Ο Κίναν Έβανς επιστρέφει στη δράση μετά από 533 μέρες (vids)
Μπάσκετ 09 Νοεμβρίου 2025 | 09:36

Ο Κίναν Έβανς επιστρέφει στη δράση μετά από 533 μέρες (vids)

Η μεγάλη ώρα έφτασε στον Ολυμπιακό. Ο Κίναν Έβανς επιστρέφει στο παρκέ για το πρώτο επίσημο παιχνίδι με τη φανέλα των ερυθρόλευκων.

Spotlight

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την Καρδίτσα στο ΣΕΦ για την 6η αγωνιστική της Stoiximan GBL (13:00), σε ένα παιχνίδι που όλα δείχνουν ότι θα περάσει σε δεύτερη μοίρα λόγω… Κίναν Έβανς. Ο Αμερικανός γκαρντ έχει επιστρέψει σε φουλ ρυθμούς προπόνησης, είναι στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα και όπως έχει προαναγγείλει και ο ίδιος ο Έλληνας τεχνικός αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του.

Ο Μπαρτζώκας βλέπει στις προπονήσεις τον Έβανς σε πολύ καλή φυσική και αγωνιστική κατάσταση, ο ίδιος αισθάνεται καλά και αναμένεται μια σπουδαία στιγμή στο ΣΕΦ τόσο για τον Αμερικανό όσο και για τον κόσμο του Ολυμπιακού, που περιμένει να τον δει εν δράση 1.5 χρόνο.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Έβανς θα πατήσει στο παρκέ για επίσημο παιχνίδι για πρώτη φορά με τα ερυθρόλευκα και μετά από 533 μέρες, όπου σόκαρε όλη την Ευρώπη με τον τραυματισμό του, όταν ακόμη αγωνιζόταν στη Ζαλγκίρις. Ήταν 26 Μαϊου του 2024 και ο αγώνας με τη Λιετκαμπέλις όπου τραυματίστηκε πάρα πολύ σοβαρά στο γόνατο, μέχρι και σήμερα, δεν είχε αγωνιστεί έκτοτε σε επίσημο ματς.

Ο Έβανς αλλάζει επίπεδο τον Ολυμπιακό

Πέρσι, δεν έπαιξε καθόλου λόγω του σοβαρού τραυματισμού που υπέστη πριν από περίπου 1,5 χρόνο με τη φανέλα της Ζαλγκίρις, όμως οι «ερυθρόλευκοι» του έδειξαν πόσο τον πιστεύουν κι εκείνος δείχνει έτοιμος για να αποτελέσει παίκτη κλειδί στο λιμάνι τη φετινή σεζόν.

YouTube thumbnail

Ο ίδιος ο Έβανς είναι σαν… λιοντάρι στο κλουβί και όλοι στον Ολυμπιακό τον περιμένουν πως και πως, κάτι που φάνηκε και από τη δήλωση του Γουόκαπ μετά τη νίκη επί της Παρτιζάν στο ΣΕΦ. Τα χαμόγελα στο Φάληρο είναι πολλά για την κατάσταση που βρίσκεται ο Έβανς, αφού εφόσον είναι καλά και πάρει τα παιχνίδια και τα λεπτά που πρέπει θα αλλάξει επίπεδο τον Ολυμπιακό.

Από εκεί και πέρα, την προπερασμένη σεζόν στη Euroleague με τη φανέλα της Ζαλγκίρις Κάουνας, ο Έβανς έκανε «θραύση» και κατέγραψε 17.3 πόντους, 2.8 ριμπάουντ, 3.9 ασίστ και 1.2 κλεψίματα μέσο όρο με 43.5% στα τρίποντα σε 27 λεπτά συμμετοχής, ενώ έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, που μπορεί να έχει ισχύ μέχρι και το 2027, με την οψιόν ανανέωσης και το καλοκαίρι του 2026 να είναι στο χέρι των «ερυθρόλευκων».

Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στη Νίκαια με την Κηφισιά με… φόντο την κορυφή
Ποδόσφαιρο 09.11.25

Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στη Νίκαια με την Κηφισιά με… φόντο την κορυφή

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από την Κηφισιά (9/11, 15:00) για την 10η αγωνιστική της Super League και περιμένει τυχόν γκέλα του ΠΑΟΚ στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό ώστε με νίκη να περάσει μόνος πρώτος.

Σύνταξη
Για το απόλυτο με Κίναν Έβανς ο Ολυμπιακός κόντρα στην Καρδίτσα
Μπάσκετ 09.11.25

Για το απόλυτο με Κίναν Έβανς ο Ολυμπιακός κόντρα στην Καρδίτσα

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Καρδίτσα (9/11, 13:00) για την 6η αγωνιστική της Stoiximan GBL με στόχο το απόλυτο, την ώρα που όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στον Κίναν Έβανς, που αναμένεται να κάνει το επίσημο ντεμπούτο του.

Σύνταξη
Premier League – Τσέλσι – Γουλβς 3-0: «Τριάρα» μέσα σε 22 λεπτά και 2η θέση για τους «μπλε»
Premier League 09.11.25

«Τριάρα» η Τσέλσι στη Γουλβς και 2η θέση

Με τρία γκολ από το 51' έως το 73', η Τσέλσι επιβλήθηκε της Γουλβς με 3-0 για την 11η αγωνιστική της Premier League και έστω και προσωρινά ανέβηκε στη 2η θέση με 20 βαθμούς.

Σύνταξη
Άρης Η αποστολή για τον Αστέρα Τρίπολης – Τρεις οι επιστροφες
Ποδόσφαιρο 08.11.25

Άρης Η αποστολή για τον Αστέρα Τρίπολης – Τρεις οι επιστροφες

Διούδης, Φρίντεκ και Ντούντου είναι μέσα στην αποστολή που ανακοίνωσε ο Μανόλο Χιμένεθ για το ματς με τους Αρκάδες στο «Βικελίδης». Εκτός έμειναν, μεταξύ άλλων, οι Φαμπιάνο, Μεντίλ και Δώνης.

Σύνταξη
LIVE: Τσέλσι – Γουλβς
Ποδόσφαιρο 08.11.25

LIVE: Τσέλσι – Γουλβς

LIVE: Τσέλσι – Γουλβς. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Τσέλσι – Γουλβς για την 11η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Πανιώνιος – Μαρούσι 92-80: Δεύτερη νίκη για τους Αμαρουσιώτες, 0/6 οι «κυανέρθροι»
Μπάσκετ 08.11.25

Πανιώνιος – Μαρούσι 92-80: Δεύτερη νίκη για τους Αμαρουσιώτες, 0/6 οι «κυανέρθροι»

Πρώτη εκτός έδρας νίκη για το Μαρούσι και δεύτερη συνολικά μετά το 92-80 επί του Πανιωνίου στο κλειστό «Μάκης Λιούγκας» της Γλυφάδας. Οι «κυανέρυθροι» παρέμειναν χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα (0/6).

Σύνταξη
