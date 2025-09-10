Η απόφαση πάρθηκε. Η Αθήνα μετά από μήνες διαπραγματεύσεων θα αναλάβει την διεξαγωγή του Final Four της Euroleague, τον ερχόμενο Μάιο, από από τις 22 ως τις 24, στο ΟΑΚΑ (Telekom Center Athens, όπως μετονομάστηκε πρόσφατα).

Κάπως έτσι, η τελική φάση της διοργάνωσης επιστρέφει στη χώρα μας μετά από 19 χρόνια. Τι είχε συμβεί στις προηγούμενες μεγάλες διοργανώσεις που έγιναν στην Ελλάδα.

Πότε έγινε τελευταία φορά Final Four στην Ελλάδα – Αναλυτικά οι τελικοί

Αυτό θα είναι το τέταρτο Final Four που θα γίνει στη χώρα μας, ενώ έχουν προηγηθεί αυτά σε Πειραιά (1993), Θεσσαλονίκη (2000) και Αθήνα (2007).

Στα πρώτο χρονικά εν Ελλάδι τελικό, η Λιμόζ νίκησε τη Μπενετόν Τρεβίζο στο ΣΕΦ με 59-55.

Ακολούθησε το Final Four του 2000. Στον τελικό ο Παναθηναϊκός νίκησε τη Μακάμπι Τελ Αβίβ με 73-67. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς οδήγησε τους «πράσινους» στον δεύτερο τίτλο τους, με κορυφαίους τον Μποντίρογκα και τον Ρέμπρατσα.

Το τελευταίο χρονικά Final Four της Euroleague που έγινε στην Ελλάδα ήταν το 2007, στο ΟΑΚΑ και πάλι, με τον Παναθηναϊκό να επικρατεί της ΤΣΣΚΑ Μόσχας με 93-91. Μεγάλοι πρωταγωνιστές ήταν οι Διαμαντίδης, Σισκάουσκας και Τομάσεβιτς, για τους Πράσινους.

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το Final Four της Euroleague

Πλέον, η χώρα μας μετά τη νίκη της στην ψηφοφορία των μετόχων της Euroleague ετοιμάζεται για τέταρτη φορά να διοργανώσει ένα Final Four. Η πρόταση της χώρας μας υπερίσχυσε της Σερβίας με οκτώ ψήφους υπέρ, έναντι τριών του Βελιγραδίου, ενώ δύο ομάδες ψήφισαν λευκό.