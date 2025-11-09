Με Έβανς η 12άδα του Ολυμπιακού κόντρα στην Καρδίτσα

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Καρδίτσα σε λίγη ώρα (13:00) στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για την 6η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τον Κίναν Έβανς να είναι κανονικά στη 12άδα των Ερυθρόλευκων.

Ο Αμερικανός γκαρντ ξεπέρασε τον τραυματισμό που υπέστη την προετοιμασία της ομάδας, μπήκε στη λίστα για τα παιχνίδια της Ελλάδας, και έτσι θα εμφανιστεί για πρώτη μπροστά στο κοινό των Πειραιωτών.

Παράλληλα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας αποφάσισε να ξεκουράσει αρκετούς παίκτες μετά το παιχνίδι με την Παρτίζαν, αφού εκτός θα είναι οι Νίκολα Μιλουτίνοφ, Τόμας Γουόκαπ και Τάισον Γουόρντ. Χωρίς δικαίωμα συμμετοχής είναι ο Σακίλ ΜακΚίσικ. Τέλος, επιστρέφει και ο Κώστας Αντετοκούνμπο.

Αναλυτικά η 12άδα του Ολυμπιακού με Έβανς:

Νιλικίνα, Λι, Ντόρσεϊ, Έβανς, Φουρνιέ, Πίτερς, Χολ, Νετζήπογλου, Λαρεντζάκης, Παπανικολάου, Βεζένκοφ, Αντετοκούνμπο.