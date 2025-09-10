Το ΟΑΚΑ μπορεί να γίνει ευκαιρία για την υπέρβαση των οπαδών

Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη: το Final 4 της Euroleague θα επιστρέψει στην Αθήνα! Οι ομάδες ψήφισαν κατά πλειοψηφία το ΟΑΚΑ να φιλοξενήσει το κορυφαίο μπασκετικό γεγονός το τριήμερο 22-24 Μαΐου, με τους δύο ημιτελικούς και τον τελικό. Οτιδήποτε άλλο θα ήταν παράλογο να συμβεί. Στο Βελιγράδι έχουν διεξαχθεί δύο Final 4 την τελευταία εξαετία (2018 και 2022) και δεν υπήρχε λόγος να ανατεθεί και τρίτο. Το event πρέπει να εναλλάσσεται σε μέρη και να προωθεί το άθλημα και τη διοργάνωση παντού στη Γηραιά Ήπειρο και όχι μόνο σε μία χώρα. Οπότε, ψηφίστηκε η προφανής και καλύτερη επιλογή.

Επιπροσθέτως, το ΟΑΚΑ είναι το πλέον σύγχρονο κλειστό γήπεδο στην Ευρώπη και ανακαινίζεται διαρκώς. Με νέες υποδομές, με το μοναδικό glass floor που δεν έχει όμοιο του, με ανέσεις και εξοπλισμό που δημιούργησαν οι μεγάλες επενδύσεις του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρη Γιαννακόπουλου.

Ως διοργανώτρια αρχή, η Euroleague στην προκειμένη, όταν έχεις ένα χώρο που έχει διαμορφωθεί ως το πιο φιλόξενο μπασκετικό περιβάλλον στην Ευρώπη, είναι παράλογο να τον αγνοήσεις. Αντιθέτως, με την κοινή λογική, αυτόν θα επιλέξεις για το πιο σημαντικό τουρνουά σου, για να διασφαλίσεις τις καλύτερες συνθήκες διεξαγωγής που είχες ποτέ. Αν υποθέσουμε ότι οι Σέρβοι έχουν συμφέρον να φέρουν την εκδήλωση στην πατρίδα τους, αντιλαμβανόμαστε το κίνητρο τους να ψηφίσουν το Βελιγράδι. Όμως, για τους υπόλοιπους, η ψήφος τους μοιάζει ανεξήγητη.

Άλλωστε, το ΟΑΚΑ μπορεί να λειτουργήσει ως ένα πολύ ισχυρό κίνητρο για τον Ολυμπιακό, ο οποίος καταψήφισε την ανάθεση του Final 4 στην έδρα του Παναθηναϊκού. Ποιο είναι αυτό; Μα είναι προφανές… Ο Ολυμπιακός να αναδειχτεί πρωταθλητής Ευρώπης στο «σπίτι» του αιωνίου αντιπάλου του! Μπορούν να φανταστούν καλύτερή στιγμή οι «ερυθρόλευκοι» οπαδοί; Αμφιβάλλω.

Kalimera 🇬🇷 Euroleague Basketball is proud to announce that the 2026 EuroLeague Final Four will take place in Athens! #EuroLeague #FinalFour #Athens pic.twitter.com/9pQSVuGb1C — EuroLeague (@EuroLeague) September 10, 2025

Έχουν νωπό και το σχετικό παράδειγμα: την κατάκτηση του Conference League. Προφανώς ο τίτλος θα χαρασσόταν στην ιστορία και στη μνήμη των ολυμπιακών, όπου και να τον πανηγύριζαν. Αλλά το ότι η κατάκτηση συνέβη στην «Αγιά Σοφιά», την έδρα της ΑΕΚ, έδωσε άλλη αίγλη στην επιτυχία. Οπότε, ένας αθλητικός οργανισμός που πρωταγωνιστεί σταθερά στη διοργάνωση, έπρεπε να συσπειρωθεί και να έχει ένα πανίσχυρο κίνητρο για να εκπληρώσει αυτό τον σκοπό.

Κυρίως, όμως, εφόσον οι δύο ομάδες μας προκριθούν στο Final 4, τότε θα είναι μία ιστορική ευκαιρία για τους Έλληνες φιλάθλους: να συμπεριφερθούμε επιτέλους σαν πολιτισμένοι άνθρωποι. Να κάτσουμε μαζί στις εξέδρες χωρίς διαχωριστικά και κενές ζώνες, ο καθένας με τα χρώματα του, να φωνάξουμε ο καθένας για την αγάπη του, να έχουμε ένταση, να χαρούμε και να λυπηθούμε. Είμαστε οι ίδιοι άνθρωποι που καθόμαστε παρέα, που γλεντάμε και διασκεδάζουμε και ας τσακωνόμαστε μερικές φορές για το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Μετά από λίγο, πάλι τα βρίσκουμε και προχωράμε.

Είναι πια καιρός να φωνάξουμε «όχι» στην παράνοια των τελευταίων ετών, με την οποία ο ένας σκέφτεται να… σκοτώσει τον άλλο επειδή υποστηρίζει κάτι διαφορετικό. Είμαστε καλύτεροι από αυτή την κατάσταση και το Final 4 είναι μία σπουδαία ευκαιρία για την υπέρβαση!