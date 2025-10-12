Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο κατάμεστο ΣΕΦ για την 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL, σε ένα πολύ ιδιαίτερο ματς με απουσίες και… φόντο το πλεονέκτημα έδρας στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Οι δύο «αιώνιοι» μπορεί να ψάχνονται ακόμη και να έχουν προβλήματα, όμως πρόκειται για το πρώτο ντέρμπι της σεζόν, που ενδεχομένως να κρίνει και την πρώτη θέση στην κανονική διάρκεια της Stoiximan GBL.

Ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη επί της Dubai BC στο ΣΕΦ για την 3η αγωνιστική της Euroleague και μάλιστα με σχετική άνεση κοντράρεται με τον Παναθηναϊκό και συνεχίζει να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στην περιφέρεια του.

Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν μπορεί να υπολογίζει στους τραυματίες Κίναν Έβανς, Σακίλ ΜακΚίσικ και Τόμας Γουόκαπ, ενώ είναι ακόμη αμφίβολος ο Εβάν Φουρνιέ που δεν έπαιξε και στο ματς της Παρασκευής.

Ο Γάλλος παικταράς κάνει αγώνα δρόμου για να είναι στην 12αδα του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, όμως προς το παρόν οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος του, αφού δεν προπονήθηκε στο 100% ούτε την Παρασκευή. Αξίζει να σημειωθεί πως αν ο Φουρνιέ δεν είναι διαθέσιμος, ο Ολυμπιακός για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι θα έχει οριακά 12αδα, την ώρα μάλιστα που έρχεται «διαβολοβδομάδα» με Εφές και Μακάμπι και ματς σε περίπου 48 ώρες.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας και το ιατρικό τιμ του Ολυμπιακού θα αποφασίσει την τελευταία στιγμή το αν θα είναι στην αποστολή για το ντέρμπι ο Φουρνιέ.

Οι διαθέσιμοι παίκτες που έχει ο Ολυμπιακός (χωρίς τον Φουρνιέ):

PG: Νιλικίνα, Λι

SG: Ντόρσεϊ, Λαρεντζάκης, Νετζήπογλου

SF: Παπανικολάου, Γουόρντ

PF: Βεζένκοβ, Πίτερς

C: Μιλουτίνοφ, Χολ, Αντετοκούνμπο