίξεις
Σκηνικό κλιμάκωσης 10.09.25 Upd: 14:36

Παγκόσμια ανησυχία μετά την κατάρριψη ρωσικών drones από την Πολωνία – Η αντίδραση του Κρεμλίνου – Όλες οι εξελίξεις

Για πρώτη φορά η Πολωνία είχε επιχειρησιακή εμπλοκή στον πόλεμο στην Ουκρανία - Η Βαρσοβία κατήγγειλε ρωσική επίθεση και επικαλέστηκε το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ - Όλες οι εξελίξεις στο liveblog του in

Σύνταξη
Στην Αθήνα το Final Four 2026 της Euroleague
Σπορ 10.09.25

Στην Αθήνα το Final Four 2026 της Euroleague

Οι μέτοχοι της Euroleague κλήθηκαν μέσω ψηφοφορίας να αποφασίσουν πού θα διεξαχθεί το Final 4 της Euroleague, με την Αθήνα και συγκεκριμένα το ΟΑΚΑ να επικρατεί του Βελιγραδίου.

Σύνταξη
