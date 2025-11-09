Ήταν μια… μικρή γεύση από Έβανς

Η στιγμή που όλοι περίμεναν στον Ολυμπιακό, αλλά πρώτος απ’ όλους ο Κίναν Έβανς, έφτασε καθώς ο Αμερικανός γκαρντ των πειραιωτών πραγματοποίησε το επίσημο ντεμπούτο του στα ερυθρόλευκα.

Κι όχι μόνο πάτησε παρκέ αλλά το έκανε μ’ εντυπωσιακό τρόπο, με μια εικόνα που «φώναζε» για το ταλέντο και τις δυνατότητες του 29χρονου γκαρντ της ομάδας του λιμανιού, καθώς ο Έβανς αλλάζει τα δεδομένα στους πρωταθλητές Ελλάδας.

Είναι δίχως άλλο ο παίκτης που συμπληρώνει (με τον καλύτερο δυνατό τρόπο) το «παζλ» και το φυσικά το πρώτο ζητούμενο είναι να μην αντιμετωπίσει πρόβλημα τραυματισμού ο Αμερικανός.

Το σίγουρο είναι πάντως ότι το «ξέσπασμα» όλων στο ΣΕΦ, στο πρώτο καλάθι (τρίποντο) του Αμερικανού στο ματς, φανερώνει τις μεγάλες προσδοκίες που υπάρχουν.

Από τον κόσμο, από τον προπονητή αλλά και τους συμπαίκτες του Έβανς, καθώς όλοι καταλαβαίνουν ότι αυτό που κάνει ο Αμερικανός θέλει μεγάλα κότσια αλλά βεβαίως χρειάζεται και υπομονή.

Ο Αμερικανός γκαρντ των «ερυθρόλευκων» δούλεψε πολύ και στο ψυχολογικό κομμάτι, γιατί μόνο εύκολο δεν είναι για έναν παίκτη, να επιστρέψει στην δράση μετά από έναν τόσο σοβαρό τραυματισμό.

Αυτό όμως που είδαν όλοι στο ΣΕΦ, στο παιχνίδι με την Καρδίτσα, είναι έναν παίκτη που έχει κάνει τεράστια προσπάθεια για να επιστρέψει στο κορυφαίο επίπεδο και φυσικά ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε κάθε λόγο να χαμογελά με την παρουσία του Έβανς στο πρώτο του επίσημο παιχνίδι με την φανέλα του Ολυμπιακού.

Οι οπαδοί των πρωταθλητών πήραν μια… μικρή γεύση από αυτά που μπορεί να κάνει ο Έβανς, αναβαθμίζοντας το παιχνίδι του Ολυμπιακού, στο επίπεδο που θέλει ο προπονητής των πειραιωτών.

Με τον Αμερικανό στο παρκέ ο Ολυμπιακός πατάει το τούρμπο και γίνεται ακόμα ισχυρότερος και η βελτίωση των «ερυθρόλευκων» θα φαίνεται σε κάθε παιχνίδι που ο Έβανς θα παίρνει χρόνο συμμετοχής, βρίσκοντας τα πατήματά του.

Είπαμε, αυτό που προέχει είναι να παραμείνει μακριά από τραυματισμούς ο Αμερικανός. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε στο… παρκέ και θα έχουν μεγάλο ενδιαφέρον.

Το σίγουρο είναι πως αυτό που παρακολούθησαν οι φίλοι του Ολυμπιακού απέναντι στην Καρδίτσα, ήταν μια… μικρή γεύση από Κίναν.