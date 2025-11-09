Όσα έκανε ο Κίναν Έβανς στο επίσημο ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό (vids)
Πολύ καλή εμφάνιση έκανε ο Κίναν Έβανς στο επίσημο ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό, δείχνοντας ότι έχει ξεπεράσει πλήρως τους τραυματισμούς του. - Δείτε βίντεο από την επιστροφή του στα παρκέ.
Ο Ολυμπιακός επικράτησε 102-82 επί της Καρδίτσας, κάνοντας το 6/6 στη φετινή Stoiximan GBL, με τον Κίναν Έβανς να πραγματοποιεί εκπληκτικό ντεμπούτο με τα ερυθρόλευκα. Ο Αμερικανός γκαρντ με το… καλησπέρα πραγματοποίησε γεμάτη εμφάνιση με 15 πόντους, 2 ριμπάουντ και 5 ασίστ, σουτάροντας με 3/3 στο δίποντο. 2/3 τρίποντα και 3/3 βολές.
Ο 29χρονος έδειξε πως θα αποτελέσει μία ακόμη λύση στη φαρέτρα του Γιώργου Μπαρτζώκα και άξιζε η αναμονή για την επάνοδό του. Δεν φάνηκε επηρεασμένος από τον τραυματισμό του, με τον ίδιο να… μπαίνει στις φάσεις χωρίς δισταγμό.
Δείτε βίντεο από την επιστροφή του Κίναν Έβανς στα παρκέ
