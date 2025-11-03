H ανάρτηση για τον Κίναν Έβανς και η απάντηση του Αμερικανού (vid, pic)

Πώς και πώς περιμένουν άπαντες στον Ολυμπιακό την επιστροφή του Κίναν Έβανς στην αγωνιστική δράση. Και αυτή φαίνεται πως δεν αργεί, καθώς ο Αμερικανός γκαρντ έχει μπει εδώ και αρκετές ημέρες σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων, με συνέπεια να μετράει αντίστροφα για το μεγάλο comeback.

Στο μεγάλο λιμάνι έχουν κυκλώσει την 9η Νοεμβρίου και το ματς πρωταθλήματος με την Καρδίτσα στο ΣΕΦ. Αν όλα πάνε καλά, σε αυτό το παιχνίδι ο Έβανς θα πάρει χρόνο συμμετοχής και θα ξεκινήσει να μπαίνει στην εξίσωση πιο δυναμικά. Για να μπορέσει να κάνει επιτέλους και το ντεμπούτο του στη φετινή Euroleague, στις 12 του μηνός, κόντρα στην «πρώην». Κόντρα στην ομάδα της οποίας ακόμα ήταν μέλος όταν τραυματίστηκε εκείνο τον καταραμένο Μάιο του 2024 στα play offs του λιθουανικού πρωταθλήματος: Τη Ζάλγκιρις Κάουνας. Πώς τα φέρνει η ζωή, ε;

1,5 χρόνος χωρίς επίσημο αγώνα. Θα είχε γυρίσει αν δεν ήταν και ο νέος τραυματισμός, στο άλλο του πόδι, τη 17η Σεπτεμβρίου του 2025. Όπως και να ‘χει, τα χειρότερα πέρασαν. Ώρα για δράση. Και κάτι ακόμα. Για να μπορείς να ανταπεξέρχεσαι τις δυσκολίες και να βγαίνεις πιο δυνατός απ’ αυτές, οφείλεις να τις αντιμετωπίζεις με θάρρος και χιούμορ. Ε λοιπόν τα έχει και τα δύο περίσσια ο Κίναν Έβανς.

Ειδικά το δεύτερο το απέδειξε μέσω των social media. Και εξηγούμαστε. Το απόγευμα της Κυριακής (2/11) η σελίδα «Greek AI Master» στο Instagram, η οποία συνηθίζει να ανεβάζει χιουμοριστικά βίντεο με Τεχνητή Νοημοσύνη για θέματα της επικαιρότητας όπως η πολιτική, ο αθλητισμός κλπ, έκανε ανάρτηση για τον «αιώνιο τραυματία Έβανς», όπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά.

Στο βίντεο εμφανίζονται… AI παιδιά, ντυμένα γιατροί, να του αλλάζουν επίδεσμο, με τη φιγούρα του Αμερικανού γκαρντ -την ίδια στιγμή- να κάθεται σε καροτσάκι και να έχει πατερίτσες.

Η απάντηση του Κίναν Έβανς

Ο Κίναν Έβανς, δείχνοντας το ποιόν του σαν άνθρωπος και το τι φοβερό χιούμορ διαθέτει, σχολίασε κάτω από το βίντεο το εξής: «Αυτό είναι τρελό», συνοδεύοντας αυτό το μήνυμα με… μπόλικα χαμογελαστά emoji, καταδεικνύοντας πως του άρεσε πολύ το post, όπως και το αστείρευτο και ακαταμάχητο χιούμορ των ανθρώπων που διαχειρίζονται τη συγκεκριμένη σελίδα.