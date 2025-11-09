Ο Κίναν Έβανς επιστρέφει στη δράση μετά από 533 μέρες (vids)

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την Καρδίτσα στο ΣΕΦ για την 6η αγωνιστική της Stoiximan GBL (13:00), σε ένα παιχνίδι που όλα δείχνουν ότι θα περάσει σε δεύτερη μοίρα λόγω… Κίναν Έβανς. Ο Αμερικανός γκαρντ έχει επιστρέψει σε φουλ ρυθμούς προπόνησης, είναι στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα και όπως έχει προαναγγείλει και ο ίδιος ο Έλληνας τεχνικός αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του.

Ο Μπαρτζώκας βλέπει στις προπονήσεις τον Έβανς σε πολύ καλή φυσική και αγωνιστική κατάσταση, ο ίδιος αισθάνεται καλά και αναμένεται μια σπουδαία στιγμή στο ΣΕΦ τόσο για τον Αμερικανό όσο και για τον κόσμο του Ολυμπιακού, που περιμένει να τον δει εν δράση 1.5 χρόνο.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Έβανς θα πατήσει στο παρκέ για επίσημο παιχνίδι για πρώτη φορά με τα ερυθρόλευκα και μετά από 533 μέρες, όπου σόκαρε όλη την Ευρώπη με τον τραυματισμό του, όταν ακόμη αγωνιζόταν στη Ζαλγκίρις. Ήταν 26 Μαϊου του 2024 και ο αγώνας με τη Λιετκαμπέλις όπου τραυματίστηκε πάρα πολύ σοβαρά στο γόνατο, μέχρι και σήμερα, δεν είχε αγωνιστεί έκτοτε σε επίσημο ματς.

Ο Έβανς αλλάζει επίπεδο τον Ολυμπιακό

Πέρσι, δεν έπαιξε καθόλου λόγω του σοβαρού τραυματισμού που υπέστη πριν από περίπου 1,5 χρόνο με τη φανέλα της Ζαλγκίρις, όμως οι «ερυθρόλευκοι» του έδειξαν πόσο τον πιστεύουν κι εκείνος δείχνει έτοιμος για να αποτελέσει παίκτη κλειδί στο λιμάνι τη φετινή σεζόν.

Ο ίδιος ο Έβανς είναι σαν… λιοντάρι στο κλουβί και όλοι στον Ολυμπιακό τον περιμένουν πως και πως, κάτι που φάνηκε και από τη δήλωση του Γουόκαπ μετά τη νίκη επί της Παρτιζάν στο ΣΕΦ. Τα χαμόγελα στο Φάληρο είναι πολλά για την κατάσταση που βρίσκεται ο Έβανς, αφού εφόσον είναι καλά και πάρει τα παιχνίδια και τα λεπτά που πρέπει θα αλλάξει επίπεδο τον Ολυμπιακό.

Από εκεί και πέρα, την προπερασμένη σεζόν στη Euroleague με τη φανέλα της Ζαλγκίρις Κάουνας, ο Έβανς έκανε «θραύση» και κατέγραψε 17.3 πόντους, 2.8 ριμπάουντ, 3.9 ασίστ και 1.2 κλεψίματα μέσο όρο με 43.5% στα τρίποντα σε 27 λεπτά συμμετοχής, ενώ έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, που μπορεί να έχει ισχύ μέχρι και το 2027, με την οψιόν ανανέωσης και το καλοκαίρι του 2026 να είναι στο χέρι των «ερυθρόλευκων».