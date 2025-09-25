«Αυτή ήταν η εικόνα του Κίναν Έβανς στις προπονήσεις του Ολυμπιακού»

Ένα από τα πρόσωπα που τράβηξαν τα βλέμματα στην προετοιμασία του Ολυμπιακού ενόψει της νέας σεζόν ήταν αναμφισβήτητα ο Αμερικανός γκαρντ, Κίναν Έβανς. Αφού επέστρεψε από τον τραυματισμό του στα τέλη της προηγούμενης σεζόν, ο πρώην περιφερειακός της Ζάλγκιρις προπονούνταν κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα, ωστόσο δεν αγωνίστηκε σε κάποιο επίσημο ματς με τα ερυθρόλευκα.

Αυτό έγινε φέτος, στα φιλικά που έδωσαν οι Ερυθρόλευκοι, με τον Έβανς να δείχνει πως έχει ξεπεράσει το πρόβλημα που τον ταλαιπώρησε την προηγούμενη χρονιά, ωστόσο ένας νέος τραυματισμός τον έχει αυτή τη στιγμή στα πιτς και αναμένεται να χάσει την πρεμιέρα της Euroleague.

Κάπως έτσι, ο Λιθουανός αναλυτής του basketnews.com, Ντονάτας Ουρμπόνας, αναφέρθηκε στο feedback που έπαιρνε για τις προπονήσεις του Έβανς όλο το καλοκαίρι και μεταξύ άλλων τόνισε πως ο 29χρονος «είναι ο άνθρωπος που μπορεί να λύσει τα προβλήματα» των Πειραιωτών.

Τι ανέφερε ο Λιθουανός για τον Κίναν Έβανς

«Νομίζω ότι αυτός είναι ο άνθρωπος που μπορεί να λύσει τα προβλήματά τους. Έχει θέληση να επιστρέψει. Το απέδειξε με τη Ζαλγκίρις. Νομίζω ότι αφού είδε το μοτίβο, τον δρόμο για να επιστρέψει, θα το επαναλάβει. Έχει εξαιρετικό work ethic. Το feedback που έπαιρνα από ανθρώπους του Ολυμπιακού σχετικά με το πώς φαινόταν στα εσωτερικά διπλά και στις προπονήσεις, ήταν υπέροχος», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Ουρμπόνας.