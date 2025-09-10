sports betsson
Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
10.09.2025 | 13:35
Νέος σεισμός στην Εύβοια - Αισθητός στην Αττική
Το ΟΑΚΑ μπορεί να γίνει ευκαιρία για την υπέρβαση των οπαδών
On Field 10 Σεπτεμβρίου 2025 | 13:57

Το ΟΑΚΑ μπορεί να γίνει ευκαιρία για την υπέρβαση των οπαδών

Εφόσον Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός είναι παρόντες στο Final 4 του ΟΑΚΑ, οι Έλληνες φίλαθλοι θα έχουν μία ιστορική ευκαιρία για μία νέα σελίδα στη χώρα μας!

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη: το Final 4 της Euroleague θα επιστρέψει στην Αθήνα! Οι ομάδες ψήφισαν κατά πλειοψηφία το ΟΑΚΑ να φιλοξενήσει το κορυφαίο μπασκετικό γεγονός το τριήμερο 22-24 Μαΐου, με τους δύο ημιτελικούς και τον τελικό. Οτιδήποτε άλλο θα ήταν παράλογο να συμβεί. Στο Βελιγράδι έχουν διεξαχθεί δύο Final 4 την τελευταία εξαετία (2018 και 2022) και δεν υπήρχε λόγος να ανατεθεί και τρίτο. Το event πρέπει να εναλλάσσεται σε μέρη και να προωθεί το άθλημα και τη διοργάνωση παντού στη Γηραιά Ήπειρο και όχι μόνο σε μία χώρα. Οπότε, ψηφίστηκε η προφανής και καλύτερη επιλογή.

Επιπροσθέτως, το ΟΑΚΑ είναι το πλέον σύγχρονο κλειστό γήπεδο στην Ευρώπη και ανακαινίζεται διαρκώς. Με νέες υποδομές, με το μοναδικό glass floor που δεν έχει όμοιο του, με ανέσεις και εξοπλισμό που δημιούργησαν οι μεγάλες επενδύσεις του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρη Γιαννακόπουλου.

Ως διοργανώτρια αρχή, η Euroleague στην προκειμένη, όταν έχεις ένα χώρο που έχει διαμορφωθεί ως το πιο φιλόξενο μπασκετικό περιβάλλον στην Ευρώπη, είναι παράλογο να τον αγνοήσεις. Αντιθέτως, με την κοινή λογική, αυτόν θα επιλέξεις για το πιο σημαντικό τουρνουά σου, για να διασφαλίσεις τις καλύτερες συνθήκες διεξαγωγής που είχες ποτέ. Αν υποθέσουμε ότι οι Σέρβοι έχουν συμφέρον να φέρουν την εκδήλωση στην πατρίδα τους, αντιλαμβανόμαστε το κίνητρο τους να ψηφίσουν το Βελιγράδι. Όμως, για τους υπόλοιπους, η ψήφος τους μοιάζει ανεξήγητη.

Άλλωστε, το ΟΑΚΑ μπορεί να λειτουργήσει ως ένα πολύ ισχυρό κίνητρο για τον Ολυμπιακό, ο οποίος καταψήφισε την ανάθεση του Final 4 στην έδρα του Παναθηναϊκού. Ποιο είναι αυτό; Μα είναι προφανές… Ο Ολυμπιακός να αναδειχτεί πρωταθλητής Ευρώπης στο «σπίτι» του αιωνίου αντιπάλου του! Μπορούν να φανταστούν καλύτερή στιγμή οι «ερυθρόλευκοι» οπαδοί; Αμφιβάλλω.

Έχουν νωπό και το σχετικό παράδειγμα: την κατάκτηση του Conference League. Προφανώς ο τίτλος θα χαρασσόταν στην ιστορία και στη μνήμη των ολυμπιακών, όπου και να τον πανηγύριζαν. Αλλά το ότι η κατάκτηση συνέβη στην «Αγιά Σοφιά», την έδρα της ΑΕΚ, έδωσε άλλη αίγλη στην επιτυχία. Οπότε, ένας αθλητικός οργανισμός που πρωταγωνιστεί σταθερά στη διοργάνωση, έπρεπε να συσπειρωθεί και να έχει ένα πανίσχυρο κίνητρο για να εκπληρώσει αυτό τον σκοπό.

Κυρίως, όμως, εφόσον οι δύο ομάδες μας προκριθούν στο Final 4, τότε θα είναι μία ιστορική ευκαιρία για τους Έλληνες φιλάθλους: να συμπεριφερθούμε επιτέλους σαν πολιτισμένοι άνθρωποι. Να κάτσουμε μαζί στις εξέδρες χωρίς διαχωριστικά και κενές ζώνες, ο καθένας με τα χρώματα του, να φωνάξουμε ο καθένας για την αγάπη του, να έχουμε ένταση, να χαρούμε και να λυπηθούμε. Είμαστε οι ίδιοι άνθρωποι που καθόμαστε παρέα, που γλεντάμε και διασκεδάζουμε και ας τσακωνόμαστε μερικές φορές για το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Μετά από λίγο, πάλι τα βρίσκουμε και προχωράμε.

Είναι πια καιρός να φωνάξουμε «όχι» στην παράνοια των τελευταίων ετών, με την οποία ο ένας σκέφτεται να… σκοτώσει τον άλλο επειδή υποστηρίζει κάτι διαφορετικό. Είμαστε καλύτεροι από αυτή την κατάσταση και το Final 4 είναι μία σπουδαία ευκαιρία για την υπέρβαση!

Πώς μπορεί να «σπάσει» το κλειστό συμβόλαιο του Μάικ Τζέιμς – Οι «δικλείδες» και η κρίσιμη συνάντηση με τη Μονακό
Euroleague 10.09.25

Πώς μπορεί να «σπάσει» το κλειστό συμβόλαιο του Μάικ Τζέιμς – Οι «δικλείδες» και η κρίσιμη συνάντηση με τη Μονακό

Ο Μάικ Τζέιμς έχει κρίσιμη συνάντηση για το μέλλον του στη Μονακό - Πώς μπορεί να αποδεσμευτεί παρότι έχει συμβόλαιο με την ομάδα του Πριγκιπάτου...

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Συνεδριάζει η Euroleague για την έδρα του Final 4
Euroleague 10.09.25

Συνεδριάζει η Euroleague για την έδρα του Final 4

Κρίσιμη η Τετάρτη στην Euroleague, αφού οι ομάδες-μέτοχοι θα κληθούν να αποφασίσουν -μέσω ψηφοφορίας- για το πού θα διεξαχθεί το φετινό Final 4 της διοργάνωσης.

Σύνταξη
Μίτσιτς: «Συζήτησα με τον Ολυμπιακό, αλλά διάλεξα το πρότζεκτ της Χάποελ»
Euroleague 08.09.25

Μίτσιτς: «Συζήτησα με τον Ολυμπιακό, αλλά διάλεξα το πρότζεκτ της Χάποελ»

Ο Βασίλιε Μίτσιτς μίλησε για τη μεταγραφή του στη Χάποελ Τελ Αβίβ και τόνισε ότι ήταν η πιο σημαντική απόφαση της καριέρας του – Τι αποκάλυψε για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και Ερυθρό Αστέρα.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Προμηθέας 95-67: «Ξεμούδιασμα» με επιστροφή Έβανς και διψήφιους Κουμάντζε, Χολ και Γουόρντ
Euroleague 06.09.25

Ολυμπιακός – Προμηθέας 95-67: «Ξεμούδιασμα» με επιστροφή Έβανς και διψήφιους Κουμάντζε, Χολ και Γουόρντ

Ο Ολυμπιακός έδωσε το πρώτο φετινό του φιλικό τεστ, επικρατώντας 95-67 του Προμηθέα στο ΣΕΦ και βλέποντας τον Κίναν Έβανς να επιστρέφει στη δράση 469 μέρες μετά το σοβαρό τραυματισμό του.

Σύνταξη
Ο κομβικός ρόλος του Ντόρσεϊ στην Εθνική του Σπανούλη και οι διαφορές με τον Ολυμπιακό (vids)
Eurobasket 2025 06.09.25

Ο κομβικός ρόλος του Ντόρσεϊ στην Εθνική του Σπανούλη και οι διαφορές με τον Ολυμπιακό (vids)

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έχει κάνει step up στην Εθνική, οι εμφανίσεις του στο Eurobasket 2025 είναι εξαιρετικές και οι συγκρίσεις με την παρουσία του στον Ολυμπιακό αναπόφευκτες.

in.gr Team
Υπερτουρισμός: Η αθόρυβη γοητεία της αυθεντικότητας παραμερίζει τα hotspots – Η λίστα του 2026
Υπερτουρισμός 10.09.25

Η αθόρυβη γοητεία της αυθεντικότητας παραμερίζει τα τουριστικά hotspots - Η λίστα του 2026

Ολοένα περισσότεροι Ευρωπαίοι ψάχνουν για πιο ποιοτικές διακοπές την ώρα που ο υπερτουρισμός καταστρέφει δημοφιλείς προορισμούς και η κλιματική αλλαγή απειλεί τον άλλοτε ελκυστικό «καυτό» Νότο

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
«Red Line» για τη Γάζα: Υποδέχθηκαν στα κόκκινα τη Φον ντερ Λάιεν τρεις ομάδες του ευρωκοινοβουλίου
Στο Στρασβούργο 10.09.25

«Red Line» για τη Γάζα: Υποδέχθηκαν στα κόκκινα τη Φον ντερ Λάιεν τρεις ομάδες του ευρωκοινοβουλίου

Οι ευρωβουλευτές της Αριστεράς, των Πρασίνων και των Σοσιαλιστών ντύθηκαν στα κόκκινα και σχημάτισαν μια «κόκκινη γραμμή» έξω από την αίθουσα της Ολομέλειας διαμαρτυρόμενοι για τη γενοκτονία στη Γάζα

Σύνταξη
Πες τρία τραγούδια τους: Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ βγάζει selfie στη συναυλία των Oasis και το διαδίκτυο τον «γλεντάει»
Digital γιούχα 10.09.25

Πες τρία τραγούδια τους: Ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ βγάζει selfie στη συναυλία των Oasis και το διαδίκτυο τον «γλεντάει»

Στο Λος Άντζελες βρέθηκαν οι Oasis πριν λίγες ημέρες και ανάμεσα στους διάσημους που έτρεξαν να τους δουν ήταν και ο «μπαμπάς» του Facebook Μαρκ Ζάκερμπεργκ. Και αυτό δεν άρεσε σε πολλούς.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Παπανδρέου σε Συμβούλιο της Ευρώπης: Η κατάσταση στην Ουγγαρία αφορά όλους στην Ευρώπη
Στο Παρίσι 10.09.25

Παπανδρέου σε Συμβούλιο της Ευρώπης: Η κατάσταση στην Ουγγαρία αφορά όλους στην Ευρώπη

«Η παρακολούθηση πρέπει να συνεχιστεί στενά, όχι για να τιμωρηθεί η Ουγγαρία, αλλά να διασφαλιστεί ότι οι Ούγγροι πολίτες απολαμβάνουν όσα δικαιούνται», τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου

Σύνταξη
Ναύπλιο: Ο Άγιος Νικόλαος, εμβληματικό χριστιανικό μνημείο του 1713, αποδίδεται στους επισκέπτες
Culture Live 10.09.25

Ναύπλιο: Ο Άγιος Νικόλαος, εμβληματικό χριστιανικό μνημείο του 1713, αποδίδεται στους επισκέπτες

Το έργο της συντήρησης «αποκάλυψε» την Ουρανία, και όλο τον διάκοσμο του Ναού, αναδεικνύοντας τα αυθεντικά χρώματα και σχέδια, ενώ συντηρήθηκαν το ξύλινο τέμπλο, οι εικόνες, ο δεσποτικός θρόνος.

Σύνταξη
Νερώνει το αφήγημα της αυτοδυναμίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης
Πολιτική Γραμματεία 10.09.25

Νερώνει το αφήγημα της αυτοδυναμίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Με την κυβέρνηση να βλέπει να χάνεται το τρένο της αυτοδυναμίας, ο Κυρ. Μητσοτάκης δεν αποκλείει πια το ενδεχόμενο κυβέρνησης συνεργασίας, ενώ αναζητά γέφυρες προς το ΠΑΣΟΚ, επιχειρώντας να προσεγγίσει κεντρώα ακροατήρια που έχασε.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Μπάζωμα στα Τέμπη: «Τα στοιχεία μιλάνε μόνα τους – Ζητάμε κακούργημα για αυτούς που δολοφόνησαν τα παιδιά μας»
Για το μπάζωμα 10.09.25

«Τα στοιχεία μιλάνε από μόνα τους - Ζητάμε κακούργημα» - Στην ανακρίτρια οι αδελφοί Πλακιά για Τέμπη

«Η λέξη πλημμέλημα δεν πρέπει καν να λέγεται» δήλωσε ο Νίκος Πλακιάς που μαζί με τον αδελφό του Δημήτρη κατέθεσαν στην αρεοπαγίτη ανακρίτρια για την τραγωδία στα Τέμπη, όπου έχασαν τρεις κόρες

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Τα 5 αγαπημένα (και ψαγμένα) μέρη που μπορεί να δει κανείς τον Σεθ Ρόγκεν στο Λος Άντζελες
La La Land 10.09.25

Τα 5 αγαπημένα (και ψαγμένα) μέρη που μπορεί να δει κανείς τον Σεθ Ρόγκεν στο Λος Άντζελες

Μετά από σχεδόν 30 χρόνια στο Λος Άντζελες, ο σταρ των ταινιών «The Studio» και «Platonic» έχει αρχίσει να αγαπάει την εξερεύνηση των λιγότερο λαμπερών γωνιών της υιοθετημένης πατρίδας του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Παγκόσμια ανησυχία μετά την κατάρριψη ρωσικών drones από την Πολωνία – Η αντίδραση του Κρεμλίνου – Όλες οι εξελίξεις
Σκηνικό κλιμάκωσης 10.09.25 Upd: 15:08

Παγκόσμια ανησυχία μετά την κατάρριψη ρωσικών drones από την Πολωνία – Η αντίδραση του Κρεμλίνου – Όλες οι εξελίξεις

Για πρώτη φορά η Πολωνία είχε επιχειρησιακή εμπλοκή στον πόλεμο στην Ουκρανία - Η Βαρσοβία κατήγγειλε ρωσική επίθεση και επικαλέστηκε το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ - Όλες οι εξελίξεις στο liveblog του in

Βασιλική Δρίβα
