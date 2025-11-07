Μετράει αντίστροφα ο Κίναν Έβανς: Ο Ολυμπιακός δήλωσε τον Αμερικανό στην Stoiximan GBL

Αναμονή τέλος για τον Ολυμπιακό! Ο Κίναν Έβανς αναμένεται να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του με τη φανέλα των Ερυθρόλευκων μετά από 1.5 χρόνο παρουσίας του στον σύλλογο.

Ο Αμερικανός γκαρντ δηλώθηκε στη λίστα της Stoiximan GBL και την ερχόμενη Κυριακή, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, θα πατήσει για πρώτη φορά το παρκέ του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας υπό τις οδηγίες του Γιώργου Μπαρτζώκα κόντρα στην Καρδίτσα (9/11, 13:00). Κάτι που φαίνεται στο γεγονός ότι βρίσκεται στα ρόστερ του ΕΣΑΚΕ, σε αντίθεση με τον Σακίλ ΜακΚίσικ που δεν εμφανίζεται γιατί δεν έχει δηλωθεί.

Ο Κίναν Έβανς στο ρόστερ του Ολυμπιακού στον ΕΣΑΚΕ

Θυμίζουμε πως ο Έβανς είχε χτυπήσει σοβαρά την άνοιξη του 2024 όταν ακόμα αγωνιζόταν με τη Ζάλγκιρις Κάουνας, πέρσι έφτασε κοντά στο να κάνει το ντεμπούτο του στο φινάλε της κανονικής διάρκειας στη Euroleague, ωστόσο εν τέλει προτιμήθηκε να μην επιστρέψει, αφού τα λιγότερο ανταγωνιστικά παιχνίδια που θα μπορούσε να αγωνιστεί ήταν ελάχιστα και δεν θα έβρισκε ρυθμό.

Φέτος ξεκίνησε δυναμικά την προετοιμασία, αλλά λίγο πριν την έναρξη της σεζόν τραυματίστηκε και παρέμεινε εκτός για περίπου έναν μήνα. Πλέον η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει.