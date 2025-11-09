Ολυμπιακός – Καρδίτσα 102-82: Άνετη νίκη με 100αρα και εντυπωσιακό Έβανς (vid)

Την έκτη σερί νίκη του σε ισάριθμες αναμετρήσεις πανηγυρίζει ο Ολυμπιακός επικρατώντας της Καρδίτσας με 102-82, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Στο… μεγάλο γεγονός, η επιστροφή του Κίναν Έβανς στην αγωνιστική δράση με τον Αμερικανό να πραγματοποιεί εκπληκτική εμφάνιση σκοράροντας 15 πόντους και μοιράζοντας 5 ασίστ, στα σχεδόν 20 λεπτά που έμεινε στο παρκέ του ΣΕΦ, με τους Ερυθρόλευκους να μην δυσκολεύονται να φτάσουν στο θετικό αποτέλεσμα.

Εντυπωσιακή εμφάνιση και από τον Τάιλερ Ντόρσεϊ με 19 πόντους, ενώ από 15 μέτρησαν οι Ντόντα Χολ, Άλεκ Πίτερ και Εβάν Φουρνιέ, από την άλλη πλευρά ο Μπράντον Τζέφερσον είχε 16 πόντους και ο Ντέιμιεν Τζέφερσον είχε 14.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να είναι αρκετά εύστοχες και τον Ολυμπιακό να προηγείται με 14-9 στο 5′. Ο Τζέφερσον ήταν εντυπωσιακός για την Καρδίτσα και την κρατούσε κοντά στο σκορ με τον Καμπερίδη να μειώνει σε 21-19 στο 9′. Το πρώτο δεκάλεπτο πάντως έκλεισε στο 24-21 για τους Ερυθρόλευκους.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Γιώργος Μπαρτζώκας ξεκίνησε τον Κίναν Έβανς με τον Αμερικανό να χρειάζεται 30″ για να πετύχει το πρώτο του καλάθι με στεπ-μπακ τρίποντο. Μάλιστα οι Πειραιώτες έφτασαν στο +10 με το 43-33 από το σουτ του Λαρεντζάκη. Ο Ολυμπιακός είχε βρει ρυθμό και παρά τις προσπάθειες των φιλοξενούμενων έκλεισε το πρώτο ημίχρονο με το 55-39.

Πήρε φόρα ο Ολυμπιακός και οι Έβανς, Φουρνιέ

Η τρίτη περίοδος άρχισε με τον Έβανς να πατά παρκέ από την αρχή της με σκοπό να πάρει περισσότερα λεπτά, και ο Αμερικανός δεν είχε πρόβλημα να σκοράρει, αλλά και να πασάρει, βοηθώντας τον Ολυμπιακό φτάνει στο +15 με 65-50 στο 25′, ενώ το δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε στο 78-64.

Η Καρδίτσα προσπάθησε να κατεβάσει τη διαφορά κάτω από τους δέκα με το 84-75 στο 34′, αλλά από εκεί και πέρα οι Πειραιώτες πάτησαν… γκάζι και δεν κοίταξαν ποτέ πίσω για να πάρουν ακόμη μία νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 24-21, 55-39, 78-64, 102-82

Δείτε εδώ τα στατιστικά του ματς.