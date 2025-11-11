Γκιεντράιτις: «Για να κερδίσει η Ζαλγκίρις θα πρέπει να σταματήσει σχεδόν όλους τους παίκτες του Ολυμπιακού»
Σύμφωνα με τον Ντοβίντας Γκιεντράιτις, η ομάδα του Ζάλγκιρις Κάουνας θα πρέπει να περιορίσει τη δράση του συνόλου των παικτών του Ολυμπιακού προκειμένου να καταφέρει να τον κερδίσει στο ΣΕΦ.
Η Ζάλγκιρις Κάουνας θα φιλοξενηθεί την Τετάρτη (12/11, 21:15) από τον Ολυμπιακό στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Euroleague, με τον Ντοβίντας Γκιεντράιτις να μιλά για τον αγώνα.
Ο Λιθουανός γκαρντ τόνισε στις δηλώσεις του πως οι Ερυθρόλευκοι είναι πολύ επικίνδυνοι, ενώ ξεκαθάρισε ότι η ομάδα του θα πρέπει να σταματήσει σχεδόν όλους τους παίκτες αν θέλει τη νίκη.
Οι δηλώσεις του Ντοβίντας Γκιεντράιτις:
«Ο Ολυμπιακός είναι μια πολύ επικίνδυνη ομάδα, όλοι το ξέρουμε αυτό. Έχουν μεγάλο ροτέισον και πλέον ο Κίναν Έβανς επέστρεψε. Θα πρέπει να σταματήσουμε σχεδόν όλους τους παίκτες – από τον Βεζένκοφ μέχρι τον Έβανς, αν παίξει. Θα παίξουμε στο γήπεδο τους, θα είναι καυτή η ατμόσφαιρα, οπότε μας περιμένει μια δύσκολη μονομαχία.
Νομίζω ότι η συμβολή κάθε παίκτη θα είναι πολύ σημαντική. Δεν χρειάζεται να καταρρεύσουμε ψυχολογικά, γνωρίζουμε τι μακρινά ταξίδια και δύσκολοι αγώνες μας περιμένουν. Και οι δύο αγώνες είναι εκτός έδρας, οπότε πρέπει να είμαστε σε καλή ψυχολογική διάθεση».
